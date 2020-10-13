«Мой социальный центр» в трёхэтажном здании недостроенного «аквапарка» в Зеленограде откроется в конце 2021 года. Здесь будет кулинарная студия, мастерские, два спортивных зала, кафе. На территории возле здания планируется обустроить велодорожку, совмещенную с дорожкой для скандинавской ходьбы, несколько спортивных площадок и детскую зону, а также летнюю сцену.

Об этом в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня» рассказал директор центра социального обслуживания «Зеленоградский» Олег Ларин. Сейчас для здания аквапарка решаются вопросы с землей, потом начнется капитальный ремонт.

Отделения центра откроются также в корпусах 205А (здесь будут проводиться развлекательные программы) и 2014 (здесь будет помещение для административных функций). Когда откроются отделения в других корпусах, Ларин не уточнил.