Дачное товарищество «ИТР Трамвая» продолжает перегораживать пешеходный проход от автобусной остановки «Октябрьская» в 9-й микрорайон и, в частности, во Дворец творчества — по ней ежедневно ходят сотни людей. Префектура не нашла оснований для демонтажа забора. Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе местных жителей проводит общественную кампанию за возврат возможности прохода — к ней присоединились уже более 1400 человек. От их лица готовится коллективный иск с требованием установить публичный сервитут — право прохода.
Пока надзорные ведомства (инспекция по недвижимости и ОАТИ) по просьбе префектуры ищут нарушения в установке ограждения вокруг «Трамвая», участники общественной кампании за свободный пешеходный проход готовятся обратиться в суд с требованием установить публичный сервитут (право прохода) на существующие пешеходные маршруты — по улице Рабочей и от остановки «Октябрьская» в сторону ДТ.
Так как нарушены однородные права и интересы большого числа людей, у всех схожие фактические обстоятельства, а ответчик для всех один, то возможно подать коллективный иск. Если вы готовы присоединиться к иску, пожалуйста, напишите на info@zelenograd.ru (оплачивать судебные издержки не потребуется).
Заместитель префекта Дмитрий Морозов сообщил «Зеленоград.ру», что не нашёл оснований для демонтажа забора. Аргументы юристов департамента имущества о нарушении 636-го постановления правительства Москвы он отверг.
Вместе с тем Морозов заявил, что префектура просила департамент имущества установить публичный сервитут на участок «Трамвая», но департамент в этом отказал. Раз чиновники перекладывают ответственность друг на друга, зеленоградцам придётся самим идти в суд. Сейчас за сохранение прохода оставили подписи более 1400 человек. Все они могут присоединиться к иску.
Эти сотни и тысячи людей — не только местные жители и родители, они ещё и избиратели. Об этом «Зеленоград.ру» напомнил нашим депутатам в Мосгордуме Андрею Титову и в Госдуме Ирине Белых. Редакция попросила их направить соответствующие депутатские запросы в адрес вице-мэра, курирующего имущественно-земельные отношения.
- Распространяйте информацию о нашей работе и сборе подписей — ссылка zelenograd.ru/stoptram
- Напишите, если готовы присоединиться к коллективному иску
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