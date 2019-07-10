Одни чиновники запланировали снести детский сад в 8 микрорайоне и построить на его месте два новых. А другие выяснили, что и существующего дестада хватит и теперь просят отменить решение о сносе.
Снос детского сада, расположенного в корпусе 852, указан в адресной инвестиционной программе на 2018-2020 годы. Эта программа определяет, что будет построено, снесено или реконструировано за счет бюджета Москвы в течение трех лет. По данным префектуры, снос дошкольного учреждения и строительство на его месте двух детсадов на 300 мест каждый — инициатива столичного департамента образования и науки.
В департаменте Zelenograd.ru подтвердили эти планы. Но сообщили, что потребности в дополнительных дошкольных местах нет — существующий детсад в прошлом году отремонтировали и он загружен всего на 62%. То есть и строить на месте существующего здания новый, более вместительный детсад не нужно.
В связи с этим департамент образования направил обращение в департамент экономической политики и развития об исключении данных объектов (двух новых детсадов) из состава инвестиционный программы.
Окончательное решение о строительстве двух новых детских садов в 8 микрорайоне еще не принято, отмечается в ответе. Дошкольное отделение №4 школы №1528 в корпусе 852 (ранее — детский сад №444) — типовое трехэтажное здание. Такие массово строили с 1960-х годов. Типовые детсады остались в 1—9 микрорайонах «старого» города.
Нужны ли дополнительные места в детсадах на будущее, неизвестно. Жилая застройка 8 микрорайона завершена, говорили ранее в зеленоградской администрации, — она закончилась на корпусе 829. Значит и новых детсадов для жителей этого микрорайона не нужно. Но в соседнем 9 микрорайоне построят три новых дома по программе реновации, куда переселят жителей пятиэтажек. Одновременно обсуждаются планы строительства школы в 9 микрорайоне после сноса пятиэтажных корпусов 925, 926 и 927, сообщил Zelenograd.ru источник в префектуре. Реальная потребность в новых детских садах и школах есть в «новом» городе, то есть в районе Крюково, неоднократно говорили в префектуре.
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