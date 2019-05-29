Однако, похоже, что начало стройки сразу после продажи здания — просто совпадение. Как мы выяснили, это не возобновление строительства аквапарка, а стройплощадка для благоустройства Центрального проспекта. Впрочем, проблему ночного шума это не отменяет.

«Тракторы и КамАЗы загружают и выгружают бетон, асфальт, бордюр. Работы ведутся всю ночь», пишет в префектуру жительница корпуса 456. «Сегодня грохот раздался в 3:40 ночи. Увидела, что самосвал высыпал что-то из кузова, — рассказала Zelenograd.ru жительница корпуса 450 Татьяна. — Стала смотреть дальше и, как мне кажется, поняла, что происходит. У парка Победы, за Центральным проспектом, работают экскаватор и самосвал. Экскаватор, видимо, ровняет землю, собирает её и сваливает в самосвал (звуки доносятся глухо, далеко). А потом самосвал едет на стройку у аквапарка и вываливает собранное тут, видимо, выравнивая рельеф»

В префектуре Zelenograd.ru сообщили, что эти работы не связаны со строительством аквапарка. Но инвестор намерен возобновить строительство «в ближайшее время». Пока недостроенное здание стоит за забором, рядом с ним утративший смысл старый информационный щит.

Реконструкция (официально — благоустройство) Центрального проспекта захватывает большую территорию от пересечения проспекта с Панфиловским до Солнечной аллеи. Интенсивные работы ведутся сейчас на участке от площади Юности до МИЭТа. Меняют дорожные бордюры, перекапывают газоны, прокладывают коммуникации. Будьте внимательны — движение транспорта и пешеходов ограничено, каждый день перекрывают новые участки.

Недостроенный развлекательный комплекс на берегу Малого городского пруда продали с третьей попытки, снизив цену почти втрое, после банкротства инвестора. Новый владелец сообщил Zelenograd.ru, что решение об использовании участка с развлекательным центром будет только в сентябре. Пока же никакой конкретики нет. Это связано, в том числе, с ведущимся сейчас капитальным ремонтом городского пруда.