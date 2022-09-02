«Это единственная дорога, по котором мы, жители 12-го района, водим наших детей на занятия во Дворец Творчества на площади Колумба» , — рассказала «Зеленоград.ру» жительница 12 микрорайона. Рабочие сказали её, что дорога принадлежит поселку и никто «чужой» не может ей пользоваться. У неё вопрос: «Почему они не учитывают, что проживают в нашем прекрасном городе не одни?»

Помимо Дворца творчества рядом с площадью Колумба скоро введут в строй новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном. «Жители ближайшего района окажутся отрезаны от инфраструктуры, — отмечает зеленоградка. — Аргумент про дорожку вдоль Панфиловского проспекта не рассматривается в силу ее удаленности, небезопасности и неэкологичности».