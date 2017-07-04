В таком виде проект обсуждали на публичных слушаниях в марте 2011 года. Спустя четыре года застройщик — «Моспромстрой» — обратился в правительство Москвы с просьбой разрешить построить два жилых дома на месте, предназначенном для стоянок. По мнению застройщика, микрорайон «Зеленый бор» полностью обеспечен наземными и подземными парковками, поэтому дополнительные паркинги не нужны.

Однако подземные гаражи сейчас не продаются, потому что затоплены. Несмотря на коллективные протесты жителей, в июне прошлого года градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила технико-экономические параметры земельных участков в 23 микрорайоне для строительства нового жилья.



По данным нынешнего застройщик ООО «А-101» в башне 2315А будет 124 квартиры, из них 40 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 33 трехкомнатных. При согласовании в Москомэкспертизе застройщик декларировал несколько большее количество квартир — около 150. Во время публичных слушаний по правилам землепользования и застройки, проходивших в декабре прошлого года, выяснилось, что по расчетам проектировщиков эти два дома рассчитаны на 477 жителей. Если во второй башне тоже будет 124 квартиры (а на эскизах они совершенно одинаковые), то одна квартира рассчитана на 1,9 человек.

Возле домов запланированы парковка — по данным Москомэкспертизы, на 114 мест, в протоколах публичных слушаний значились 252 места, — детская и две спортивные площадки, озеленение. Подъезд к дому будет организован со стороны проектируемого проезда № 6721 — это еще не построенный въезд в микрорайон со стороны дублера Кутузовского шоссе.



Расстояние от районной тепловой станции до строящихся домов — 320 метров, до детского сада — 360 метров. РТС-4 имеет третий класс опасности (к ним относятся ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе), и санитарно-защитная зона, по данным Роспотребнадзора, составляет 300 метров. Еще в 2006 году вышло постановление о строительстве на РТС-4 газотурбинной установки (тепловой электроцентрали) «в целях обеспечения электрической и тепловой энергией растущих потребностей Зеленограда», но в прошлом году документ утратил силу. При этом газотурбинная установка считается объектом незавершенного строительства. Сейчас департамент строительства объявил конкурс на проведение инвентаризации оборудования РТС. «А если задымит на полную мощность? — пишут жители 23 микрорайона на своем форуме. — Не завидую тем, кто будет жить в этих домах».



В проектной документации строящихся домов также указывается, что участок под корпусом 2315А опасен в газогеохимическом отношении — это результаты исследований ООО «Проинжгрупп» 2011 года.