«В связи с моральным износом здания, а также планируемым строительством жилого дома по соседству было предложено на этом месте построить учебный корпус на 400 мест», — объяснили это решение Zelenograd.ru в столичном департаменте образования и науки. Моральный износ — это величина, характеризующая степень несоответствия параметров здания современным требованиям. Это понятно — здание 1964 года постройки, старое и, по сравнению с современными детскими садами, тесное.

«Планируемое строительство жилого дома по соседству» — это недавно построенный корпус 829. Он сдан в прошлом году, частично заселен, квартиры продаются. Вероятно, в момент формирования АИП дом считался «планируемым» строительным объектом. И просчитывая необходимость в строительстве в 8-м микрорайоне детских садов и школ, ориентировались на новых жильцов. Больше никаких планов строительства жилья в 8-м микрорайоне нет — во всяком случае, в данный момент. Если, конечно, не считать «соседними» новые дома по программе реновации, которые строят в 9-м и 19-м микрорайонах.

Эти расчеты тоже понятны, но внезапно выяснилось, что строить школу на месте детсада в корпусе 827 нельзя. Роспотребнадзор посчитал, что проектирование и строительство здания невозможно из-за превышения допустимого уровня шума при пролете самолетов из (в) аэропорта Шереметьево, сказали Zelenograd.ru в департаменте образования.