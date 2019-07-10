Одни чиновники запланировали снести детский сад в 8 микрорайоне и построить на его месте два новых. А другие выяснили, что и существующего дестада хватит и теперь просят отменить решение о сносе.

Снос детского сада, расположенного в корпусе 852, указан в адресной инвестиционной программе на 2018-2020 годы. Эта программа определяет, что будет построено, снесено или реконструировано за счет бюджета Москвы в течение трех лет. По данным префектуры, снос дошкольного учреждения и строительство на его месте двух детсадов на 300 мест каждый — инициатива столичного департамента образования и науки.

В департаменте Zelenograd.ru подтвердили эти планы. Но сообщили, что потребности в дополнительных дошкольных местах нет — существующий детсад в прошлом году отремонтировали и он загружен всего на 62%. То есть и строить на месте существующего здания новый, более вместительный детсад не нужно.