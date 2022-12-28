Подробная хронология — советский период



История зеленоградского поселка началась 90 лет назад, когда никакого Зеленограда вокруг ещё не было.



В 1932 году советская власть в лице ВЦИК и Совнаркома выпустила постановление о предоставлении предприятиям и организациям земельных участков для строительства на праве бессрочного пользования - в советское время, в условиях существования исключительно государственной собственности на недвижимость, это было основной формой закрепления права владения и пользования землёй.

В 1937 году такой участок выделили работникам московского трамвайного депо. Так появился поселок - Дачно-строительный кооператив (ДСК) "Инженерно-технических работников (ИТР) Мострамвая" (сейчас ДНТ "ИТР Трамвая").

В 1947 исполком Химкинского райсовета принял решение о закреплении "земельного массива в поселке Крюково по Крюковскому шоссе за ДСК Мострамвая". Крюковское шоссе - это нынешний Панфиловский проспект. План с указанием границ земельного участка в решении отсутствовал, хотя наркомат коммунального хозяйства своим приказом рекомендовал такие планы иметь.

В 1961 году участок "Трамвая" появляется на генеральном плане.

В 1970 году та же советская власть в лице Моссовета и Мособлисполкома передает все земли вокруг, включая и участок поселка, городу Зеленограду.

В 1973 году часть ранее предоставленного "Трамваю" участка решением исполкома Моссовета изъята "под жилищное и культурно-бытовое строительство" (потом членам Трамвая предоставили взамен изъятых участки в Клинском районе). В процессе строительства Зеленограда и развития городской застройки площадь земельного участка, занятого поселком, уменьшилась, земли вокруг были частично застроены городскими объектами.

На этот момент по документам за "Трамваем" по-прежнему числится 15 га земли, но значительная часть уже застроена городскими объектами. Точных границ того, что оставили "Трамваю", жившему с 70-го года под угрозой снова, так и не было. Какая-то определенность появилось только после окончания существования СССР.