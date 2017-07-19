Взлом замков при поддержке автобуса полиции — так закончился конфликт собственников домов в 23 микрорайоне со своей управляющей компанией. Рассказываем, что довело их «до ручки» и как они решили проблему.
Первой управляющей компанией новостроек 23 микрорайона — корпусов 2301, 2302, 2303, 2304 — была фирма «Уют» (она же РЭК-4), дочерняя компания инвестора строительства. К ней были претензии, но фирма была временной, на время сдачи-заселения домов. В 2015 году управа района Крюково провела конкурс по выбору управляющей компании, в которой победила УК «Дос».
Новая управляющая компания обещала жителями много хорошего, в том числе открыто, на форуме микрорайона. Однако спустя год у жителей накопилось много претензий, которые можно свести к следующему списку:
Завышение коммунальных платежей. «Дос» начал обманывать с оплатой коммунальных услуг, завышая суммы. В платежках не учитывались показания счетчиков воды, льготы, начислялись платежи за закрытый мусоропровод. За горячую воду и отопление выставляли счета не по счетчикам, а по тарифам поставщиков и «средним» показателям. Впрочем, тогда в «Дос» обвинения опровергли, ссылаясь на нормативные документы.
Смена ответственных. За два года в микрорайоне сменили семь руководителей управляющей компании. Каждый из них отвечал на претензии и жалобы: «Это было при прошлом, я за него не отвечаю».
Затопленные подземные гаражи. Из-за ошибок строителей третий год подтопляются подземные гаражи. Застройщик ничего не сделал для исправления ситуации, и дело дошло до проверки безопасности домов — ведь подземные гаражи являются их фундаментами. Собственники винят управляющую компанию в том, что они ничего не сделали для решения проблемы и перестали обслуживать гаражи: не включает там отопление, не запускает насосы, не убирает.
Фальсификация протоколов собраний собственников. Протоколы общих собраний собственников, перевыбравших «Дос», незаконны — или не было нужного кворума, или подделывались подписи собственников. Этот факт подтвержден и решениями зеленоградского районного суда (документы есть у Zelenograd.ru). Собрания были призваны продлить полномочия «Дос» на три года и утвердить дополнительные платные услуги. Жители обращались в Мосжилинспекцию, но там не отреагировали. В итоге собственники сами оспаривали поддельные протоколы в суде.
Плохое качество услуг. Управляющая компания только убирает подъезды, а все остальное можно заставить делать только после предписаний «Мосжилинспекции». Диспетчерской в районе нет.
«Дос» не наладил договорные отношения с энергетиками. Из-за этого в двух корпусах района больше трех месяце не было горячей воды.
Хамство. «Первый раз такое отношение проявилось еще в самом начале „сотрудничества“ — рассказывает житель корпуса 2304. — Например, жители нескольких домов попросили вынести на голосование общих собраний вопрос о размещении рекламы на домах и в подъездах, то есть обсудить его с собственниками. На это генеральный директор „Дос“ Лембик несколько раз назвал жителей экстремистами. Впоследствии он и его подчиненные называли всех несогласных с их методами управления „пособниками управы“. Каждое собрание жильцов сотрудницы „Дос“ превращают в базар, а бывший управляющий районом любил ездить по пешеходному бульвару на своем внедорожнике».
В прошлом году собственники решили сменить управляющую компани. В корпусах 2304, 2305Б, 2307А и 2307Б жители сами провели общие собрания по смене. В 2304 не удалось собрать кворум на управление через ТСЖ, но был выбран «Жилищник района Крюково» — просто потому, что лучшей альтернативы нет. Собственники сами же и договорились с «Жилищником» об условиях управления домами.
Протоколы этих собраний признаны «Мосжилинспекцией», но «Дос» оспорил их в суде. Суд отказал в удовлетворении исков, подтвердив законность и подлинность собраний и протоколов.
Добровольно освобождать помещения и передавать «Жилищнику» документы, связанные с управлением домами, «Дос» не захотел. 17 июля сотрудники «Жилищника» в присутствии жителей и полиции взломали замки в технических помещениях корпусов 2304 и 2307А (по двум другим домам еще нет решения суда). Полицейские задержали сотрудника «Капитал-Инвест» (связанная с «Дос» компания), управляющий районом куда-то исчез.
За управляющую компанию никто не вступился. Более того, собственники боялись, что перед уходом «Дос» устроит какую-нибудь диверсию или пропадет что-то из общедомового имущества, поэтому охраняли дом всю ночь.
До этого городские власти — префектура и управа — долго занимали нейтральную позицию, считая, что «это дело инвестора». А Мосжилинспекция 27 раз проверяла деятельность управляющей компании, но только один раз нашла нарушение.
«Жилищный кодекс и Мосжилинспекция крайне затрудняют волеизъявление жителей многоквартирных домов по выбору и форме управления, — считает житель корпуса 2304, — позволяют недобросовестным или однозначно мошенническим организациям наживаться на этом. А муниципальные власти реагируют очень медленно и только после массовых и настойчивых требований, как в нашей истории».
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В итоге из консьержной корп. 2307А вместе с переездом консьержа от УК ДОС переехала и мебель, купленная на деньги жильцов...