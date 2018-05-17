Сейчас ближайшая остановка для жителей 17 микрорайона — «Корпус 1624», где останавливаются автобусы 22 и 25. Чтобы сесть в автобус 400-Т, надо идти к остановке «16 микрорайон» на улицу Андреевка.

О планах изменения маршрутов говорится в ответе департамента транспорта на обращение жителя 17 микрорайона (есть у Zelenograd.ru). Для изменения схемы движения автобуса 22 необходимо ввести в эксплуатацию остановочные павильоны и сами дороги в районе, а для продления движения 400-Т в 17 микрорайон — построить отстойно-разворотную площадку.

По данным префектуры, группа «Пик» (застройщик микрорайона) планирует сделать площадку в 2018 году. По проекту, планируется устроить пять остановок в 17 микрорайоне, две из которых будут в непосредственной близости к Георгиевскому проспекту. Вокруг микрорайона проложат объездную дорогу — сейчас завершено строительство ее первой очереди.

Пока в 17 микрорайоне построены и заселены три дома, а всего их запланировано 11. Кроме того, в районе строится крупный торговый комплекс, православный храм, в перспективе построят школы и детский сад, многоуровневые гаражи, спортивный комплекс с бассейном, лыжную базу, офисно-деловой комплекс.