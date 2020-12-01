На поляне у пруда стоит недостроенное здание «первой очереди аквапарка». Теперь оно принадлежит городу, здесь собираются открыть социальный центр со студиями, мастерскими, кинозалом, спортивными залами, бильярдом, кафе и прочими досуговыми услугами. Но здания долго стояло пустым и строилось не для этих целей. Теперь надо обследовать состояние здание и сделать проектную и рабочую документацию по интерьерным и инженерным решениям. На это из бюджета выделено 24 миллиона рублей. Сколько будет стоить сама реконструкция станет понятно после проектирования. Несостоявшийся аквапарк в документах называется «административно-бытовым корпусом».

Открыть социальный центр планируется до конца 2021 года. На первом этаже будет «Мой социальный центр» для пенсионеров, на втором этаже — «Мой семейный центр», а на третьем — зимний сад и комната для переговоров.