Забор, который устанавливает дачное товарищество «ИТР Трамвая», изменит жизнь тысяч жителей Зеленограда вообще и района Старое Крюково в частности. В случае перекрытия прохода они будут лишены удобного и безопасного прохода к городским объектам по территории, которая более 50 лет, согласно документам, принадлежит городу Зеленограду и фактически используется в интересах горожан, сказано в обращении к главе управы.

В рамках общественной кампании, которую проводит редакция «Зеленоград.ру», собрано более 2100 подписей под требованием обеспечить свободный проход. Если вы хотите присоединиться к этому требованию, заполните форму на странице zelenograd.ru/stoptram

По словам Петровой, в управе обеспокоены конфликтом и готовы оказать жителям юридическую помощь.

Как стало известно «Зеленоград.ру», в середине декабря инспекция по недвижимости направила в префектуру материалы по факту возведения забора, чтобы префектура рассмотрела вопрос о законности ограждения на комиссии по самовольному строительству. Префектура направила эти материалы на доработку. Тем не менее заседание комиссии состоится до конца года. В участии представителей СМИ в заседании комиссии префектура отказала.