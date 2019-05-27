Официально это называется благоустройство Центрального проспекта. Сейчас на дороге по обеим сторонам меняют бордюры — ломают старые и кладут новые. Новые выше прежних. На пешеходной зоне вдоль проспекта со стороны 3 микрорайона перекопаны газоны, а дорожка от остановки «Магазин «Океан» до пересечения проспекта с улицей Юности почти полностью сломана. Роют с двух сторон — очевидно, нужно место для прокладки коммуникаций. Пройти всю эту пешеходную дорогу вдоль всего проспекта теперь нельзя — местами перегорожено, придется идти в обход.

Ломают гранитные подпорные стенки и клумбы у 17-этажных башен. Сами клумбы — если их можно так назвать, поскольку на них успела вырасти только трава, — на месте, но их ограждения уже разрушены. Возле девятиэтажек со стороны Центрального проспекта тоже местами раскопки.



На благоустройство Центрального проспекта выделено более 900 миллионов рублей. Заказчик работ — департамент капитального ремонта, контракт заключен с ООО «АртСтройТехнология». Интенсивные работы начались уже три дня назад, но никаких щитов или объявлений с информацией ни о содержании работ, ни об ответственных лицах нет. Работают люди среднеазиатской внешности, на вопросы прохожих — «Что делаете? Что тут будет?» — улыбаются и быстро отвечают: «Не знаем».





Работы будут вестись и у МИЭТа, и возле парка Победы, и на проспекте Генерала Алексеева, то есть со стороны 1 и 2 микрорайонов. По проекту, тротуары вдоль дороги расширят, поставят около 500 фонарей с энергосберегающими лампами, новые скамейки и урны, разобьют газоны. Вдоль проспекта устроят парковочные карманы на 800 машин, сделают 15 современных остановочных павильонов — то есть, старые остановки будут менять. На перекрестках поставят новые светофоры. Кстати, во время работ светофоры на Центральном проспекте могут периодически отключаться. Это уже произошло вечером 26 мая.



Со стороны 4 микрорайона должна быть разделены зоны для машин и пешеходов — с этой задачей местные власти не справились. В процессе обсуждения специалисты решили отказаться от предложенных проектировщиком дублирования уличными пешеходными переходами подземных тоннелей возле МИЭТа и 1-го торгового центра и надземного возле парка Победы. Но могут появиться новые уличные переходы между корпусом 241 и площадью Юности, корпусом 301А и остановкой «Детский мир». А переход между площадью Юности и 4 микрорайоном предлагают убрать.



Ранее департамент капремонта сообщил, что завершить благоустройство Центрального проспекта планируют в сентябре этого года. Однако контракт с подрядчиком заключен на год, и дата окончания исполнения контракта — 10 мая 2020 года. После чего начинается гарантийный период — 2 года — на выполненные работы.