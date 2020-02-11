«Аквапарк» на городском пруду достроит комплекс городского хозяйства Москвы. Но этот процесс снова затягивается 11.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Прошлой весной многолетний недострой на берегу городского пруда выкупила «Центральная топливная компания», связанная с московскими властями. Вскоре территорию возле него превратили в склад и стройплощадку — но это было не для аквапарка, а для реконструкции Центрального проспекта. Здание же «аквапарка» — как его называют по инерции, потому что здесь обещали построить именно аквапарк, — в том же состоянии. Выясняли, кто и когда будет его достраивать.

Развлекательный центр с аквапарком начали строить 11 лет назад между прудом и 4 микрорайоном, а потом бросили. Планировалось построить два здания — торгово-развлекательный центр и собственно аквапарк. Инвестор строительства ООО «Актера» обанкротился. Недострой выставили на продажу в апреле 2018 года, тогда стартовая цена составляла 346 миллионов рублей.

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Первые и вторые торги прошли безуспешно (не нашлось желающих), затем цену снизили до 155 миллионов рублей. В апреле 2019 года «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Это цена за недостроенное здание и право аренды земли (2,2 Га), на котором оно стоит.

Учредитель АО «ЦТК» — столичный департамент имущества, а управляет компанией АО «Развитие активов», также учрежденное департаментом. Основная деятельность «Развития активов» — управление финансово-промышленными группами. Прошлой весной в ЦТК «Зеленоград.ру» сообщили, что решение об использовании участка с развлекательным центром будет только в сентябре. Но и в конце года никакого решения не было.

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Оказывается, идёт долгий (почему-то) бюрократический процесс. Аквапарк считается объектом незавершенного строительства, сообщили в департаменте городского имущества. Сейчас Росреестр зарегистрировал право собственности ЦТК на аквапарк. А сейчас «идут мероприятия по передаче объекта в имущественную казну города Москвы для последующей его достройки комплексом городского хозяйства Москвы». Сколько времени всё это займёт, в департаменте не ответили.

Имущественная казна — это всё движимое и недвижимое имущество, которое не передано в управление государственным казенным или унитарным предприятиям города, и по отношению к которому Москва является собственником. В том числе и земельные участки, и здания, выкупленные городом. Объекты имущественной казны могут быть обременены обязательствами по договорам или обязательствами публичного использования.

Пока, по данным Росреестра, участок на городском пруду отведен под строительство аквапарка. Можно надеяться, что вид разрешенного использования этого участка не изменится.

«Комплекс городского хозяйства», который будет достраивать аквапарк — это несколько московских департаментов, в числе которых департаменты транспорта, ЖКХ и капитального ремонта. Последний сейчас является заказчиком всего крупного комплексного благоустройства в Москве.

Соседний с аквапарком участок — между ним и лесом — на берегу пруда по-прежнему отведен для строительства спортивного комплекса. Это тоже история из начала-середины 2000-х — ещё тогда участок сдали в аренду. Инвестор к работам так и приступил, но и назначение земельного участка пока не поменяли.

Летом зелёная территория вокруг аквапарка превратилась в стройплощадку для благоустройства Центрального проспекта: тракторы, самосвалы, КамАЗы и склад строительных материалов.

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Метки:
строительство, аквапарк
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