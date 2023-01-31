Возможный сброс канализационных стоков из «Трамвая» в Сходню обнаружили активисты, «Зеленоград.ру» сообщил об их подозрениях, а местная жительница написала жалобу в федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

Рассмотрев жалобу, Росприроднадзор установил, что «с территории ДНТ „ИТР Трамвая“ ограниченной забором, в нарушение требований действующего природоохранного законодательства происходит сброс сточных вод (канализационных) на рельеф и далее в реку Сходня». Также в ведомстве отметили, что «Трамвай» граничит с особо охраняемой природной территорией «Комплексный заказник Зеленоградский» и памятниками природы, расположенными в Зеленограде.

При этом Росприроднадзор не может сейчас взаимодействовать с «Трамваем», потому что на подобные проверки постановлением правительства РФ №336 введено ограничение. Поэтому ведомство обратилось в зеленоградскую прокуратуру, чтобы те приняли меры, привлекая при необходимости сотрудника Росприроднадзора.

Кроме того, один из активистов, который занимается проблемой канализационных сбросов со стороны «Трамвая», сообщил, что в понедельник Роспотребнадзор взял пробы воды для анализа.

Ранее префектура сообщила, что централизованной канализации в «Трамвае» нет, используются септики.