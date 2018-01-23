О сдаче первых трех жилых домов отчитался зампрефекта Дмитрий Морозов, курирующий вопросы строительства. По его словам, дома — в зеленоградской администрации их называют корпусами 1701, 1702, 1703 — уже отданы под заселение. А именно, пять секций из десяти в корпусе 1702, шесть секций из десяти в корпусе 1703, а секции корпуса 1701 будут передаваться новым жильцам с 26 января.



Сам застройщик — группа ПИК — сообщает, что ключи передают только в первом корпусе. А покупатели квартир — участники долевого строительства — обсуждают в соцсетях и на форуме микрорайона проблемы новых домов. Например, отсутствие воды и электричества в 3-м корпусе, «кривые» стояки во 2 и 3 корпусах, недоделки в квартирах и юридические вопросы. В частности, передачу домов на обслуживание управляющей компании «Пик-Комфорт». Это означает, что жить в квартирах еще нельзя, а коммунальные услуги платить уже надо. В том числе, оплачивать разные дополнительные услуги вроде консьержей и охраны. Один из дольщиков пожаловался в префектуру, что при передаче квартир навязывают подписание договоров с упомянутой управляющей компанией, «назначенной застройщиком».

Договор управления домом предлагается подписать в течение десяти дней после подписания акта приемки — договора передачи квартиры дольщику, рассказывает жительница 3 корпуса, получившая ключи от квартиры. Следом предлагается подписать пять договоров возмездного оказания услуг — по вызову мусора, техническом обслуживанию домофона, охране общедомового имущества и патрулированию территории вокруг дома и так далее. Какие услуги нужны, а какие нет, жильцы вправе обсудить на общих собраниях. К пакету документов уже прилагается бланк решения собственника — участника общего собрания. В нем одновременно предлагается выбрать управляющую организацию и в соответствующей графе напечатано «Пик-Комфорт».

Такая же схема управления домами была в 23 микрорайоне — застройщик передал управление своей дочерней компании. Со временем это привело к конфликту с жильцами, который до сих пор разбирается в суде.