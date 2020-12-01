Объявлен конкурс на проект капитального ремонта здания, которое строили с переменным успехом 13 лет на поляне между 4-м микрорайоном и городским прудом. Подрядчику предстоит выяснить, нужна ли перестройка здания, и приспособить его для использования в качестве социального центра. На проектирование даётся полгода.
На поляне у пруда стоит недостроенное здание «первой очереди аквапарка». Теперь оно принадлежит городу, здесь собираются открыть социальный центр со студиями, мастерскими, кинозалом, спортивными залами, бильярдом, кафе и прочими досуговыми услугами. Но здания долго стояло пустым и строилось не для этих целей. Теперь надо обследовать состояние здание и сделать проектную и рабочую документацию по интерьерным и инженерным решениям. На это из бюджета выделено 24 миллиона рублей. Сколько будет стоить сама реконструкция станет понятно после проектирования. Несостоявшийся аквапарк в документах называется «административно-бытовым корпусом».
Открыть социальный центр планируется до конца 2021 года. На первом этаже будет «Мой социальный центр» для пенсионеров, на втором этаже — «Мой семейный центр», а на третьем — зимний сад и комната для переговоров.
Участок у пруда отдали под строительство двух зданий — аквапарка и развлекательного центра — еще в 2002 году. В 2007-м началось строительство, и с этого момента большая поляна превратилась в огороженную стройплощадку. Работы то велись, то останавливались, в итоге инвестор построил одно здание и обанкротился. Два года назад эксперты говорили, что здание в отличном состоянии. В апреле 2019 года «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Затем его передали московскому комплексу городского хозяйства (это несколько департаментов) для достройки. А отдали в итоге под социальные нужды.
Больше половины участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что им жаль, что аквапарк в городе так и построили.
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