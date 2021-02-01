Префектура планирует комплексно благоустроить и превратить в «знаковые объекты» Никольский пруд, березовую рощу между корпусами 231 и 248, аллею у корпусов 905 и 906, сквер между корпусами 1126 и 1129, а также бульвар в 15-м микрорайоне возле Михайловских прудов. А в этом году парковыми и спортивными зонами сделают участки в 3, 4, 5 микрорайонах, а также рядом с 17-м и в ЦИЭ.

О новых объектах благоустройства в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал заместитель префекта Олег Панин. Проекты комплексного благоустройства уже начали делать. Под знаковыми объектами понимают зоны отдыха, бульвары, парки. Комплексное благоустройство — это замена асфальта, обновление пешеходных дорожек, установка новых фонарей, скамеек, декоративных элементов и элементов инфраструктуры. Что конкретно планируется сделать на пяти упомянутых территориях, Панин не уточнил.

В этом году комплексно благоустроят то, что планировали в прошлом году, но не сделали из-за коронавируса. Это пешеходная зона вдоль «Флейты» (корпуса 360), дворы и регбийный стадион в 5-м микрорайоне, завершить благоустройство Нижнекаменского пруда, парк в ЦИЭ напротив 20-го микрорайона и зона отдыха у домов 6-9 на Березовой аллее.

Возле «Флейты» со стороны Савелкинского проезда планировалось частично заменить асфальт плиткой, устроить новые детские площадки, поставить скамейки и урны. Скамейки там и сейчас есть — видимо, их заменят на новые.

Планы благоустройства в 5-м микрорайоне вызывали протесты у местных жителей — там собирались строить регбийный стадион на месте регбийного поля. А кроме того, ликвидировать парковки и заменить асфальт плиткой.

У Нижнекаменского пруда — он напротив 16 микрорайона и рядом с 17-м — зону отдыха со скейтпарком устроили в позапрошлом году, сейчас запланирован второй этап работ. Они коснутся непосредственно пруда и его берегов, также обещают сделать удобный проход под мостом (Георгиевским проспектом) на бульвар 16-го микрорайона.



На Березовой аллее планируется замена асфальта, новые детские и спортивные площадки, устройство дорожек, новые скамейки с навесами, а во дворе между корпусами 6 и 6А обещали сделать круглогодичный детский скалодром и горку. В промзоне ЦИЭ хотят сделать лыжероллерную трассу с раздевалками, туалетами, освещением и беговыми дорожками, а также автостоянку, велопарковку, пешеходные дорожки и прочее. Трассу проложат между ЦИЭ и рекой Горетовка, рядом с 17-м микрорайоном.



Эти проекты благоустройства зампрефекта назвал «достаточно удачными и комфортными».