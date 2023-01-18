1
Поселок «Трамвай» заподозрили в сбросе канализации в реку Сходня 18.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Несколько ручьев, вытекающих с территории дачного поселка «ИТР Трамвая» в 9-м микрорайоне в сторону реки Сходня нашли активисты. Они сообщили о запахе канализации и подозревают, что с территории поселка сбрасывают сточные воды.

Речь идёт о границе «Трамвая» с лесопарком между 9 и 12 микрорайонами — река Сходня проходит практически вдоль забора. Эта территория — водоохранная зона, в границах которой запрещен сброс сточных и дренажных вод. Любые объекты на этой территории должны быть оборудованы централизованной канализацией, или локальными очистными сооружениями, или в крайнем случае — герметичными накопителями для стоков.

Редакция «Зеленоград.ру» попросит власти проверить, как «Трамвай» соблюдает экологические нормы.

Законность деятельности «Трамвая» привлекла пристальное внимание местных жителей из-за того, что ДНТ начал перекрывать проходы к Дворцу творчества — сначала из 12-го микрорайона, а теперь — со стороны Панфиловского проспекта.

В начале января также стало известно, что «Трамвай» захватил часть соседнего участка, на котором расположен Панфиловский проспект. Вызывает вопросы и то, как «Трамвай» получил землю, которую пытается огородить.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2600 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, река сходня, сюжет: ограждение вокруг "трамвая", днт «итр трамвая», канализация
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
2 часа назад
О как. Пока не доказано нарушение, конечно, нет вины, но ближайший ручей - Болдов, а ниже по течению Сходни - Голеневский у мостов, где люди и собаки иногда залезают в речку (ой) и уточки тусуются, и всё, больше вроде никаких ручейков...
Как же так, "лучшие представители здоровой части общества" (вроде так в коментах назвали на этом ресурсе)?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Поселок «Трамвай» заподозрили в сбросе канализации в реку Сходня Новости
Музыкальный спектакль «Дюймовочка» по сказке Андерсена — 28 января в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Крещенские купания 18 и 19 января: где будут работать проруби Гид
Площадь перед торговым центром в 3-м микрорайоне продолжает борьбу за звание самого отвратительного места в Зеленограде Жизнь
Стали известны параметры новостройки на месте пятиэтажек в девятом микрорайоне. Квартир больше, парковок меньше Новости
Компания «Доза» построила производственный комплекс рядом с «Микроном» и готовится к переезду. Что внутри нового здания и как изменится работа сотрудников Новости
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла после новогодних каникул 2023 года Новости
На каток на площади Юности перестали пускать детей до 12 лет без сопровождения взрослых и шлема Новости
Новый магазин военной амуниции и спецодежды «Разведка» на Жилинской улице — товары для военных, туристов, дачников и любителей активного отдыха Реклама
В микрорайоне ЦИЭ построят промышленный парк Новости
Исторический вокзал станции Крюково передумали сносить. Как его использовать — подумают Новости
День открытых дверей в МИЭТ — 22 января Афиша
Выселенная из квартиры пенсионерка лишилась оставшихся вещей, которые хранила в подъезде. Вероятно, их выкинул сотрудник управляющей компании Новости
Изготовление и ремонт очков за 1 час в оптике Lokamed Реклама
Как знаменитая актриса Инна Чурикова сыграла свою первую роль в деревне Чашниково рядом с Зеленоградом Истории
Бетонные плиты слетели с грузовика и раздавили припаркованную машину Новости
Доставка грузинских блюд «Мамой Клянусь» — с новым сайтом еще ближе и удобнее Реклама
Завод компании «Резонит» по производству электроники достроен в промзоне «Алабушево» — он заработает летом, здесь будет около 450 рабочих мест Новости
60 лет назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
В Зеленограде открываются сразу две творческие школы — киношкола Action! для будущих актеров, сценаристов и режиссеров и школа комедии и импровизации Punch Партнёрский материал
Как площадь Колумба в Зеленограде получила своё название: байка об испанских галеонах и правдивая история о Дворце пионеров Истории
Жители «Зеленоград-сити» попросили запретить проезд во дворы грузовиков. Им отказали Новости
У бывшего депутата и директора колледжа Юрия Копейкина нашли фальшивую диссертацию Новости
В одном из зеленоградских кинотеатров начали показывать новый фильм «Аватар». Без разрешения правообладателей Новости
Дачный поселок «Трамвай» захватил часть земельного участка с Панфиловским проспектом. Теперь несколько построек могут снести Новости
В местном проезде — «дублёре» Солнечной аллеи — запретили стоянку. Многие местные недовольны и предлагают решения Новости
Подсветку ТЦ «Савелки» приглушат или выключат, чтобы не мешать жителям «Флейты» Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру