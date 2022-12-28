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Как «дачники из Трамвая» захватили себе два гектара городской земли. Обзор цепочки решений длиной в 90 лет 28.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Тысячи зеленоградцев недоумевают — как получилось, что дачное товарищество «Трамвай» в 9-м микрорайоне получило якобы законное право перегородить проход по пешеходным дорожкам, которые десятилетиями были фактически городской территорией, и остаются ей и сейчас. Власти беспомощно разводят руками и ссылаются на решения судов. Исходных документов в открытом доступе практически нет, однако именно из тех самых решений многочисленных судов можно понять, как это произошло и почему законность действий «Трамвая» вызывает большие сомнения.

Коротко

  • В 30-е годы прошлого века советская власть дала «Трамваю» 15 га земли — этот большой участок включал в себя и территорию нынешнего Дворца творчества
  • Точные границы участка не были определены ни при выдаче, ни в течение 80 с лишним лет существования «Трамвая»
  • В 1970 году земля «Трамвая», как и все окрестности, были переданы под застройку Зеленограда. Все частные дома, которые этому мешали, снесли
  • В 1992 год была зафиксирована фактически занимаемая оставшаяся территория — 8,9 га
  • В 2011 году судом была отклонена первая попытка поставить забор — в отсутствие точных границ «Трамваю» было указано оставаться в фактически занимаемых границах — 8,9 га
  • В 2020 году «Трамвай» через суд взялся устанавливать точные границы участка. Экспертиза, представленная суду, показала, что якобы фактически занимаемая территория — 11 га. Суд, доверившись эксперту, с этим согласился и зафиксировал границы участка
  • В 2022 году «Трамвай» по этим границам начал ставить забор. Теперь всем стало очевидно, что заключение суда на основе представленной экспертизы о том, что огораживаемая территория якобы фактически используется «Трамваем», не соответствует действительности. Фактически она используется городом
  • Получается, что решение суда, устанавливающее границы «Трамвая» сомнительно или ошибочно

Подробная хронология — советский период

История зеленоградского поселка началась 90 лет назад, когда никакого Зеленограда вокруг ещё не было.

В 1932 году советская власть в лице ВЦИК и Совнаркома выпустила постановление о предоставлении предприятиям и организациям земельных участков для строительства на праве бессрочного пользования - в советское время, в условиях существования исключительно государственной собственности на недвижимость, это было основной формой закрепления права владения и пользования землёй.

В 1937 году такой участок выделили работникам московского трамвайного депо. Так появился поселок - Дачно-строительный кооператив (ДСК) "Инженерно-технических работников (ИТР) Мострамвая" (сейчас ДНТ "ИТР Трамвая").

В 1947 исполком Химкинского райсовета принял решение о закреплении "земельного массива в поселке Крюково по Крюковскому шоссе за ДСК Мострамвая". Крюковское шоссе - это нынешний Панфиловский проспект. План с указанием границ земельного участка в решении отсутствовал, хотя наркомат коммунального хозяйства своим приказом рекомендовал такие планы иметь.

В 1961 году участок "Трамвая" появляется на генеральном плане.

В 1970 году та же советская власть в лице Моссовета и Мособлисполкома передает все земли вокруг, включая и участок поселка, городу Зеленограду.

В 1973 году часть ранее предоставленного "Трамваю" участка решением исполкома Моссовета изъята "под жилищное и культурно-бытовое строительство" (потом членам Трамвая предоставили взамен изъятых участки в Клинском районе). В процессе строительства Зеленограда и развития городской застройки площадь земельного участка, занятого поселком, уменьшилась, земли вокруг были частично застроены городскими объектами.

На этот момент по документам за "Трамваем" по-прежнему числится 15 га земли, но значительная часть уже застроена городскими объектами. Точных границ того, что оставили "Трамваю", жившему с 70-го года под угрозой снова, так и не было. Какая-то определенность появилось только после окончания существования СССР.

Постсоветский период

В 1992 году Московский земельный комитет зарегистрировал декларацию о факте использования «Трамваем» земельного участка площадью 8,96 га в 9-м микрорайоне Зеленограда. При этом по документам за «Трамваем» по-прежнему числится 15 га.

В 2001 году зеленоградская комиссия по имущественно-земельным отношениям и градостроительству принимает решение о сохранении дачного некоммерческого товарищества «ИТР Трамвая» на занимаемой территории.

