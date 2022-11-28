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Дачники перекрыли жителям 12-го микрорайона удобный проход к Дворцу творчества 28.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Новый забор окончательно перерезал лесную дорогу от Дворца творчества в 12 микрорайон — ограждение еще в сентябре начали ставить по границе дачного товарищества «Трамвай», вдоль Рабочей улицы. Теперь проход по ней закрыли с обеих концов.

Проход закрыт

«„Трамвай“ полностью закрыл периметр. Со стороны 9 микрорайона двустворчатый ворота, со стороны 12-го закрытая калитка, — поделилась одна из жительниц в чате 9-го микрорайона и предупредила, что люди уже протоптали тропинки вдоль забора, через кусты и сугробы. — Проход из 12-го в 9-й стал настоящим квестом. Кусты были не готовы к этому. В общем ходили здесь, теперь нельзя. Очень жаль».

Дачное товарищество решили огородить строго по границам принадлежащего ему земельного участка. Внутри этих границ лежит заасфальтированная улица Рабочая — самый короткий путь для прогулок через лес из 9-го в 12-й микрорайон. Жители 12-го микрорайона тоже пользовались им, дети и родители ходили на занятия во Дворец творчества.

При этом во Дворце только недавно, в этом году, прислушались к просьбам жителей и сделали калитку в сторону леса — не нужно стало обходить территорию нового ФОКа, чтобы войти в лес, или огибать территорию Дворца по небезопасной узкой автодороге со стороны «Трамвая», лишенной тротуаров. Удобный маршрут просуществовал всего полгода, и вот вырос новый забор.

Вопросы без ответов

В сентябре, когда забор начали устанавливать, «Зеленоград.ру» обратился с запросом в префектуру — как там относятся к выведению улицы Рабочей из общего пользования? Собирается ли городская администрация оспаривать планы «Трамвая», а если нет — как жителям компенсируют неудобства и утраченную дорогу?

В префектуре ответили кратко — эти вопросы вне её компетенции. Запрос был передан в «соответствующие органы», и больше никакой информации редакция не получила. Прямой запрос в столичный департамент городского имущества также остался без ответа.

«Всё по закону»

Более подробный ответ префектуры получил один из жителей — ему сообщили, что нарушения закона нет, «Трамвай» вправе ставить забор по своим границам.

«Границы земельного участка с кадастровым номером 77:10:0002004:1008, площадью 11,007 га установлены в соответствии с решением Зеленоградского районного суда от 20.10.2020 по исковому заявлению ДНТ «ИТР Трамвая» к Росреестру. Ранее площадь составляла 10,642 га. Учитывая, что ограждение возводится в рамках отведенного земельного участка, нарушение существующего законодательства не усматривается», — сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов.

Для прохода к Дворцу творчества префектура предложила пользоваться альтернативными маршрутами и принесла извинения за неудобства.

Как пройти во Дворец

Альтернативные маршруты для пешеходов — это:

  • Лесная грунтовая дорожка, которая когда-то вела к «даче Лавочкина» и была асфальтовой, но уже давно превратилась в широкую тропу. В сырую погоду её подтапливает, зимой здесь прокладывают лыжню. Пару лет назад в ходе благоустройства в лесопарке тропу существенно испортили грузовики, завозившие в лес стройматериалы — грязь и глубокие колеи жители предъявляли префектуре на фотографиях. Им обещали, что эти недостатки исправят, но фактически колеи сами с грехом пополам затянулись за пару лет.
  • Лесная тропинка ближе к улице Рабочей. Зимой её полностью заносит снегом.
  • Тротуар вдоль Панфиловского проспекта рядом с проезжей частью.
  • Ну, и новая протоптанная вдоль забора «Трамвая» пиратская тропинка.

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Зачем это «Трамваю»

Со стороны «дачников» в разговорах с жителями звучали следующие аргументы: ДНТ платит налоги за всю свою землю и отвечает за её содержание.

Так, из-за жалоб жителей, — например, не горит фонарь на Рабочей улице, валяется мусор, сломано дерево, дороги зимой слишком скользкие или нерасчищенные и т. д., — «Трамвай» может получить от города значительные штрафы. При этом мусорят здесь прежде всего сами жители: с близлежащих пикниковых точек выносят на асфальт мешки с отходами, по лесу валяются бутылки и шприцы.

Теперь город должен на свои средства сделает для жителей комфортные дорожки и переходы вне их частной территории, считают в «Трамвае».

Внутри нового забора, со стороны Дворца творчества, еще осенью вычистили лесную поросль и разметили участки — вероятно, их реализуют в пользу дачного товарищества.

Больше заборов

В перспективе внутри забора, на закрытой территории «Трамвая», могут оказаться и обе пешеходные дорожки, идущие от Дворца творчества до остановки «Октябрьская» — они тоже теперь внутри официальных границ «Трамвая». Огородить их уже пытались ранее, а в августе жители не раз слышали от членов ДНТ «Трамвай», что теперь уже ничто не мешает это сделать.

На официальные запросы по этому поводу редакция также пока не получила ответов. Правда, и работы по огораживанию до сих пор так и не начались.

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Что дальше?

Бывает, что в подобных случаях горожанам возвращают право пользования дорогами, оказавшимися на территории коттеджных посёлков — в сентябре сам департамент городского имущества рассказывал о подобном прецеденте: более 30 гектаров земель вернули из частной собственности в общее пользование по иску департамента, поданному на основании жалоб местных жителей.

В мэрии Москвы тогда отметили, что подобные случаи не единичны и предложили горожанам сообщать о таких же проблемах на почту dgi@mos.ru или через «Электронную приемную Правительства Москвы».

Привлечь внимание к актуальности проблемы помогут и обращения в зеленоградскую префектуру через сервис «Ваш вопрос власти».

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Метки:
микрорайон 9, микрорайон 12, ворота и заборы, снт «трамвай»
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Обсуждение
Ирина Горячева
6 часов назад
Ещё натянут колючую проволоку по периметру...И будут трамвайцы жить как на зоне - за колючкой)))
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