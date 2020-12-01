Студия танцев и йоги «Феникс»: спонсор темы
Началась подготовка к реконструкции «аквапарка» на городском пруду 01.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Объявлен конкурс на проект капитального ремонта здания, которое строили с переменным успехом 13 лет на поляне между 4-м микрорайоном и городским прудом. Подрядчику предстоит выяснить, нужна ли перестройка здания, и приспособить его для использования в качестве социального центра. На проектирование даётся полгода.

На поляне у пруда стоит недостроенное здание «первой очереди аквапарка». Теперь оно принадлежит городу, здесь собираются открыть социальный центр со студиями, мастерскими, кинозалом, спортивными залами, бильярдом, кафе и прочими досуговыми услугами. Но здания долго стояло пустым и строилось не для этих целей. Теперь надо обследовать состояние здание и сделать проектную и рабочую документацию по интерьерным и инженерным решениям. На это из бюджета выделено 24 миллиона рублей. Сколько будет стоить сама реконструкция станет понятно после проектирования. Несостоявшийся аквапарк в документах называется «административно-бытовым корпусом».

Открыть социальный центр планируется до конца 2021 года. На первом этаже будет «Мой социальный центр» для пенсионеров, на втором этаже — «Мой семейный центр», а на третьем — зимний сад и комната для переговоров.

Читайте также
Центр социальной защиты в недостроенном «аквапарке» откроют в конце 2021 года. Стало известно, что там будет

Участок у пруда отдали под строительство двух зданий — аквапарка и развлекательного центра — еще в 2002 году. В 2007-м началось строительство, и с этого момента большая поляна превратилась в огороженную стройплощадку. Работы то велись, то останавливались, в итоге инвестор построил одно здание и обанкротился. Два года назад эксперты говорили, что здание в отличном состоянии. В апреле 2019 года «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Затем его передали московскому комплексу городского хозяйства (это несколько департаментов) для достройки. А отдали в итоге под социальные нужды.

Больше половины участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что им жаль, что аквапарк в городе так и построили.

Подписывайтесь на новости 4-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.

Читайте также
Аквапарк — история долгостроя
Материалы о 4-м микрорайоне редакции Зеленоград.ру помогает делать Студия танцев и йоги «Феникс» в корпусе 454 - уютная студия для детей и взрослых, где все занятия проходят в мини-группах по пять человек. Есть индивидуальные занятия и почасовая аренда зала. Скидки новым и постоянным клиентам, стоимость абонементов 1900-5000 рублей. Телефон: 8-985-462-78-37. Каждому подписавшемуся на аккаунт Студии в ВК, инстаграме или ютьюбе - скидка 10% на первый абонемент
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, реконструкция, социальные услуги, аквапарк, долгострой
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мэрия оплатит такси для врачей и медсестер. Они вынуждены ходить пешком из-за нехватки служебного транспорта Новости
Жителям 6 и 7 микрорайонов предлагают выбрать новые кружки и секции для детей и взрослых в культурном центре «Доброволец» Новости
Начало переселения первых домов по программе реновации сдвинули на середину декабря Новости
Началась подготовка к реконструкции «аквапарка» на городском пруду Новости
«ЗелМедЦентр» переехал в 11 микрорайон Новости
ВНИИФТРИ разработал экспресс-метод для измерения количества серы в дизельном топливе. Он будет доступен для водителей Хайтек
Туристическое ориентирование — 5 декабря в лесном массиве Малино Афиша
На уборку дворов в Зеленограде вышли осужденные. Где они работают? Сколько им платят? Кто за ними следит? Истории
Центр компьютерной томографии переехал в терапевтический корпус горбольницы. В нем проверяют пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на ковид Новости
Электрички в Москву не будут останавливаться на двух платформах в начале декабря. Еще ряд поездов отменят полностью из-за работ на железной дороге Новости
Cквозной проезд через 3 микрорайон от Центрального проспекта на Московский — новости проекта: сроки, переходы, расширение, парковки Новости
Началось общественное обсуждение строительства кафе напротив 20 микрорайона Новости
Фильм зеленоградки Анастасии Меркуловой номинирован на национальную молодежную кинопремию. Мы поговорили с режиссером Истории
Программу льготного страхования жилья в Москве не будут продлевать на следующий год Новости
Беременная жительница Зеленограда распылила перцовку в нападавшего. Суд приговорил ее к году ограничения свободы. Рассказываем почему Новости
«Молодая гвардия» приглашает зеленоградцев сказать спасибо врачам, борющимся с ковидом. Для этого нужно лично прийти и написать пожелания Новости
«Возможность доказать себе, что наша книга на самом деле стоящая». Брат и сестра из Зеленограда вошли в шорт-лист Национальной литературной премии для молодых авторов Истории
Бесплатный автобус из Зеленограда в «Fashion House Аутлет» в Черной Грязи запустили в «Черную пятницу» Новости
«Когда открытый колодец два месяца прикрыт коробкой — это не то, чего ожидаешь от обслуживания». Эпическая история замены в доме управляющей компании Истории
Пункты выдачи заказов Ozon, PickPoint и Boxberry открылись в 3 микрорайоне Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру