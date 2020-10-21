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Здание школы для средних классов начнут строить в третьем микрорайоне в следующем году 21.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Новое здание для школы №1557 построят рядом с существующим — школой в корпусе 344А. В нем будут учиться 5—8-е классы. Начать стройку планировали в этом году, но перенесли на следующий.

Новый корпус школы №1557 рассчитан на триста учеников. Её будут строить на месте существующего школьного стадиона — вернее, части стадиона. В перспективе для занятий физкультурой будет построен новый стадион, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте образования. При этом расширять площадь участка, на котором стоит школа, не планируется.

Сейчас разрабатывают проектную документацию, и после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы будет понятно, когда начнется стройка. Пока её окончание и ввод здания в эксплуатацию запланированы в 2021 году. Но ввод не означает, что школа сразу же откроется — это лишь приёмка работ, нужно ещё время для решения организационных вопросов и устранения недоделок. Поэтому открытие может состояться и в 2022 году.

Кроме стандартных кабинетов, залов и столовой, в школе запланирована небольшая мастерская для обработки металла и дерева и мастерская для девочек (занятия по технологии). А в рамках дополнительного образования — кабинеты для занятия астрономией и шахматами.

О строительстве нового корпуса школы №1557 стало известно еще три года назад, когда московские власти включили его в адресную инвестиционную программу (АИП) — то есть, программу строительства за счет городского бюджета. Тогда стройка планировалась в 2019—2020-м, да и в марте этого года власти сообщали о скором её начале — но всё-таки сроки сдвинулись.

Территория школы №1557 в корпусе 344А примыкает к земельному участку, который хотели расширить для устройства сквозного проезда от Московского проспекта на Яблоневую аллею. Городская администрация отказалась от этого проекта после массовых протестов местных жителей.

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Метки:
строительство, микрорайон 3, общеобразовательная школа, школа 1557
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