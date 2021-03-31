Машины стоят в микрорайоне плотными рядами, в том числе на тротуарах и у пешеходных переходов. Жители писали письма о проблемах парковки во всевозможные инстанции, включая правительство Москвы, еще на этапе заселения первых трех корпусов. Им отвечали, что 17-й микрорайон Зеленограда — объект незавершенного строительства (каковым он остается и сейчас), и парковки застройщик будет строить «по мере возникновения спроса». Но платные парковки в 17-м есть. Например, в январе открыли новую парковку у въезда в микрорайон, возле автозаправки. Это обычная уличная стоянка без крыши. Машиноместо стоит три тысячи рублей в месяц.

Стоянка расположена далеко от противоположной стороны микрорайона, где основные проблемы с парковкой машин, поэтому туда особо не едут — есть свободные места, рассказал «Зеленоград.ру» местный житель. Парковка далековато расположена даже от домов первой очереди (корпусов 37) — идти до неё примерно столько же, сколько до Георгиевского проспекта, где тоже можно оставить машину.

Еще одну парковку на днях открыли напротив корпусов 3 и 4 дома 33А. (там находится магазин «Верный»). Пока наполовину — 84 места сдаются за четыре тысячи рублей в месяц. Еще около 80-ти будут под навесами, из-за чего парковка обойдется дороже — пять тысяч. Там уже нет свободных мест.

Еще одна платная парковка за четыре тысячи в месяц находится напротив корпуса 2 дома 37, рядом с объездной дорогой вокруг микрорайона. Однако в перспективе места на ней будут сокращать, поскольку там планируется строительство многоярусного паркинга. Застройщик ПИК планирует сделать это до конца года. Сдавать места в гараже-стоянке не будут, только продавать. Примерная цена — 700-800 тысяч рублей за место.

В 17-м микрорайоне 11 домов, 5211 квартир. На примере одного из домов: на 619 квартир приходится 850 собственников (а живущих может быть больше). Еще не все дома заселены, но примерные подсчеты дают более восьми тысяч жителей микрорайона уже сейчас. Судя по текущим планам застройщика, в микрорайоне будет чуть более тысячи платных машиномест. При этом текущий уровень автомобилизации — около 400 машин на тысячу человек. Получается, основная масса машин все равно будет парковаться во дворах и вдоль улиц.

Когда утверждали проект 17-го микрорайона, застройщик обещал четыре гаража-стоянки на 3500 машин. Но в позапрошлом году передумал их строить.

Житель 17-го микрорайона Андрей Царьков обратился в Москомстройинвест и с запросом о деталях инвестиционного контракта, по условиям которого ПИК получил участок для застройки микрорайона. Из ответа следует, что там, где сейчас построены плоскостные парковки, согласно контракту должны были быть многоуровневые, сообщается на сайте «жемчужина.зеленограда.рф». И количество мест на них втрое превышало количество существующих.