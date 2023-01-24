За согласование таких «примыканий» к проезжей части отвечает Москомархитектура, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения. Однако в Москомархитектуре сообщили, что схема организации выезда с территории «Трамвая» к ним на согласование не поступала.

Получается, выезд незаконный? Или по меньшей мере опасный. Он проходит по тротуару, причем никаких знаков и предупреждений вроде «Берегись автомобиля» нет даже для вида. Есть ли у домов «Трамвая», расположенных вдоль Панфиловского проспекта, альтернативный выезд — по территории посёлка — неизвестно. Возможно, что и нет, но это не повод устраивать выезд, где удобно.

Ещё одна проблема, создаваемая «дачниками из Трамвая» — машины, регулярно паркующиеся на тротуаре вдоль забора посёлка. Очевидно, эти водители приезжают в поселок — других объектов рядом нет.