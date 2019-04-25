Детские сады в корпусах 852 и 827 — типовые трехэтажные здания. Такие же садики остаются в старых зеленоградских микрорайонах. Возможно, новые будут лучше и вместительнее. Но будущий снос и стройка — это возможные временные трудности с местами, ведь детей на это время придётся переводить в другие детсады. Кроме того, будущая стройка будет вестись в плотно застроенном жилыми домами районе.

Планы прописаны в новой Адресной инвестиционной программе на 2018-2020 годы. Эта программа определяет, что будет построено за счет бюджета Москвы. Снос двух детских садов и строительство трёх учебных учреждений внесены в АИП по предложению департамента образования, сообщили Zelenograd.ru в префектуре.

Планы пока на станции предварительной оценки «градостроительного потенциала земельных участков» (этим занимается Москомархитектура). Эти планы попали в раздел «укрупненные мероприятия», и проект нового строительства начнут делать только после их детализации — то есть, включения в программу отдельными пунктами сноса и строительства каждого здания. Объемы финансирования и сроки в данный момент неизвестны. Что такой учебный корпус — начальная или средняя школа — в зеленоградской администрации не пояснили.