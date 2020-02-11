Оказывается, идёт долгий (почему-то) бюрократический процесс. Аквапарк считается объектом незавершенного строительства, сообщили в департаменте городского имущества. Сейчас Росреестр зарегистрировал право собственности ЦТК на аквапарк. А сейчас «идут мероприятия по передаче объекта в имущественную казну города Москвы для последующей его достройки комплексом городского хозяйства Москвы». Сколько времени всё это займёт, в департаменте не ответили.

Имущественная казна — это всё движимое и недвижимое имущество, которое не передано в управление государственным казенным или унитарным предприятиям города, и по отношению к которому Москва является собственником. В том числе и земельные участки, и здания, выкупленные городом. Объекты имущественной казны могут быть обременены обязательствами по договорам или обязательствами публичного использования.

Пока, по данным Росреестра, участок на городском пруду отведен под строительство аквапарка. Можно надеяться, что вид разрешенного использования этого участка не изменится.

«Комплекс городского хозяйства», который будет достраивать аквапарк — это несколько московских департаментов, в числе которых департаменты транспорта, ЖКХ и капитального ремонта. Последний сейчас является заказчиком всего крупного комплексного благоустройства в Москве.

Соседний с аквапарком участок — между ним и лесом — на берегу пруда по-прежнему отведен для строительства спортивного комплекса. Это тоже история из начала-середины 2000-х — ещё тогда участок сдали в аренду. Инвестор к работам так и приступил, но и назначение земельного участка пока не поменяли.

Летом зелёная территория вокруг аквапарка превратилась в стройплощадку для благоустройства Центрального проспекта: тракторы, самосвалы, КамАЗы и склад строительных материалов.