Триста метров забора, которое дачное товарищество «ИТР Трамвая» поставило рядом со своим участком, пытаясь перегородить проход жителей от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества, начали демонтировать. Предписание выдала управа района, срок — до четверга. Может показаться, что это победа жителей над произволом правления ДНТ, но на самом деле на пути к полному восстановлению законности и добрососедства предстоит ещё много сделать.
Решение о демонтаже приняла префектура на заседании комиссии по пресечению самовольного строительства 23 января. Почему это решение не было принято этой же комиссией месяц назад, непонятно. Тогда «Зеленоград.ру» объяснял, почему декабрьское решение по меньшей мере странное. Редакция отправляла в префектуру запрос на интервью по этой теме, но решение о его проведении пока отложено.
Кроме того, префектура решила не сносить ограждение, установленное ещё в ноябре и перекрывающее проход к Дворцу творчества из 12-го микрорайона. Чем один проход отличается от другого, кроме того, что им пользуется разное число людей, неизвестно. Сейчас жителям 12-го микрорайона вместо короткой дороги вдоль «Трамвая» через лес приходится делать огромный крюк через Панфиловский проспект или вообще ехать на машине.
Демонтаж забора также не решает вопрос с границами участка самого «Трамвая», который непонятным образом присоединил к себе два гектара городской земли за границами фактической занимаемой территории, обойдя решение арбитражного суда 2011 года (когда была первая попытка поставить забор). Возможно, в основе этого лежало недобросовестное заключение эксперта — по этому вопросу пока направлен запрос в прокуратуру.
Закрепление в документах Росреестра реальных (а не выдуманных) фактических границ «Трамвая» позволит не допустить очередной попытки огородить городскую землю.
А ещё предстоит разобраться с другими нарушениями, которые стали известны в ходе конфликта с «Трамваем»: незаконное использование соседнего участка, несогласованный выезд на Панфиловский проспект, возможный сброс сточных вод в водоохранную зону реки Сходня.
Редакция «Зеленоград.ру» продолжает вести по просьбе жителей общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и полному демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2700 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.
В пятницу 27 января в 20:30 в телеграм-канале @zelenogradru главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих расскажет о ситуации с «Трамваем» и ответит на ваши вопросы. Присылайте их в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru