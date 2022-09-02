Вокруг дачного товарищества «Трамвай», расположенного в 9 микрорайоне, начали ставить новый забор — он перережет проход по Рабочей улице, которая ведёт из 9 в 12 микрорайон. А в перспективе внутри забора, на закрытой территории «Трамвая», окажутся и обе пешеходные дорожки, идущие от Дворца творчества до остановки «Октябрьская». О планах по установке ограждения «Зеленоград.ру» рассказала жительница 9 микрорайона со слов члена дачного товарищества: «Там уже провели собрание, на котором огласили эти планы». Спустя неделю информация подтвердилась — началась установка забора.
Дачное товарищество решили огородить строго по границам принадлежащего ему земельного участка. Внутри этих границ лежит и заасфальтированная улица, и пешеходные дорожки, которые всегда были общедоступными.
«Это единственная дорога, по котором мы, жители 12-го района, водим наших детей на занятия во Дворец Творчества на площади Колумба» , — рассказала «Зеленоград.ру» жительница 12 микрорайона. Рабочие сказали её, что дорога принадлежит поселку и никто «чужой» не может ей пользоваться. У неё вопрос: «Почему они не учитывают, что проживают в нашем прекрасном городе не одни?»
Помимо Дворца творчества рядом с площадью Колумба скоро введут в строй новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном. «Жители ближайшего района окажутся отрезаны от инфраструктуры, — отмечает зеленоградка. — Аргумент про дорожку вдоль Панфиловского проспекта не рассматривается в силу ее удаленности, небезопасности и неэкологичности».
Действительно, альтернатива для тех, кто ходит пешком из 12 микрорайона в 9-й (или наоборот) через лес, по мосту над речкой Сходней — это грунтовая лесная дорожка, довольно грязная в межсезонье. Зимой по ней прокладывают лыжную трассу. Кстати, сам Дворец творчества только недавно открыл дополнительную калитку со стороны леса — чтобы тем, кто приходит заниматься из 12 микрорайона, не приходилось идти вокруг всей территории учреждения, по улице без тротуаров.
Тем же, кто приезжает во Дворец Творчества на автобусах, — а это родители с детьми или самостоятельные школьники, — придётся идти с остановки «Октябрьская» по другой стороне оживлённого проезда внутрь 9 микрорайона. И если возле остановки еще есть «зебра», чтобы перейти дорогу, то в другом её конце, на широкой развилке, пешеходный переход просто отсутствует. Безопасным для детей этот маршрут не назовёшь.
Получается, оптимальнее всего — привозить детей во Дворец творчества на автомобиле. Но тут всплывает другая проблема, которую уже не раз поднимали местные жители: нехватка парковочных мест рядом с Дворцом творчества. Дефицит их станет еще более жёстким с открытием «Спутник Арены» и нового футбольного комплекса рядом с корпусом 919.
Со стороны «дачников» в разговорах с жителями звучат следующие аргументы: «Трамвай» платит налоги за всю свою землю и отвечает за её содержание.
Так, из-за жалоб жителей, — например, не горит фонарь на Рабочей улице, валяется мусор, сломано дерево, дороги зимой слишком скользкие или нерасчищенные и т. д., — «Трамвай» может получить от города значительные штрафы. При этом мусорят здесь прежде всего сами жители: с близлежащих пикниковых точек выносят на асфальт мешки с отходами, по лесу валяются бутылки и шприцы.
Теперь город должен на свои средства сделает для жителей комфортные дорожки и переходы вне их частной территории, считают в «Трамвае».
Попытки огородить свою территорию от плохих соседей происходят постоянно и по всему городу. Недавно жители ТСЖ в корпусе 1130 перегородили пешеходную дорожку через свою территорию, но после возмущения жителей других домов, быстро отыграли назад.
Впрочем, собственники жилья берут в этом пример с организаций, в том числе управляющих общественными зданиями со свободным доступом. Каждый начальник норовит огородить свою территорию — или просто без всяких обоснований (потому что может), как торговый центр «Иридиум», или ссылаясь на необходимость защищаться от мифических террористов, как недавно сделала поликлиника в том же 9-м районе.
Вот и жители «Трамвая», возможно, думают «а чем мы хуже?» — и тоже огораживаются.
МКД вправе "отгородиться" забором, даже если жители соседних домов лишатся при этом удобных и коротких путей перемещения по микрорайону
17 сентября 2020
Вправе ли МКД огородить свою придомовую территорию и закрыть свой двор, если через него проходит короткая "народная" тропа к остановке, гипермаркету и другим объектам городской инфраструктуры? Вправе – если при этом останутся и иные маршруты, обеспечивающие беспрепятственный доступ к общей транспортно-пешеходной сети и другим элементам благоустройства, даже если путь по этим иным маршрутам займет больше времени (Определение Конституционного Суда РФ от 30 июня 2020 г. № 1522-О, Определение Брянского областного суда от 10 апреля 2019 г. по делу № 33-1447/2019).
https://www.garant.ru/news/1412014/
Варианты ответов некорректные: чтобы уверенно ответить, основание это или не основание для огораживания без установления того же сервитута, нужно разбираться в требованиях нормативных документов по этой части.
Просто с т.з. взаимоуважения мне лично непонятен смысл установки забора, тем более, участки и так огорожены: не понимаю, какие ущерб и расходы причиняют жителям Трамвая пешеходы, ходящие между 9 и 12 микрорайонами и между Панфиловским и ДТ. Ну и уродующие город заборы. Неподалёку на Филаретовской есть ещё огороженные 1145 и 1143 - выглядит это в городе, по-моему, уныло, но они хотя бы маленькие и не вынуждают людей делать крюки в обход.
> Автомобили: стоят во дворах и проездах.
> Общественность: ваша частная собственность не должна ухудшать условия для окружающих, хранение вашей частной собственности, чтобы она никому не мешала, - ваши трудности.
> Огораживаемые частные участки: ломают пешеходную инфраструктуру микрорайонов, в которых расположены.
> Общественность: #этодругое, надо уважать частную собственность.
Принципиальное отличие в том, что во втором случае в частной собственности земля. Но неудобства для других людей от этого не исчезают.