Где еще встретишь охраняемый дачный посёлок в лесу посреди современного города? Такая «аномальная зона» есть у нас по соседству — дачное некоммерческое товарищество «Трамвай». И, вообще-то, это мы у него по соседству — «Трамвай» гораздо старше Зеленограда: он ведёт свою историю с 1937 года, когда эту землю поблизости от станции Крюково получили в бессрочное пользование под дачи работники московского трамвайного депо. Москвичи-дачники появились тут задолго до зеленоградцев и московской прописки.
«Это был настоящий медвежий уголок. Кругом — лес. В поселке не было электричества, и непременным атрибутом вечерних посиделок была керосиновая лампа. За керосином ходили в лавку за Школьное озеро», — вспоминали старожилы «Трамвая» в давнишней статье газеты «41». Отсюда уходили на фронт в 1941-м, москвичи оставались здесь, когда враг подступил к самой столице, долетали снаряды.
На заре Зеленограда «Трамвай» был гораздо больше — в 1970-е, когда только построили 9 микрорайон, дачи стояли на месте Дворца творчества и дальше по опушке леса до самого корпуса 914, где сейчас строят ФОК — там еще до недавнего времени оставались фруктовые деревья и аллеи, бывшие улицы «Трамвая». Фундаменты домов попадались и в лесу между корпусом 921 и Панфиловским проспектов, и тамошние дорожки с тропинками тоже когда-то были дачными улочками.
Сегодня в «Трамвае» 45 домовладений, но старых — тех самых, дачных — домов почти не осталось.
Внутри посёлка горожане почти не бывают — только те, кто там живёт. Остальные обходят его по периметру, вдоль Панфиловского проспекта или по лесной дорожке из 9-го микрорайона в 12-й. По выглядывающим крышам и верхним этажам особняков остаётся только гадать об их размерах.
Но и эти дома, как и любые другие, продаются и покупаются. Поэтому на сайтах недвижимости можно не только рассмотреть их снаружи, но даже заглянуть внутрь. Вот три дома, выставленные на продажу сейчас.
158 кв. метров, десять комнат и три санузла, все городские коммуникации (вода и электричество) плюс котел для отопления, участок 19 соток «с ёлками, белками и трелями птиц по утрам».
Хозяева оценивают затраты на содержание так: электричество около пять тысяч в месяц, членские взносы + вода и прочее — около 13 тысяч в квартал.
196 кв. метров, пять комнат и общие помещения, включая панорамную столовую с камином и кухню с погребом, два санузла. Коммуникации — центральное водоснабжение, септики, электричество, городской телефон, спутниковое ТВ, газ в перспективе.
Участок 27 соток с ландшафтным дизайном: сосновый бор, фруктовый сад, цветники, фонтан, карповая ферма, парник и т. д. На территории есть еще гостевой дом и два теплых гаража.
446 кв. метров, винный погреб и крытая терраса, функция «умный дом». Газовые котлы отопления, бойлер, газовая плита, автономный энергонакопитель.
Участок 23 сотки с баней, «в окружении береговой и природоохранных линий», плодовые деревья.
«Многие зеленоградцы даже не знают, что вообще тут находится. Асфальтовые дороги с освещением, которые убирают от снега зимой, летом стригут траву по обочинам. Хорошие, тихие соседи. Свой вывоз мусора. Есть баки для обычного мусора и для раздельного сбора. Раз в месяц приезжает большой контейнер для строительного мусора», — пишут про посёлок в одном из объявлений.
По поводу участков сообщается, что проведено их межевание — идёт оформление, нужно просто подождать. Эта земля давно имеет спорный статус: в статье газеты «41» сообщалось, что она относится к природному комплексу, а часть — к водоохранной зоне речки Сходни. Одно время, при Алексее Ищуке, дачи планировали вывести и разбить здесь детский парк при Дворце творчества. Потом была длинная история с перерегистрацией и превращением дач в малоэтажную застройку. При образовании в 2020 году ООПТ границы природоохранной зоны аккуратно обошли территорию «Трамвая».