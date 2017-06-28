Глубокие лужи, обильная плесень и трещины

Еще в 2015 году Мосжилинспекция определила, что протечки в подземных гаражах связаны с нарушениями в гидроизоляции фундамента. Вода течет через стыки плит. В этих местах строители сделали оцинкованные сливы, таким образом «спрятав» проблему. Те, кто строил, и должны были исправлять ошибки, то есть, осушить подвалы и сделать нормальную гидроизоляцию.

Жители неоднократно обращались с жалобами в управляющие компании — сначала РЭУ-4, потом «Дос», теперь «Жилищник района Крюково», — которые отвечают за техническое содержание гаражей. Обследовав подземный гараж в корпусе 2304, инженер «Жилищника» написал в акте, что всё плохо: лужи глубиной до нескольких метров покрывают пол от стены до стены, стены, пол, потолок повсюду покрыты обильной плесенью, освещение неисправно, взорвавшиеся и оплавленные светильники, трещины на внутренних и внешних стенах.

А ещё заперты эвакуационные выходы. В случае чего — например, при блокировке лифта — выбраться из гаража будет невозможно. В корпусе 2302 лифт уже выходил из строя из-за затопления гаража. Кроме того, в подвалах находятся тепловые пункты. Если их затопит, дома останутся без отопления, горячей и холодной воды. Насосы в гаражах работают постоянно, откачивая воду, говорят жители, но саму проблему это не решит.

Выводы «Жилищника»: состояние подземных гаражей не соответствует техническим и санитарным нормам, требует серьёзных вложений для ремонта и «вызывает опасения о пригодности к безопасной эксплуатации их и зданий в целом, фундаментом которых является подземный гараж».