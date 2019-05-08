Недостроенный развлекательный комплекс на берегу Малого городского пруда продали с третьей попытки, снизив цену почти втрое. Новые владельцы связаны с московскими властями.



Развлекательный центр с аквапарком начали строить 10 лет назад между прудом и 4 микрорайоном, а потом бросили. Планировалось построить два здания — торгово-развлекательный центр и собственно аквапарк. Инвестор строительства ООО «Актера» обанкротился. Недострой выставили на продажу в апреле прошлого года, тогда стартовая цена составляла 346 миллионов рублей. Первые и вторые торги прошли безуспешно (не нашлось желающих), затем цену снизили до 155 миллионов рублей. Неделю назад «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Это цена за недостроенное здание и право аренды земли (2,2 Га), на котором оно стоит.

Учредитель АО «ЦТК» — столичный департамент имущества, а управляет компанией АО «Развитие активов», также учрежденное департаментом. Основная деятельность «Развития активов» — управление финансово-промышленными группами. В «ЦТК» Zelenograd.ru сообщили, что решение об использовании участка с развлекательным центром будет только в сентябре. Пока же никакой конкретики нет. Это связано, в том числе, с ведущимся сейчас капитальным ремонтом городского пруда.

По прошлогодним данным инвентаризации и оценки рыночной стоимости аквапарка, здание готово на 88% - подключены коммуникации, проведены все строительные работы, кроме внутренней отделки.