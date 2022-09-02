2
Новое огораживание в Зеленограде — забор вокруг дачного поселка «Трамвай» в 9-м микрорайоне перережет пешеходные пути ко Дворцу творчества 02.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Вокруг дачного товарищества «Трамвай», расположенного в 9 микрорайоне, начали ставить новый забор — он перережет проход по Рабочей улице, которая ведёт из 9 в 12 микрорайон. А в перспективе внутри забора, на закрытой территории «Трамвая», окажутся и обе пешеходные дорожки, идущие от Дворца творчества до остановки «Октябрьская». О планах по установке ограждения «Зеленоград.ру» рассказала жительница 9 микрорайона со слов члена дачного товарищества: «Там уже провели собрание, на котором огласили эти планы». Спустя неделю информация подтвердилась — началась установка забора.

Дачное товарищество решили огородить строго по границам принадлежащего ему земельного участка. Внутри этих границ лежит и заасфальтированная улица, и пешеходные дорожки, которые всегда были общедоступными.

«Это единственная дорога, по котором мы, жители 12-го района, водим наших детей на занятия во Дворец Творчества на площади Колумба» , — рассказала «Зеленоград.ру» жительница 12 микрорайона. Рабочие сказали её, что дорога принадлежит поселку и никто «чужой» не может ей пользоваться. У неё вопрос: «Почему они не учитывают, что проживают в нашем прекрасном городе не одни?»

Помимо Дворца творчества рядом с площадью Колумба скоро введут в строй новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном. «Жители ближайшего района окажутся отрезаны от инфраструктуры, — отмечает зеленоградка. —  Аргумент про дорожку вдоль Панфиловского проспекта не рассматривается в силу ее удаленности, небезопасности и неэкологичности».

Пути в обход

Действительно, альтернатива для тех, кто ходит пешком из 12 микрорайона в 9-й (или наоборот) через лес, по мосту над речкой Сходней — это грунтовая лесная дорожка, довольно грязная в межсезонье. Зимой по ней прокладывают лыжную трассу. Кстати, сам Дворец творчества только недавно открыл дополнительную калитку со стороны леса — чтобы тем, кто приходит заниматься из 12 микрорайона, не приходилось идти вокруг всей территории учреждения, по улице без тротуаров.

Тем же, кто приезжает во Дворец Творчества на автобусах, — а это родители с детьми или самостоятельные школьники, — придётся идти с остановки «Октябрьская» по другой стороне оживлённого проезда внутрь 9 микрорайона. И если возле остановки еще есть «зебра», чтобы перейти дорогу, то в другом её конце, на широкой развилке, пешеходный переход просто отсутствует. Безопасным для детей этот маршрут не назовёшь.

Получается, оптимальнее всего — привозить детей во Дворец творчества на автомобиле. Но тут всплывает другая проблема, которую уже не раз поднимали местные жители: нехватка парковочных мест рядом с Дворцом творчества. Дефицит их станет еще более жёстким с открытием «Спутник Арены» и нового футбольного комплекса рядом с корпусом 919.

Зачем это «Трамваю»

Со стороны «дачников» в разговорах с жителями звучат следующие аргументы: «Трамвай» платит налоги за всю свою землю и отвечает за её содержание.

Так, из-за жалоб жителей, — например, не горит фонарь на Рабочей улице, валяется мусор, сломано дерево, дороги зимой слишком скользкие или нерасчищенные и т. д., — «Трамвай» может получить от города значительные штрафы. При этом мусорят здесь прежде всего сами жители: с близлежащих пикниковых точек выносят на асфальт мешки с отходами, по лесу валяются бутылки и шприцы.

Теперь город должен на свои средства сделает для жителей комфортные дорожки и переходы вне их частной территории, считают в «Трамвае».

Читайте также
Дачи-усадьбы «Трамвая» — как появился коттеджный поселок в центре Зеленограда и какой он изнутри
Огораживаются все

Попытки огородить свою территорию от плохих соседей происходят постоянно и по всему городу. Недавно жители ТСЖ в корпусе 1130 перегородили пешеходную дорожку через свою территорию, но после возмущения жителей других домов, быстро отыграли назад.

Впрочем, собственники жилья берут в этом пример с организаций, в том числе управляющих общественными зданиями со свободным доступом. Каждый начальник норовит огородить свою территорию — или просто без всяких обоснований (потому что может), как торговый центр «Иридиум», или ссылаясь на необходимость защищаться от мифических террористов, как недавно сделала поликлиника в том же 9-м районе.

Вот и жители «Трамвая», возможно, думают «а чем мы хуже?» — и тоже огораживаются.

