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Перекрестки возле 23 микрорайона реконструируют и поставят светофоры. Проект обсудят на публичных слушаниях 09.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Через круговой перекресток на пересечении улицы Радио, Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе предложено проложить новый участок дороги и поставить здесь светофор. Светофоры поставят также, а перекрестке возле РТС-4 в промзоне Малино, на окраине 23 микрорайона, и на пересечении Заводской улицы и Георгиевского проспекта. Публичные слушания по этому проекту пройдут 19 апреля в 19:00 в управе района Крюково.

Источник: krukovo.mos.ru

Проект реконструкции представлен на сайте управы. На круговом перекрестке должны появится три полосы движения в каждую сторону и тротуар. Поскольку реконструкция перекрестков требует изменения границ земельных участков, проект выносят на публичные слушания. С 13 по 19 апреля можно посмотреть документацию в управе (корпус 1444) — с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв на обед с 12:00 до 12:45. А 26 апреля в 19:00 состоится обсуждение в актовом зале управы.

Источник: krukovo.mos.ru

В документации отмечается, что этой реконструкцией транспортного движения завершается формирование транспортной связи Георгиевский проспект — Заводская улица, по которой обеспечивается въезд-выезд из промзоны Малино на Кутузовское шоссе. Проект подготовлен на основании Генплана 2010 года и распоряжения Москомархитектуры. Выполнение распоряжения потребует не только дорожного строительства, но и прокладки коммуникаций.

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