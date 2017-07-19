Претензии

Новая управляющая компания обещала жителями много хорошего, в том числе открыто, на форуме микрорайона. Однако спустя год у жителей накопилось много претензий, которые можно свести к следующему списку:

Завышение коммунальных платежей. «Дос» начал обманывать с оплатой коммунальных услуг, завышая суммы. В платежках не учитывались показания счетчиков воды, льготы, начислялись платежи за закрытый мусоропровод. За горячую воду и отопление выставляли счета не по счетчикам, а по тарифам поставщиков и «средним» показателям. Впрочем, тогда в «Дос» обвинения опровергли, ссылаясь на нормативные документы.

Смена ответственных. За два года в микрорайоне сменили семь руководителей управляющей компании. Каждый из них отвечал на претензии и жалобы: «Это было при прошлом, я за него не отвечаю».

Затопленные подземные гаражи. Из-за ошибок строителей третий год подтопляются подземные гаражи. Застройщик ничего не сделал для исправления ситуации, и дело дошло до проверки безопасности домов — ведь подземные гаражи являются их фундаментами. Собственники винят управляющую компанию в том, что они ничего не сделали для решения проблемы и перестали обслуживать гаражи: не включает там отопление, не запускает насосы, не убирает.

Фальсификация протоколов собраний собственников. Протоколы общих собраний собственников, перевыбравших «Дос», незаконны — или не было нужного кворума, или подделывались подписи собственников. Этот факт подтвержден и решениями зеленоградского районного суда (документы есть у Zelenograd.ru). Собрания были призваны продлить полномочия «Дос» на три года и утвердить дополнительные платные услуги. Жители обращались в Мосжилинспекцию, но там не отреагировали. В итоге собственники сами оспаривали поддельные протоколы в суде.

Плохое качество услуг. Управляющая компания только убирает подъезды, а все остальное можно заставить делать только после предписаний «Мосжилинспекции». Диспетчерской в районе нет.

«Дос» не наладил договорные отношения с энергетиками. Из-за этого в двух корпусах района больше трех месяце не было горячей воды.

Хамство. «Первый раз такое отношение проявилось еще в самом начале „сотрудничества“ — рассказывает житель корпуса 2304. — Например, жители нескольких домов попросили вынести на голосование общих собраний вопрос о размещении рекламы на домах и в подъездах, то есть обсудить его с собственниками. На это генеральный директор „Дос“ Лембик несколько раз назвал жителей экстремистами. Впоследствии он и его подчиненные называли всех несогласных с их методами управления „пособниками управы“. Каждое собрание жильцов сотрудницы „Дос“ превращают в базар, а бывший управляющий районом любил ездить по пешеходному бульвару на своем внедорожнике».