Дачный поселок «Трамвай» в 9-м микрорайоне отозвал жалобу по иску к зеленоградской префектуре о якобы незаконном решении о сносе их забора. Но вопросов к ним ещё много 11.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Этот забор «Трамвай» начал ставить в сентябре 2022 года. Сначала перекрыли проход по улице Рабочая между 9 и 12-м микрорайонами, а потом и вовсе начали огораживать пешеходную дорожку, по которой постоянно ходят тысячи местных жителей и посетителей Дворца творчества. «Зеленоград.ру» начал общественную кампанию по сносу этого забора. Под давлением тысяч зеленоградцев, в январе 2023 года, префектура заставила «Трамвай» снести забор. Дачники подчинились, но подали иск к префектуре о незаконности решения о сносе. Суд первой инстанции иск «Трамвая» отклонил, тогда они обжаловали это решение в апелляции.

А в конце марта Мосгорсуд вынес определение о прекращении апелляционного производства. Заместитель префекта Дмитрий Морозов сказал «Зеленоград.ру», что не знает о причинах отзыва апелляции. «Надо у них спрашивать, возможно не видели перспективу», добавил зампрефекта. Председатель дачного товарищества Мария Лаврентьева вопрос «Зеленоград.ру» прочитала, но ничего не ответила.

Означает ли отказ от апелляции отказ от притязаний на дорожку от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества, непонятно. Но в любом случае по-прежнему закрыта улица Рабочая с удобным проходом между 9 и 12-м микрорайонами. По всем признакам это территория общего пользования — их можно огородить, но нельзя перекрыть проход по ним. Однако префектура с такой позицией не согласна — там предлагают жителям «использовать иные маршруты передвижения», то есть фактически или ходить далеко в обход, или ходить по тропинке через лес.

Кроме того, в процессе борьбы за демонтаж забора, активисты выявили множество других нарушений: забор «Трамвая» отхватил часть тротуара Панфиловского проспекта и сделал несогласованный выезд, с территории «Трамвая» сливали нечистоты прямо в реку, в коммерческом пансионате на территории «Трамвая» не соблюдали пожарные и санитарные нормы, да и само решение суда об установлении границ «Трамвая» вызывает вопросы и явно требует пересмотра.

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Метки:
микрорайон 9, сюжет: ограждение вокруг "трамвая"
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Дачный поселок «Трамвай» в 9-м микрорайоне отозвал жалобу по иску к зеленоградской префектуре о якобы незаконном решении о сносе их забора. Но вопросов к ним ещё много Новости
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