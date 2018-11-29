Ресторан «Дюшес» переехал с улицы Юности в новое здание у городского пруда со стороны МИЭТа. Сейчас работают три зала, скоро откроют караоке. Первым посетителям скидки — 50%.
На первом этаже здания работает основной зал с открытой кухней и детским уголком, на втором — зал с живой музыкой и мини-банкетный зал на 30 персон, рассказали Zelenograd.ru в администрации ресторана. На днях откроют помещение для караоке в подвальном этаже, а в начале декабря — большой банкетный зал на третьем этаже.
Заведение работает круглосуточно. Технический перерыв на уборку делают ранним утром, когда посетителей нет. Новый адрес ресторана «Дюшес» — Георгиевский проспект, дом 3.
В прежнем помещении на улице Юности, 6 начался капитальный ремонт — теперь всё здание принадлежит «Ведогонь-театру».
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