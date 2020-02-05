Жители нового зеленоградского микрорайона добились встречи одновременно с администрацией округа и застройщиком, чтобы решить проблемы с парковкой. В итоге хотя бы один многоуровневый паркинг пообещали построить в следующем году. А в начале строительства микрорайона обещали четыре.

Встреча состоялась после многочисленных обращений жителей 17-го микрорайона в управу и префектуру. «Учитывая непростую ситуацию а также проанализировав рынок, группа компаний „Пик“ (застройщик) приняла решение о строительстве двух новых паркингов», сообщает портал «Жемчужина Зеленограда». Первый — возле дома 33А, корпус 3. Там планировалось устроить парковку на 211 машин, но будет 158 из-за того, что в проекте не учли расположенную рядом линию электропередач. Это обычная уличная, но платная парковка, её планируется построить летом, рассказали ранее «Зеленоград.ру» в ГК «Пик».



А вторая парковка будет многоуровневая и на 667 машиномест. Обещают построить к концу следующего года возле корпусов 37-го дома — на месте одной из нынешних платных стоянок. Пока будут строить, компенсируют машиноместа дополнительным паркингом на 240 мест — обещают устроить к июлю. Продавать места начнут или в конце этого, или в начале следующего дома. Если спрос будет, застройщик подумает о строительстве второй многоуровневой автостоянки.

Сколько будет стоить место в многоуровневом гараже? Сейчас говорят о 700 тысячах рублей. Это не окончательное решение, стоимость может стать выше или ниже в зависимости от спроса и ситуации на рынке. Здесь «Пик» ориентируется на проведенный опрос жителей района через смс-рассылку. На встрече представитель застройщика рассказал, как он реально происходил. Было разослано 5900 смс, в опросе приняли участие 2000 человек, из них 1200 дошли до вопроса о деньгах. 270 ответили что не готовы к таким суммам (от 800 тысяч рублей), 620 согласились на «от 800 тысяч», 22 — от 900 тысяч, восемь согласились на миллион.