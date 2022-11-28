Проход закрыт

«„Трамвай“ полностью закрыл периметр. Со стороны 9 микрорайона двустворчатый ворота, со стороны 12-го закрытая калитка, — поделилась одна из жительниц в чате 9-го микрорайона и предупредила, что люди уже протоптали тропинки вдоль забора, через кусты и сугробы. — Проход из 12-го в 9-й стал настоящим квестом. Кусты были не готовы к этому. В общем ходили здесь, теперь нельзя. Очень жаль».

Дачное товарищество решили огородить строго по границам принадлежащего ему земельного участка. Внутри этих границ лежит заасфальтированная улица Рабочая — самый короткий путь для прогулок через лес из 9-го в 12-й микрорайон. Жители 12-го микрорайона тоже пользовались им, дети и родители ходили на занятия во Дворец творчества.