Почему именно 22 и 400 Т? Почему не отдельный маршрут?

Ещё в прошлом году зеленоградский автокомбинат дал понять, что отдельного автобуса в 17-м микрорайоне не будет, туда будут заезжать уже существующие автобусы. Это значит, что время в пути для определенных маршрутов будет увеличено. Какие именно это будут маршруты тогда не было известно.

При этом сам «Мосготранс» признает, что использование существующих маршрутов для жителей 17-го микрорайона негативно скажется на качестве перевозок. Например, на предложение по поводу запуска в микрорайон 32-го автобуса отвечали так: «это приведёт к увеличению длины маршрута, что отразится на интервалах движения и потребует увеличения выпуска подвижного состава. Данное увеличение возможно произвести только за счёт действующей маршрутной сети, что негативно скажется на качестве перевозки и вызовет справедливые нарекания пассажиров, пользующихся маршрутами в настоящее время».

В итоге выбрали маршруты 22 и 400 Т. 22-й идёт от Крюково (с Привокзальной площади) в 16-й микрорайон вдоль 15, 16, 18, 20-го микрорайонов. Конечная у него на улице Андреевка, через дорогу от 17-го микрорайона. В принципе, добавление «петли» в 17-й на этом маршруте выглядит логично. Есть минус: автобус 22 ходит не так уж часто — интервалы до 40 минут.



Маршрут 400 Т очень востребованный, он связывает Зеленоград со станцией метро «Тушинская». Начальная-конечная в Зеленограде на остановке «16-й микрорайон», там же, где у 22-го. Маршрут длинный, 22 остановки, в пути не меньше часа (в лучшем случае), идёт по узкому Пятницкому шоссе. Двигаясь по Зеленограду, он собирает жителей 14, 15, 16, 17, 18, 19-го микрорайонов. Маршрут перегружен — пассажиры постоянно жалуются на давку и долгое ожидание автобуса. Заезд в 17-й микрорайон — это ещё минут 10 с учетом длины проезда и времени на высадку-посадку пассажиров.



Что касается связи 17-го микрорайона со «старым» городом — запуск туда автобусов 22 и 400 Т её не предполагает. Придётся идти через Георгиевский проспект к остановке «16-й микрорайон», там садиться автобусы 15 или 32. Первый идёт через «новый» мост на Панфиловский проспект, второй через «старый» на Солнечную аллею и Центральный проспект. В автокомбинате признают, что доехать до «старого» города из 17-го микрорайона без пересадки будет невозможно.