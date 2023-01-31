Сброс канализации в реку Сходня из дачного поселка «Трамвай» зафиксировал Росприроднадзор. Однако из-за ограничения на проверки, само это ведомство ничего сделать не может, поэтому просит помочь зеленоградскую прокуратуру. Одновременно были взяты пробы воды для последующего анализа.
Возможный сброс канализационных стоков из «Трамвая» в Сходню обнаружили активисты, «Зеленоград.ру» сообщил об их подозрениях, а местная жительница написала жалобу в федеральную службу по надзору в сфере природопользования.
Рассмотрев жалобу, Росприроднадзор установил, что «с территории ДНТ „ИТР Трамвая“ ограниченной забором, в нарушение требований действующего природоохранного законодательства происходит сброс сточных вод (канализационных) на рельеф и далее в реку Сходня». Также в ведомстве отметили, что «Трамвай» граничит с особо охраняемой природной территорией «Комплексный заказник Зеленоградский» и памятниками природы, расположенными в Зеленограде.
При этом Росприроднадзор не может сейчас взаимодействовать с «Трамваем», потому что на подобные проверки постановлением правительства РФ №336 введено ограничение. Поэтому ведомство обратилось в зеленоградскую прокуратуру, чтобы те приняли меры, привлекая при необходимости сотрудника Росприроднадзора.
Кроме того, один из активистов, который занимается проблемой канализационных сбросов со стороны «Трамвая», сообщил, что в понедельник Роспотребнадзор взял пробы воды для анализа.
Ранее префектура сообщила, что централизованной канализации в «Трамвае» нет, используются септики.
Законность деятельности «Трамвая» привлекла пристальное внимание местных жителей из-за того, что ДНТ начал перекрывать проходы к Дворцу творчества — сначала из 12-го микрорайона, а теперь — со стороны Панфиловского проспекта. Забор от Панфиловского сейчас демонтировали, но проход из 12-го всё ещё закрыт.
В начале января также стало известно, что «Трамвай» захватил часть соседнего участка, на котором расположен Панфиловский проспект. Вызывает вопросы и то, как «Трамвай» получил землю, которую пытается огородить.
Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2800 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.