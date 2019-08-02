Мосгосстройнадзор выдал разрешение группе «ПИК» на строительство детского сада на 250 мест с мавританским газоном во дворе. Это будет второй детсад в 17-м микрорайоне. Первый обещают достроить осенью этого года, второй построить к осени следующего.

В детском саду на десять групп будут музыкальный и физкультурный залы, комната для развивающих занятий, кабинет логопеда и психолога, кладовые для хранения инвентаря. Возле здания высадят 39 деревьев и 3345 кустарников, сделают игровые и спортивные площадки, сообщает правительство Москвы. Стройкомплекс добавляет, что на территории будущего детсада уложат рулонный и мавританский газоны из смеси трав, с пестрыми цветами и особым ароматом.

В пресс-службе ПИК (застройщик 17-го микрорайона) сказали, что уже строящийся детский сад на 220 мест введут в эксплуатацию в третьем квартале этого года, то есть до октября. Впрочем, введение в эксплуатацию не означает открытия образовательного учреждения — после этого будет приемка, возможное устранение замечаний и передача здания департаменту образования. Второй детский сад и строящуюся школу на 1100 мест планируется достроить осенью 2020 года.

«Детская дошкольная образовательная организация обеспечит местами юных новоселов строящегося 17-го микрорайона, а также прилегающих микрорайонов», — отмечает руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. Школа и детсады расположены в центре жилой застройки нового зеленоградского микрорайона, общественный транспорт туда пока не заезжает, поскольку не достроена объездная дорога и разворотная площадка для автобусов. Эти работы в стадии завершения, но сроки запуска в микрорайон автобусов пока неизвестны. После завершения строительных работ планируется изменить маршруты автобусов №22 и 400 Т — они будут заезжать в 17-й микрорайон.