Выезд из нескольких домов дачного товарищества «ИТР Трамвая» на Панфиловский проспект организован прямо через тротуар. Похоже, выезд самодельный — московские власти сообщили, что с ними его не согласовывали. Более того — машины часто паркуются прямо на тротуаре.
За согласование таких «примыканий» к проезжей части отвечает Москомархитектура, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения. Однако в Москомархитектуре сообщили, что схема организации выезда с территории «Трамвая» к ним на согласование не поступала.
Получается, выезд незаконный? Или по меньшей мере опасный. Он проходит по тротуару, причем никаких знаков и предупреждений вроде «Берегись автомобиля» нет даже для вида. Есть ли у домов «Трамвая», расположенных вдоль Панфиловского проспекта, альтернативный выезд — по территории посёлка — неизвестно. Возможно, что и нет, но это не повод устраивать выезд, где удобно.
Ещё одна проблема, создаваемая «дачниками из Трамвая» — машины, регулярно паркующиеся на тротуаре вдоль забора посёлка. Очевидно, эти водители приезжают в поселок — других объектов рядом нет.
Позиция властей по этой проблеме непонятна. Префектура, похоже, предпочитает не замечать многочисленные нарушения со стороны «Трамвая». А начальник зеленоградской автоинспекции Гудков заявил, что дорожное движение здесь «устроено согласно утвержденному проекту», «соответствует нормам», «технические средства организации дорожного движения содержатся в порядке». Что это за проект езды про тротуару и какие это технические средства тут имеются, Гудков не уточнил.
Это не единственное нарушение на границе «Трамвая» и Панфиловского проспекта. Недавно стало известно, что поселок захватил часть земельного участка, по которому проходит дорога. Реакции властей на это также пока не последовало.
Есть проблемы и с другой стороны поселка — «Трамвай» не подключен к городской канализации (использует септики) и, возможно, сбрасывает стоки в водоохранную зону реки Сходни — в этом его подозревают активисты, которые нашли несколько источников возможного сброса с ощутимым запахом канализации.
Законность деятельности «Трамвая» привлекла пристальное внимание местных жителей из-за того, что ДНТ начал перекрывать проходы к Дворцу творчества — сначала из 12-го микрорайона, а теперь — со стороны Панфиловского проспекта. Вызывает вопросы и то, как «Трамвай» получил землю, которую пытается огородить.
Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2700 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.