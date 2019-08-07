ЦИЭ — Центр информатики и электроники, нереализованный и заброшенный проект конца 1980-х годов по созданию научно-производственного комплекса исследовательских институтов и предприятий по разработке и выпуску электроники и микроэлектроники. Именно для реализации проекта ЦИЭ в 1987 году к Зеленограду был присоединен поселок Крюково. Хотя научно-производственная часть проекта остановилась, жилищное строительство в «новом городе» продолжилось, превращая Зеленоград в спальный район Москвы. В наследство Зеленограду достались монументальные остатки промышленного недостроя.

С 1999 года промзоной владело коммерчески провальное ОАО «Производственно-торговый комплекс «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Вокруг территории и недостроенных объектов ЦИЭ многие годы шли судебные тяжбы. Спор Москвы и области за право распоряжаться этим участком разрешил в 2010 году Президиум Высшего арбитражного суда РФ. В 1997 году власти Солнечногорского района передали участок акционерному обществу «Центр информатики и электроники», но год спустя правительство Москвы на базе незавершенных объектов Центра информатики и электроники учредило своё акционерное общество — производственный торговый комплекс (ПТК) «Зеленоградский» — и спустя 12 лет судебных тяжб и полного бездействия на главном активе успешно оспорило решение областных властей. Проигравшая сторона назвала это «рейдерским захватом». О своей версии представители интересов Московской области: председатель совета директоров ЗАО СКБ «Зенит» и ПО «Завод «Стелла» Александр Гончар и генеральный директор СКБ «Зенит» Александр Кобзарь рассказали в интервью Zelenograd.ru. Впоследствии полиция объявила 48-летнего Гончара в розыск за совершение преступлений по двум уголовным статьям — «мошенничество» и «преднамеренное банкротство».