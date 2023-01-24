Дачный поселок «Трамвай» организовал выезд на Панфиловский проспект через тротуар. Похоже, этот выезд не согласован 24.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Выезд из нескольких домов дачного товарищества «ИТР Трамвая» на Панфиловский проспект организован прямо через тротуар. Похоже, выезд самодельный — московские власти сообщили, что с ними его не согласовывали. Более того — машины часто паркуются прямо на тротуаре.

За согласование таких «примыканий» к проезжей части отвечает Москомархитектура, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения. Однако в Москомархитектуре сообщили, что схема организации выезда с территории «Трамвая» к ним на согласование не поступала.

Получается, выезд незаконный? Или по меньшей мере опасный. Он проходит по тротуару, причем никаких знаков и предупреждений вроде «Берегись автомобиля» нет даже для вида. Есть ли у домов «Трамвая», расположенных вдоль Панфиловского проспекта, альтернативный выезд — по территории посёлка — неизвестно. Возможно, что и нет, но это не повод устраивать выезд, где удобно.

Ещё одна проблема, создаваемая «дачниками из Трамвая» — машины, регулярно паркующиеся на тротуаре вдоль забора посёлка. Очевидно, эти водители приезжают в поселок — других объектов рядом нет.

Позиция властей по этой проблеме непонятна. Префектура, похоже, предпочитает не замечать многочисленные нарушения со стороны «Трамвая». А начальник зеленоградской автоинспекции Гудков заявил, что дорожное движение здесь «устроено согласно утвержденному проекту», «соответствует нормам», «технические средства организации дорожного движения содержатся в порядке». Что это за проект езды про тротуару и какие это технические средства тут имеются, Гудков не уточнил.

Это не единственное нарушение на границе «Трамвая» и Панфиловского проспекта. Недавно стало известно, что поселок захватил часть земельного участка, по которому проходит дорога. Реакции властей на это также пока не последовало.

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Есть проблемы и с другой стороны поселка — «Трамвай» не подключен к городской канализации (использует септики) и, возможно, сбрасывает стоки в водоохранную зону реки Сходни — в этом его подозревают активисты, которые нашли несколько источников возможного сброса с ощутимым запахом канализации.

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Законность деятельности «Трамвая» привлекла пристальное внимание местных жителей из-за того, что ДНТ начал перекрывать проходы к Дворцу творчества — сначала из 12-го микрорайона, а теперь — со стороны Панфиловского проспекта. Вызывает вопросы и то, как «Трамвай» получил землю, которую пытается огородить.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2700 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.

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Метки:
безопасность дорожного движения, панфиловский проспект, сюжет: ограждение вокруг "трамвая", днт «итр трамвая»
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