Читайте также
Поликлинику в 9-м микрорайоне огородили забором, забрав у людей часть их района и перекрыв привычные маршруты. Зачем нужен забор, никто не понимает
Что вы думаете об огораживании территории ДНТ "Трамвай"?
Нормально — это же их собственность, могут делать, что хотят
Факт частной собственности ещё не означает, что её можно огораживать
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 74 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, ворота и заборы, снт «трамвай»
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
3 часа назад
Вот и жители «Трамвая», возможно, думают «а чем мы хуже?» — и тоже огораживаются.
Одним из факторов обновления заборов и более закрытых територий стало решение верховного суда указывающее, что на частную территорию можно ни кого не пускать, даже если это кратчайший и удобный путь для многих, а в качестве альтернативы возможны многокилометровые обходы:
МКД вправе "отгородиться" забором, даже если жители соседних домов лишатся при этом удобных и коротких путей перемещения по микрорайону
17 сентября 2020
Вправе ли МКД огородить свою придомовую территорию и закрыть свой двор, если через него проходит короткая "народная" тропа к остановке, гипермаркету и другим объектам городской инфраструктуры? Вправе – если при этом останутся и иные маршруты, обеспечивающие беспрепятственный доступ к общей транспортно-пешеходной сети и другим элементам благоустройства, даже если путь по этим иным маршрутам займет больше времени (Определение Конституционного Суда РФ от 30 июня 2020 г. № 1522-О, Определение Брянского областного суда от 10 апреля 2019 г. по делу № 33-1447/2019).

https://www.garant.ru/news/1412014/
A T
29 минут назад
Ещё одни, только покруче.
Варианты ответов некорректные: чтобы уверенно ответить, основание это или не основание для огораживания без установления того же сервитута, нужно разбираться в требованиях нормативных документов по этой части.
Просто с т.з. взаимоуважения мне лично непонятен смысл установки забора, тем более, участки и так огорожены: не понимаю, какие ущерб и расходы причиняют жителям Трамвая пешеходы, ходящие между 9 и 12 микрорайонами и между Панфиловским и ДТ. Ну и уродующие город заборы. Неподалёку на Филаретовской есть ещё огороженные 1145 и 1143 - выглядит это в городе, по-моему, уныло, но они хотя бы маленькие и не вынуждают людей делать крюки в обход.
> Автомобили: стоят во дворах и проездах.
> Общественность: ваша частная собственность не должна ухудшать условия для окружающих, хранение вашей частной собственности, чтобы она никому не мешала, - ваши трудности.
> Огораживаемые частные участки: ломают пешеходную инфраструктуру микрорайонов, в которых расположены.
> Общественность: #этодругое, надо уважать частную собственность.
Принципиальное отличие в том, что во втором случае в частной собственности земля. Но неудобства для других людей от этого не исчезают.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как я построил дом в строительной компании «Алексеев». С «белым» договором и за небольшие деньги Реклама
Выставка фотографа Юлии Пасечник «Зеленоград — моя любовь» — с 3 сентября в Культурном центре «Зеленоград». Вот некоторые из её работ Афиша
Новое огораживание в Зеленограде — забор вокруг дачного поселка «Трамвай» в 9-м микрорайоне перережет пешеходные пути ко Дворцу творчества Истории
Центр интеллектуального развития E=mc2 приглашает школьников от 7 до 18 ти лет на занятия Реклама
Шестидесятилетняя история школы 842 — первой школы Зеленограда Истории
«Газпром нефть» внедрила технологию производства высокотехнологичного битума для строительства дорог Реклама
Открытка властям: что привело к огромным пробкам в районе Московского проспекта 1 сентября? Непрофессионализм или пофигизм? Истории
«Технополис Москва» приглашает на семейный фестиваль ТехноФест — 9 сентября на площадке «Алабушево» Афиша
Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана скоро откроется в нашем городе! Реклама
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 3 и 4 сентября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
Более двухсот сотрудников зеленоградского «Жилищника» помогали тушить пожары в Рязанской области. Дым от них несколько дней накрывал город Новости
Напротив 14-го микрорайона построят гостиницу в модернистском стиле. Вот какая она будет Новости
Где купить отличный диван за 10 000 рублей? На распродаже от производителя — со 2 по 5 сентября Реклама
Землю под строительство жилья во 2-м микрорайоне скоро выставят на торги. Проведение аукциона одобрила комиссия под руководством мэра Новости
На площади Юности и Центральном проспекте ко Дню города ставят качели Новости
Шагайте по жизни с IT. Центр компьютерного обучения и дополнительного образования дает системные знания и практические навыки школьникам 2-11 классов Реклама
Семь школ Зеленограда вошли в число лучших школ Москвы Новости
Двойная польза в школе плавания Swim Shot — у неё свой бассейн в Зеленограде для свободного плавания и тренировок. Очень подробный рассказ об условиях Реклама
Местные жители обсудили запланированное благоустройство большой пешеходной дорожки в чате 4-го микрорайона. Вот чего они хотят Истории
Школа мюзикла Westend приглашает детей и взрослых. Здесь учат вокалу, танцам и актерскому мастерству Реклама
Массовые отмены и переносы электричек c 1 по 10 сентября из-за реконструкции станции Крюково Новости
Поезда «Ласточка-Комфорт» будут обслуживать шесть новых рейсов электричек с 3 сентября Новости
Умер Михаил Горбачев. Вспоминаем Зеленоград в эпоху «перестройки» Истории
Проезд автобусов по Центральному проспекту оказался заблокирован из-за небольшого ДТП. Они растянулись на несколько сот метров Новости
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ и самообороны Реклама
Футбольный комплекс-долгострой в 9 микрорайоне освободил тротуар для школьников. Сдать объект обещают до конца года Новости
Два солнечногорских поселения на границе Зеленограда решили отдать Химкам Новости
Подготовка к школе в Зеленограде — курсы и педагоги для дошкольников Дети
© 1997–2022 Зеленоград.ру