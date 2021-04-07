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Более трехсот столбиков поставят во дворах 17-го микрорайона, чтобы исключить стоянку машин. Проект микрорайона предусматривал «дворы без машин» 07.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Дворы первых трех домов 17-го микрорайона — корпусов 1, 2, 3 дома 37 — вместо обещанного застройщиком пешеходного пространства со временем превратились в парковку. ПИК проблему не решал, и жители после долгих переговоров с администрацией провели голосование и добились решения проблемы от управы и префектуры. До конца года антипарковочные столбики поставят возле подъездов, арок домов и детских площадок.

Всего во дворах трех корпусов поставят 352 столбика. В конце марта депутаты района Крюково одобрили выделение на эти цели 373 тысяч рублей. Плюс, на разработку проекта разделения транспортного и пешеходного потоков у этих домов выделят 2,3 миллиона рублей. В этом году будет разработана комплексная схема организации движения транспорта во всём 17-м микрорайоне. К ней «привяжем наши мероприятия по домам первой очереди — полусферы, тротуары, обновление дорожных знаков, парковочный карман на 70 мест», рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы Крюково Максим Антонов. Он назвал три первые корпуса «злополучными» и отметил, что там имеется социальная напряженность из-за нехватки парковочных мест.

На упомянутый или еще один парковочный карман возле первого корпуса уже одобрено выделение 926 тысяч рублей — через депутатов это решение провели в феврале.

По информации управы, жители трех корпусов проводили голосование, по итогам большинство высказалось за ограничение парковки в своих дворах. Машины могут туда заезжать, высаживать пассажиров, выгружать вещи, но потом должны уехать, а не стоять. Существующие знаки «пешеходная зона» демонтируют после установки столбиков.

Поэтапное разделение транспортных и пешеходных зон во дворах трех корпусов дома 37 утверждено окружной комиссией по безопасности дорожного движения. Срок выполнения — до конца этого года.

Договоренность с управой об установке заграждений — столбиков или полусфер — во дворах трех корпусов была еще год назад. Но вмешался коронавирус, бюджетные планы пересмотрели и теперь к ним вернулись. Но на это решение предсказуемо будут жаловаться те, кто хочет ставить свои машины у подъездов, сообщил «Зеленоград.ру» житель первого корпуса, один из инициаторов запрета парковки во дворах. Поэтому нужны подписи жителей. Второй корпус их собрал, первый в процессе, а третий проголосовал за запрет парковки на общем собрании собственников. Голосование в домовых чатах показало, что примерно треть участников против ограничений въезда и стоянки машин во дворах.

17-й микрорайон Зеленограда на проектной стадии рекламировался как «дворы без машин». Застройщик обещал построить четыре многоуровневых паркинга на 3500 машин, но в процессе строительства жилья передумал — вместо них решил делать платные уличные стоянки. В прошлом году парковку запретили на объездной дороге вокруг микрорайона, чтобы машины не мешали движению автобусов. Сейчас в микрорайоне три платные уличные парковки, место стоит 3-4 тысячи рублей в месяц. Один многоярусный паркинг застройщик все-таки обещает возвести, но места там будут продавать — примерная стоимость 700-800 тысяч рублей. Начать его строительство планируется в этом году.

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Метки:
автомобиль, парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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