В 2005 году утверждается проект планировки «Трамвая». По нему спорная территория со стороны улицы Рабочей отдана под застройку, а вот территория от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества — незастраиваемая озелененная территория. Какой она была тогда и остаётся сейчас.

В 2007 году появляется проект межевания территории, где участок поселка уже якобы 10,6 га. Найти этот документ не удалось. Как получилось, что поселок «прирос» на полтора с лишним гектара, непонятно. Из чего складывается эта площадь, неизвестно. При этом по документам за «Трамваем» по-прежнему 15 га и границы участка не определены.

В 2009 году участок ставят на кадастровый учет по документам 1947 года, с площадью 15 га и без четких границ. При этом земля по документам предназначена для строительства, а не для садоводства и огородничества. Права «Трамвая» на этот участок не зарегистрированы.

Захват городской земли

В 2011 году границы участка всё ещё не определены и «Трамвай» ничего не делает для их определения. Данные расходятся как с генпланом 1961 год, так и с проектом межевания. В июне департамент земельных ресурсов (нынешний департамент городского имущества) требует предоставить актуального списка членов товарищества с указанием нумерации домовладений и земельных участков. Однако документы «Трамвай» не предоставил, изменений в части площади и границ земельного участка не внёс.

Вместо этого в октябре «Трамвай» начинает ставить новый забор. Вероятно, по границе территории из проекта межевания — буквально посередине одной из пешеходных дорожек от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества. Префектура подает иск. Суд признает установку забора незаконной, потому что он ставится по границе участка в 10,6 га, тогда как фактически и по документам занимаемая территория — 8,96 га. Забор сносят.

Суд исследовал все документы и решил: границы участка не определены, фактически «Трамвай» по-прежнему занимает 8,96 га, ссылки на эскиз застройки, проект планировки территории и то, что забор возведен на территории, в отношении которой у «Трамвая» 70 лет есть есть право пользования, суд признал необоснованным. Это решение суда вступило в законную силу, устояло в кассации и до сих пор никем не оспорено.

В 2015 году поселок регистрирует наконец-то право бессрочного пользования, полученное ещё при советской власти по советским документам на площади 15 га — ведь четких границ у участка до сих пор нет.

С 2016 по 2020 год несколько раз готовятся межевые планы по участку «Трамвая», в которых его площадь уже 11 га (по крайней мере, эта площадь уже была в выписке из ЕГРН от 2018 года). Последний межевой план готовится в январе 2020 года, он согласовывается с департаментом имущества. В какой момент и чьими руками площадь увеличилась ещё на 0,4 га, непонятно.

В 2020 году поселок обращается в зеленоградский суд, заявляя, что ему принадлежит участок в 11 га, и требуя зафиксировать границы. Суд принимает во внимание заключение эксперта, что площадь по документам всё ещё 15 га, но площадь фактического использования — 11 га. У судьи Абалакина не находится оснований не доверять эксперту относительно фактической площади, ответчик (Росреестр) это не опровергает и границы утверждаются. Росреестр подаёт апелляцию, но даже не приходит на судебное заседание. Апелляционный суд решает, что каких-либо «разногласий со смежными правообладателями земельных участков» у «Трамвая» нет и оставляет решение в силе.

В 2022 году по границе этого участка в 11 га «Трамвай» начинает ставить ограждение, закрывая фактически городскую территорию. И только сейчас всем становится очевидно, что никакого «фактического использования» этой территории «Трамваем» не было — во время последнего суда фактически была захвачена городская территория.

Что дальше

По просьбе жителей, «Зеленоград.ру» проводит общественную кампанию, цель которой — сохранить существующий пешеходный проход от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества, а также из 12-го в 9-й микрорайоны по улице Рабочей.

Помимо общественного давления и обращений к властям, ведется работа по установлению бессрочного публичного сервитута (права прохода), а также по оспариванию зафиксированных границ «Трамвая», включающих городскую территорию

Если вы поддерживаете цели кампании, присоединяйтесь к ней, заполнив форму на странице zelenograd.ru/stoptram — на момент публикации присоединилось более 2200 человек.

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Метки:
микрорайон 9, сюжет: ограждение вокруг "трамвая", днт «итр трамвая»
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Обсуждение
Юрий Хотимский
8 часов назад
Как власть может сохранить авторитет, если жестко не снесет забор? ОМОН выдохся? Сила - важнейший атрибут власти. А потом пусть судятся трамвайщики. Пусть выйдут в глаза глядеть на народный сход с жителями города. Хоть один потомок тех рабочих дачников в этих дворцах остался?
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