Речь идёт о границе «Трамвая» с лесопарком между 9 и 12 микрорайонами — река Сходня проходит практически вдоль забора. Эта территория — водоохранная зона, в границах которой запрещен сброс сточных и дренажных вод. Любые объекты на этой территории должны быть оборудованы централизованной канализацией, или локальными очистными сооружениями, или в крайнем случае — герметичными накопителями для стоков.

Редакция «Зеленоград.ру» попросит власти проверить, как «Трамвай» соблюдает экологические нормы.

Законность деятельности «Трамвая» привлекла пристальное внимание местных жителей из-за того, что ДНТ начал перекрывать проходы к Дворцу творчества — сначала из 12-го микрорайона, а теперь — со стороны Панфиловского проспекта.

В начале января также стало известно, что «Трамвай» захватил часть соседнего участка, на котором расположен Панфиловский проспект. Вызывает вопросы и то, как «Трамвай» получил землю, которую пытается огородить.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2600 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.