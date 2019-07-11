Старый и небольшой детский сад в корпусе 827 решили снести и построить вместо него большой учебный корпус. Решение закрепили в городской строительной программе. Но внезапно выяснилось, что строить на этом месте школьное здание нельзя из-за шума.
Планы сноса дошкольного отделения школы №1528 в корпусе 827 прописаны в адресно-инвестиционной программе Москвы на 2018—2020 годы (АИП). Компенсировать детский сад предполагалось строительством двух новых на 300 детей каждый на месте другого детсада в корпусе 852, который также хотели снести. Сейчас в детсаду в корпусе 827 — 150 мест.
«В связи с моральным износом здания, а также планируемым строительством жилого дома по соседству было предложено на этом месте построить учебный корпус на 400 мест», — объяснили это решение Zelenograd.ru в столичном департаменте образования и науки. Моральный износ — это величина, характеризующая степень несоответствия параметров здания современным требованиям. Это понятно — здание 1964 года постройки, старое и, по сравнению с современными детскими садами, тесное.
«Планируемое строительство жилого дома по соседству» — это недавно построенный корпус 829. Он сдан в прошлом году, частично заселен, квартиры продаются. Вероятно, в момент формирования АИП дом считался «планируемым» строительным объектом. И просчитывая необходимость в строительстве в 8-м микрорайоне детских садов и школ, ориентировались на новых жильцов. Больше никаких планов строительства жилья в 8-м микрорайоне нет — во всяком случае, в данный момент. Если, конечно, не считать «соседними» новые дома по программе реновации, которые строят в 9-м и 19-м микрорайонах.
Эти расчеты тоже понятны, но внезапно выяснилось, что строить школу на месте детсада в корпусе 827 нельзя. Роспотребнадзор посчитал, что проектирование и строительство здания невозможно из-за превышения допустимого уровня шума при пролете самолетов из (в) аэропорта Шереметьево, сказали Zelenograd.ru в департаменте образования.
Связан ли запрет Роспотребнадзора с текущим шумом или с тем, что шум может усилиться после открытия в сентябре третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево (запланировано в сентябре), пока непонятно. Действительно, район Старое Крюково попадает в зону максимального зашумления территории от новой взлетно-посадочной полосы, но тогда получается, что с действующими нормативами, нынешними самолетами и текущим расписанием полетов больше вообще нельзя будет построить ни одну школу в этом районе?
Неожиданно изменились и планы по сносу соседнего здания детсада в корпусе 852 и строительству на его месте двух новых (это тоже было в АИП). Выяснилось, что дефицита мест в детсадах нет, а существующее здание в хорошем состоянии, поэтому лучше всё оставить как есть.
Что это было — ведомственная несогласованность или неожиданная формальная невозможность вообще строить что-то новое, — пока неизвестно. В департаменте образования сказали, что окончательное решение по образовательным учреждениям в районе Старое Крюково вообще и 8-м микрорайоне в частности не принято.
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