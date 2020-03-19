Недостроенное здание аквапарка отдадут для нужд социальной защиты 19.03.2020 ZELENOGRAD.RU

После многолетней эпопеи с инвесторами недостроенное здание аквапарка между городским прудом и 4-м микрорайоном отдали в собственность города. Власти будут достраивать его за счёт бюджета, а потом отдадут органам социальной защиты. То есть пенсионерам, детям, многодетным и нуждающимся семьям.

«Префект Анатолий Смирнов сумел убедить мэра в необходимости сохранения социального статуса объекта, и в итоге было принято решение: достроить здание за счет бюджетных средств, а затем передать его в органы социальной защиты населения для использования по профилю, рассказал зампрефекта Дмитрий Морозов. — В конечном итоге мы ожидаем, что город получит благоустроенный и значимый объект, который станет центром притяжения жителей».

Какие ещё варианты обсуждались и что значит «сохранение социального статуса» (аквапарк — это социальный объект?), Морозов не уточнил.

После восстановления и достройки здания там разместится центр социального обслуживания населения, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Это будет не стандартный ЦСО, какие есть во всех районах, а госучреждения «Мой социальный центр» и «Мой семейный центр» — так, во всяком случае планирует распорядиться «аквапарком» департамент труда и социальной защиты.

«Мой социальный центр» в основном обслуживает пенсионеров, это клубы по интересам — досуг, здоровый образ жизни, творчество, технологии. «Мой семейный центр» работает с семьями и детьми — это социально-психологическая и социально-медицинская помощь, е юридическая помощь в целях защиты прав и законных интересов детей, правовые, бытовые и трудовые услуги нуждающимся в них.

Пока речь идёт о проектировании нового здания, на эти цели выделен 51 миллион рублей. Предстоит откорректировать границы земельного участка, изменить первоначальный проект здания, оформить права собственности. В течение года все эти вопросы будут решены и начнется восстановление и достройка, говорят в окружной администрации. «В конечном итоге мы ожидаем, что город получит благоустроенный и значимый объект, который станет центром притяжения жителей», отмечает Дмитрий Морозов.

В первоначальном проекте у городского пруда планировалось построить два здания: торгово-развлекательный центр и аквапарк. Будет ли в итоге построено второе здание — уже под новые цели, и как планируется использовать выделенную для него часть земельного участка, пока неизвестно.

Прошлой весной недострой на берегу городского пруда выкупила «Центральная топливная компания», связанная с московскими властями. Здание считается объектом незавершенного строительства. Надо было зарегистрировать право собственности города на него, затем передать объект в имущественную казну, чтобы город его достроил — словом, шёл обычный канцелярский процесс. Но назначение сохранялось прежнее: торгово-развлекательный центр. В прежнем проекте он был первой очередью аквапарка.

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Метки:
строительство, аквапарк, Морозов Дмитрий Витальевич
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