Защитить право прохода в суде

Пока надзорные ведомства (инспекция по недвижимости и ОАТИ) по просьбе префектуры ищут нарушения в установке ограждения вокруг «Трамвая», участники общественной кампании за свободный пешеходный проход готовятся обратиться в суд с требованием установить публичный сервитут (право прохода) на существующие пешеходные маршруты — по улице Рабочей и от остановки «Октябрьская» в сторону ДТ.

Так как нарушены однородные права и интересы большого числа людей, у всех схожие фактические обстоятельства, а ответчик для всех один, то возможно подать коллективный иск. Если вы готовы присоединиться к иску, пожалуйста, напишите на info@zelenograd.ru (оплачивать судебные издержки не потребуется).