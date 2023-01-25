Решение о демонтаже приняла префектура на заседании комиссии по пресечению самовольного строительства 23 января. Почему это решение не было принято этой же комиссией месяц назад, непонятно. Тогда «Зеленоград.ру» объяснял, почему декабрьское решение по меньшей мере странное. Редакция отправляла в префектуру запрос на интервью по этой теме, но решение о его проведении пока отложено.

Кроме того, префектура решила не сносить ограждение, установленное ещё в ноябре и перекрывающее проход к Дворцу творчества из 12-го микрорайона. Чем один проход отличается от другого, кроме того, что им пользуется разное число людей, неизвестно. Сейчас жителям 12-го микрорайона вместо короткой дороги вдоль «Трамвая» через лес приходится делать огромный крюк через Панфиловский проспект или вообще ехать на машине.

Демонтаж забора также не решает вопрос с границами участка самого «Трамвая», который непонятным образом присоединил к себе два гектара городской земли за границами фактической занимаемой территории, обойдя решение арбитражного суда 2011 года (когда была первая попытка поставить забор). Возможно, в основе этого лежало недобросовестное заключение эксперта — по этому вопросу пока направлен запрос в прокуратуру.