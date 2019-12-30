Об изменении схем движения двух зеленоградских автобусов для обслуживания жителей нового микрорайона стало известно полтора года назад. Тогда там было заселено три дома, сейчас — почти семь, автобусы так и не заезжают. Почему так долго и как именно пойдут автобусы?
Жители 17-го микрорайона ходят к автобусным остановкам на Георгиевский проспект, жильцам дальних домов приходится обходить район, потому что в его центре стройка. Дома здесь большие, количество жителей растёт, открыт гипермаркет — неизбежно придётся решать транспортную проблему. Чтобы пустить автобусы, нужна дорога и остановки (хотя бы знаки остановок). Это сделано: объездная дорога и площадка построена, асфальт уложен, разметка нанесена, сделаны пять остановок, которые даже появились на электронных картах (пока без названия). Проблема только в оформлении — чисто бумажной волоките. Эти объекты надо передать эксплуатирующим организациям, чтобы было кому их содержать. Ни в одном ведомстве определенно не отвечают, когда дорога будет сдана, чтобы завернуть туда автобусы. Префект Анатолий Смирнов в интервью «Зеленоград.ру» говорил, что автобусное движение откроют «вот-вот» (кстати, после этого вдоль дороги поставят знаки, запрещающие парковку).
Ещё в прошлом году зеленоградский автокомбинат дал понять, что отдельного автобуса в 17-м микрорайоне не будет, туда будут заезжать уже существующие автобусы. Это значит, что время в пути для определенных маршрутов будет увеличено. Какие именно это будут маршруты тогда не было известно.
При этом сам «Мосготранс» признает, что использование существующих маршрутов для жителей 17-го микрорайона негативно скажется на качестве перевозок. Например, на предложение по поводу запуска в микрорайон 32-го автобуса отвечали так: «это приведёт к увеличению длины маршрута, что отразится на интервалах движения и потребует увеличения выпуска подвижного состава. Данное увеличение возможно произвести только за счёт действующей маршрутной сети, что негативно скажется на качестве перевозки и вызовет справедливые нарекания пассажиров, пользующихся маршрутами в настоящее время».
В итоге выбрали маршруты 22 и 400 Т. 22-й идёт от Крюково (с Привокзальной площади) в 16-й микрорайон вдоль 15, 16, 18, 20-го микрорайонов. Конечная у него на улице Андреевка, через дорогу от 17-го микрорайона. В принципе, добавление «петли» в 17-й на этом маршруте выглядит логично. Есть минус: автобус 22 ходит не так уж часто — интервалы до 40 минут.
Маршрут 400 Т очень востребованный, он связывает Зеленоград со станцией метро «Тушинская». Начальная-конечная в Зеленограде на остановке «16-й микрорайон», там же, где у 22-го. Маршрут длинный, 22 остановки, в пути не меньше часа (в лучшем случае), идёт по узкому Пятницкому шоссе. Двигаясь по Зеленограду, он собирает жителей 14, 15, 16, 17, 18, 19-го микрорайонов. Маршрут перегружен — пассажиры постоянно жалуются на давку и долгое ожидание автобуса. Заезд в 17-й микрорайон — это ещё минут 10 с учетом длины проезда и времени на высадку-посадку пассажиров.
Что касается связи 17-го микрорайона со «старым» городом — запуск туда автобусов 22 и 400 Т её не предполагает. Придётся идти через Георгиевский проспект к остановке «16-й микрорайон», там садиться автобусы 15 или 32. Первый идёт через «новый» мост на Панфиловский проспект, второй через «старый» на Солнечную аллею и Центральный проспект. В автокомбинате признают, что доехать до «старого» города из 17-го микрорайона без пересадки будет невозможно.
Не просто, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта. Во-первых, конечную остановку 400 Т планируют перенести в 17-й микрорайон, на новую разворотную площадку — она находится в районе корпуса 3 дома 37. Здесь будет отстой после рейса и посадка пассажиров. 400 Т будут делать две остановки в 17-м микрорайоне при движении из Москвы и одну в другую сторону. То есть эти автобусы будут ездить только с одной стороны микрорайона. Остановка «16-й микрорайон» при этом остаётся в схеме движения.
Поскольку вся проблема сейчас в официальном документальном вводе дороги в эксплуатацию, рассматриваются два варианта изменения маршрута автобуса 22. Первый: если вводят часть дороги, то конечную для 22-го тоже переносят в 17-й микрорайон. Соответственно, как и 400 Т, этот автобус делает три остановки — две в направлении конечной, одну в обратную сторону. Второй: если вводят всю объездную дорогу, то автобус 22 поедет через все пять новых остановок 17-го микрорайона в одном направлении к станции Крюково. То есть делается кольцевой маршрут «Станция Крюково — 17-й микрорайон», удлиняющий существующий.
Что? Вы хоть сейчас изучали это маршрут!?
Жена работает в "шайбе". Выходит с работы примерно в 18.00, как все нормальные люди с НОРМАЛЬНЫМ рабочим графиком.
И стоит ждет автобус по 40 минут!!!! чтобы попасть в 16-ый район. Это нормально? Может уже пора оторвать свою жопу и самим хоть раз проехать по своим же маршрутам?
Но спасибо, именно это было катализатором, чтобы купить машину чисто для езды на работу. Спасибо за заботу о горожанах и разгрузке улиц от автомобильного трафика, так держать. А что, людей стало ездить в автобусах меньше, значит можно и вообще маршрут убрать.