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Начался снос «мертвого города» ЦИЭ 07.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Утром 7 августа сносили развалины ЦИЭ за 20 микрорайоном. На видео очевидца из Инстаграма виден масштаб разрушения. Но о сносе стало известно еще 3 августа, когда в группе «Подслушано Зеленоград» ВКонтакте появилось фото разрушенных недостроев.

По словам автора видео, специалисты очень долго (и громко) ломали одну несущую колонну, но в результате рухнула значительная часть здания.

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Снос здания ЦИЭ (комплекс недостроенных обьектов советской силиконовой долины 90-х) . Долбили в одну несущую колонну и рухнуло четверть крыши и опор. Все началось в тот момент когда у меня лопнуло терпение и я был готов идти на помощь специалистам по сносу. #демонтаж#зеленоград#зелек#зелао#разрушение#эпично#снос#сносздания#сносят #падениекрыши#ломают #фото#мощно#москва#пыль #круто #падение#упал#зел#мск#новостизеленограда#zelek #zelao#городзеленоград #город#миэт#zelenograd

Публикация от Юрий Берников (@bernikov_y)

В прошлом году заброшенную промзону ЦИЭ частный инвестор «Рига Лето» из Красногорска арендовал на 30 лет. На площади 56 га он должен снести развалины и построить производственно-торговый комплекс. Из заброшенных зданий оставят только таможенный комплекс. Построят три здания административно-делового назначения общей площадью свыше 210 тысяч квадратных метров и шесть зданий — промышленно-производственного назначения общей площадью более 440 тысяч квадратных метра.

Еще в 2014 году правительство Москвы решило заняться территорией «мертвого города». В планы входило строительство 17 микрорайона, производственно-научного центра с 20 тысячами рабочих мест и 21 микрорайона на 5300. 17 район почти достроен и уже заселен. Теперь началось освобождение территории под строительство административных зданий будущего комплекса. Производственные здания начнут строить уже после жилых домов 21 микрорайона.

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ЦИЭ — Центр информатики и электроники, нереализованный и заброшенный проект конца 1980-х годов по созданию научно-производственного комплекса исследовательских институтов и предприятий по разработке и выпуску электроники и микроэлектроники. Именно для реализации проекта ЦИЭ в 1987 году к Зеленограду был присоединен поселок Крюково. Хотя научно-производственная часть проекта остановилась, жилищное строительство в «новом городе» продолжилось, превращая Зеленоград в спальный район Москвы. В наследство Зеленограду достались монументальные остатки промышленного недостроя.

С 1999 года промзоной владело коммерчески провальное ОАО «Производственно-торговый комплекс «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Вокруг территории и недостроенных объектов ЦИЭ многие годы шли судебные тяжбы. Спор Москвы и области за право распоряжаться этим участком разрешил в 2010 году Президиум Высшего арбитражного суда РФ. В 1997 году власти Солнечногорского района передали участок акционерному обществу «Центр информатики и электроники», но год спустя правительство Москвы на базе незавершенных объектов Центра информатики и электроники учредило своё акционерное общество — производственный торговый комплекс (ПТК) «Зеленоградский» — и спустя 12 лет судебных тяжб и полного бездействия на главном активе успешно оспорило решение областных властей. Проигравшая сторона назвала это «рейдерским захватом». О своей версии представители интересов Московской области: председатель совета директоров ЗАО СКБ «Зенит» и ПО «Завод «Стелла» Александр Гончар и генеральный директор СКБ «Зенит» Александр Кобзарь рассказали в интервью Zelenograd.ru. Впоследствии полиция объявила 48-летнего Гончара в розыск за совершение преступлений по двум уголовным статьям — «мошенничество» и «преднамеренное банкротство».

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