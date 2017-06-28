Из-за ошибок строителей подземные гаражи в корпусах 2301, 2302, 2303 и 2304 затоплены третий год. Застройщик ничего не сделал для исправления ситуации, и дело дошло до проверки безопасности домов — ведь подземные гаражи являются их фундаментами. Разбираемся, кто виноват и что делать.
Еще в 2015 году Мосжилинспекция определила, что протечки в подземных гаражах связаны с нарушениями в гидроизоляции фундамента. Вода течет через стыки плит. В этих местах строители сделали оцинкованные сливы, таким образом «спрятав» проблему. Те, кто строил, и должны были исправлять ошибки, то есть, осушить подвалы и сделать нормальную гидроизоляцию.
Жители неоднократно обращались с жалобами в управляющие компании — сначала РЭУ-4, потом «Дос», теперь «Жилищник района Крюково», — которые отвечают за техническое содержание гаражей. Обследовав подземный гараж в корпусе 2304, инженер «Жилищника» написал в акте, что всё плохо: лужи глубиной до нескольких метров покрывают пол от стены до стены, стены, пол, потолок повсюду покрыты обильной плесенью, освещение неисправно, взорвавшиеся и оплавленные светильники, трещины на внутренних и внешних стенах.
А ещё заперты эвакуационные выходы. В случае чего — например, при блокировке лифта — выбраться из гаража будет невозможно. В корпусе 2302 лифт уже выходил из строя из-за затопления гаража. Кроме того, в подвалах находятся тепловые пункты. Если их затопит, дома останутся без отопления, горячей и холодной воды. Насосы в гаражах работают постоянно, откачивая воду, говорят жители, но саму проблему это не решит.
Выводы «Жилищника»: состояние подземных гаражей не соответствует техническим и санитарным нормам, требует серьёзных вложений для ремонта и «вызывает опасения о пригодности к безопасной эксплуатации их и зданий в целом, фундаментом которых является подземный гараж».
Всё это время места в подземных гаражах этих домов продавались по 750-850 тысяч рублей, иногда объявляли 25-процентную скидку по акции. Продажами занимался сам застройщик — «Моспромстрой», теперь они перешли к ГК «А101», входящей в АО «Группа Сафмар». Сейчас машиноместа просто не продаются — глупо скрывать плачевное состояние гаражей.
Мосжилинспекция исправно вносила предписание управляющим компаниям устранить протечки и штрафовала за невыполнение. Префектура после жалоб направляла письма застройщику, но в конце концов констатировала, что не может вынудить его сделать гидроизоляцию — 23 микрорайон строил инвестор, он не подчиняется местным властям.
«Мы совершенно безграмотные, потому что надеялись, что нам поможет государство, — прокомментировал ситуацию житель корпуса 2301. — Все это время получали отписки префектуры и управы — «будет устранено в такой-то срок», а буквально три месяца назад получили ответ: «Мы повлиять на застройщика не можем, обращайтесь в суд».
Заказчиком и инвестором строительства жилых домов в 23 микрорайона было ЗАО (теперь ПАО) «Моспромстрой», а генподрядчиком — «Фирма Зеленоградстрой», входящая в ту же группу компаний «Моспромстрой». Заказчик считает, что в строительных нарушениях виноват подрядчик. В «Зеленоградстрое» оказалось просто некому комментировать — руководство предприятия недоступно. Ещё у домов был проектировщик — «Фирма АРС», учрежденная «Моспромстроем». Организация ликвидирована как юрлицо в 2014 году.
Жители четырех домов могут подать в суд на застройщика и предъявить требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства — так это право формулируется в федеральном законе №214. Но для этого надо сделать экспертизу состояния дома, без неё суд не примет иск.
Суд, в свою очередь, назначит углубленное обследование здания. Сменяющие друг друга управляющие компании этого не сделали, а нынешней недосуг — занята борьбой с «Жилищником района Крюково» (но это отдельная тема). Экспертизу могут сделать жители за свой счет. Как объяснил житель одного из корпусов с гаражами — «пока не собрались это сделать, некоторые не хотят». Житель другого дома сказал, что готовит документы для суда, а застройщику отправлено претензионное письмо.
Два года назад застройщик отказался от строительства обещанных в проекте четырех многоуровневых паркингов. На их месте решил построить ещё два жилых дома.
В качестве обоснования этого решения застройщик приводил такие расчеты: в подземных гаражах микрорайона 853 места и на наземных парковках — ещё 204, в гаражах продали всего 53 машиноместа. Значит, делали вывод в «Моспромстрое», жилой комплекс полностью обеспечен гаражными местами. Поэтому не стоит плодить пустых гаражей и можно построить ещё квартир.
Правительство Москвы, несмотря на коллективный протест жителей, одобрило эти планы. Строительство началось только на этой неделе, сейчас роют котлован. На жалобы жителей в префектуру или правительство Москвы и сейчас приходят ответы-отписки, в которых повторяются упомянутые расчеты от застройщика.
На самом деле по мере заселения микрорайон рискует столкнуться с острой нехваткой мест под машины. Если даже затопленные сейчас гаражи когда-нибудь полностью заполнятся, будут места для 1057 машин. А построенных квартир — 1685. С двумя новыми домами квартир будет ещё больше — 1982, а число машиномест увеличится незначительно — примерно до 1100. Таким образом, число квартир будет превышать число машиномест почти вдвое.
Уже сейчас проезды вдоль домов плотно заставлены машинами. И это только начало. Проект нового микрорайона обещал, что ситуация с парковками в нем приблизится к образцовой. Возможно, хотели как лучше, но из-за ошибок и жадности будет как всегда.
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