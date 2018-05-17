Мосгортранс изменит схемы движения автобусов 22 (станция Крюково — 16 микрорайон) и 400 Т (метро «Тушинская» — 16 микрорайон) с тем, чтобы они заезжали в новый 17 микрорайон.
Сейчас ближайшая остановка для жителей 17 микрорайона — «Корпус 1624», где останавливаются автобусы 22 и 25. Чтобы сесть в автобус 400-Т, надо идти к остановке «16 микрорайон» на улицу Андреевка.
О планах изменения маршрутов говорится в ответе департамента транспорта на обращение жителя 17 микрорайона (есть у Zelenograd.ru). Для изменения схемы движения автобуса 22 необходимо ввести в эксплуатацию остановочные павильоны и сами дороги в районе, а для продления движения 400-Т в 17 микрорайон — построить отстойно-разворотную площадку.
По данным префектуры, группа «Пик» (застройщик микрорайона) планирует сделать площадку в 2018 году. По проекту, планируется устроить пять остановок в 17 микрорайоне, две из которых будут в непосредственной близости к Георгиевскому проспекту. Вокруг микрорайона проложат объездную дорогу — сейчас завершено строительство ее первой очереди.
Пока в 17 микрорайоне построены и заселены три дома, а всего их запланировано 11. Кроме того, в районе строится крупный торговый комплекс, православный храм, в перспективе построят школы и детский сад, многоуровневые гаражи, спортивный комплекс с бассейном, лыжную базу, офисно-деловой комплекс.
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