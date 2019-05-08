Недостроенный развлекательный комплекс на берегу Малого городского пруда продали с третьей попытки, снизив цену почти втрое. Новые владельцы связаны с московскими властями.
Развлекательный центр с аквапарком начали строить 10 лет назад между прудом и 4 микрорайоном, а потом бросили. Планировалось построить два здания — торгово-развлекательный центр и собственно аквапарк. Инвестор строительства ООО «Актера» обанкротился. Недострой выставили на продажу в апреле прошлого года, тогда стартовая цена составляла 346 миллионов рублей. Первые и вторые торги прошли безуспешно (не нашлось желающих), затем цену снизили до 155 миллионов рублей. Неделю назад «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Это цена за недостроенное здание и право аренды земли (2,2 Га), на котором оно стоит.
Учредитель АО «ЦТК» — столичный департамент имущества, а управляет компанией АО «Развитие активов», также учрежденное департаментом. Основная деятельность «Развития активов» — управление финансово-промышленными группами. В «ЦТК» Zelenograd.ru сообщили, что решение об использовании участка с развлекательным центром будет только в сентябре. Пока же никакой конкретики нет. Это связано, в том числе, с ведущимся сейчас капитальным ремонтом городского пруда.
По прошлогодним данным инвентаризации и оценки рыночной стоимости аквапарка, здание готово на 88% - подключены коммуникации, проведены все строительные работы, кроме внутренней отделки.
В 2002 году предприниматель Константин Сухов решил построить в Зеленограде современный развлекательный центр, площадью 8500 квадратных метров. В префектуре идею одобрили и выделили место под строительство. Финансированием проекта занялись совладельцы крупного тогда IT-холдинга R-Style: Рудников, Васин, Отрашевский и Бамгбала. В 2005 году они учредили ООО «Актера».
По задумке инвесторов, строительство должно было происходить в две очереди: сначала развлекательный центр, а потом сам аквапарк — плавательный бассейн с аттракционами. То, что построили между прудом и 4 микрорайоном, — это первая очередь, развлекательный центр с общепитом.
Инвестиционный контракт московские власти с «Актерой» заключили в 2007 году. По его условиям, город передал компании в аренду земельный участок площадью 22 тысячи квадратных метров возле городского пруда для проектирования и строительства комплекса из двух зданий — развлекательного центра и аквапарка высотой 20 метров. Первую очередь — развлекательный центр — должны были построить к середине 2008 года.
Акционеры. Уже в 2007 году начались конфликты между акционерами, и стройка остановилась. Первый иск к «Актере» подал Константин Сухов. Он оспаривал решение акционеров о смещении его с поста гендиректора компании. Акционеры подали другой иск. В судебном процессе они, в частности, указывали, что бывший гендиректор подписывал акты на выполнение работ по завышенной цене, увеличивал стоимость работ, не соответствующую их объему и качеству, тем самым необоснованно увеличивал затраты компании на строительство.
В 2010 году Сухов уже подал заявление о признании «Актеры» банкротом. Работы возобновились в 2011 году, а сроки строительства застройщику продлевали трижды: в 2009, 2013, 2015 годах. После этого наступило затишье. С тех пор арбитражный суд рассматривал иски к «Актере» от перессорившихся акционеров регулярно. Последний — в 2016 году.
Городские власти. Два года назад зеленоградская администрация обвинила инвестора строительства ООО «Актера» в нежелании достраивать аквапарк. Представитель «Актеры» тогда возразил — развлекательный центр построен ещё в 2013 году, но его невозможно открыть, поскольку не завершена реконструкция городского коллектора. Без него нет канализации, которая нужна для завершения стройки.
То есть, более года здание простаивало, считаясь строительным объектом, а город штрафовал инвестора за неисполнение обязательств по проектированию и строительству. «Мы фактически попали в долговую яму, не имея возможности гасить кредит, взятый на строительство», прокомментировали тогда в «Актере». В 2017 году ООО «Актера» было признано банкротом.
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