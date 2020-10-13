«Мой социальный центр» в трёхэтажном здании недостроенного «аквапарка» в Зеленограде откроется в конце 2021 года. Здесь будет кулинарная студия, мастерские, два спортивных зала, кафе. На территории возле здания планируется обустроить велодорожку, совмещенную с дорожкой для скандинавской ходьбы, несколько спортивных площадок и детскую зону, а также летнюю сцену.
Об этом в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня» рассказал директор центра социального обслуживания «Зеленоградский» Олег Ларин. Сейчас для здания аквапарка решаются вопросы с землей, потом начнется капитальный ремонт.
Отделения центра откроются также в корпусах 205А (здесь будут проводиться развлекательные программы) и 2014 (здесь будет помещение для административных функций). Когда откроются отделения в других корпусах, Ларин не уточнил.
На проектирование нового здания на месте недостроя выделяли 51 миллион рублей. В начале 2020 года сообщалось о плане работ: откорректировать границы земельного участка, изменить первоначальный проект здания, оформить права собственности. В течение текущего года все эти вопросы намеревались решить и начать восстановление и достройку.
В первоначальном проекте у городского пруда планировалось построить два здания: торгово-развлекательный центр и аквапарк. Будет ли в итоге построено второе здание — уже под новые цели, и как планируется использовать выделенную для него часть земельного участка, пока неизвестно.