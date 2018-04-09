Проект реконструкции представлен на сайте управы. На круговом перекрестке должны появится три полосы движения в каждую сторону и тротуар. Поскольку реконструкция перекрестков требует изменения границ земельных участков, проект выносят на публичные слушания. С 13 по 19 апреля можно посмотреть документацию в управе (корпус 1444) — с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв на обед с 12:00 до 12:45. А 26 апреля в 19:00 состоится обсуждение в актовом зале управы.