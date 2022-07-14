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Как живут люди в СНТ «Трамвай» — коттеджный поселок внутри Зеленограда 14.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Где еще встретишь охраняемый дачный посёлок в лесу посреди современного города? Такая «аномальная зона» есть у нас по соседству — дачное некоммерческое товарищество «Трамвай». И, вообще-то, это мы у него по соседству — «Трамвай» гораздо старше Зеленограда: он ведёт свою историю с 1937 года, когда эту землю поблизости от станции Крюково получили в бессрочное пользование под дачи работники московского трамвайного депо. Москвичи-дачники появились тут задолго до зеленоградцев и московской прописки.

«Это был настоящий медвежий уголок. Кругом — лес. В поселке не было электричества, и непременным атрибутом вечерних посиделок была керосиновая лампа. За керосином ходили в лавку за Школьное озеро», — вспоминали старожилы «Трамвая» в давнишней статье газеты «41». Отсюда уходили на фронт в 1941-м, москвичи оставались здесь, когда враг подступил к самой столице, долетали снаряды.

На заре Зеленограда «Трамвай» был гораздо больше — в 1970-е, когда только построили 9 микрорайон, дачи стояли на месте Дворца творчества и дальше по опушке леса до самого корпуса 914, где сейчас строят ФОК — там еще до недавнего времени оставались фруктовые деревья и аллеи, бывшие улицы «Трамвая». Фундаменты домов попадались и в лесу между корпусом 921 и Панфиловским проспектов, и тамошние дорожки с тропинками тоже когда-то были дачными улочками.

Сегодня в «Трамвае» 45 домовладений, но старых — тех самых, дачных — домов почти не осталось.

Внутри посёлка горожане почти не бывают — только те, кто там живёт. Остальные обходят его по периметру, вдоль Панфиловского проспекта или по лесной дорожке из 9-го микрорайона в 12-й. По выглядывающим крышам и верхним этажам особняков остаётся только гадать об их размерах.

Но и эти дома, как и любые другие, продаются и покупаются. Поэтому на сайтах недвижимости можно не только рассмотреть их снаружи, но даже заглянуть внутрь. Вот три дома, выставленные на продажу сейчас.

Трёхэтажный деревянный дом на улице Щербакова (30 млн рублей)

158 кв. метров, десять комнат и три санузла, все городские коммуникации (вода и электричество) плюс котел для отопления, участок 19 соток «с ёлками, белками и трелями птиц по утрам».

Хозяева оценивают затраты на содержание так: электричество около пять тысяч в месяц, членские взносы + вода и прочее — около 13 тысяч в квартал.

Двухэтажный ж/б коттедж на улице Калинина, 28 (40 млн рублей)

196 кв. метров, пять комнат и общие помещения, включая панорамную столовую с камином и кухню с погребом, два санузла. Коммуникации — центральное водоснабжение, септики, электричество, городской телефон, спутниковое ТВ, газ в перспективе.

Участок 27 соток с ландшафтным дизайном: сосновый бор, фруктовый сад, цветники, фонтан, карповая ферма, парник и т. д. На территории есть еще гостевой дом и два теплых гаража.

Двухэтажный дом на улице Калинина, 43 (125 млн рублей)

446 кв. метров, винный погреб и крытая терраса, функция «умный дом». Газовые котлы отопления, бойлер, газовая плита, автономный энергонакопитель.

Участок 23 сотки с баней, «в окружении береговой и природоохранных линий», плодовые деревья.

«Многие зеленоградцы даже не знают, что вообще тут находится. Асфальтовые дороги с освещением, которые убирают от снега зимой, летом стригут траву по обочинам. Хорошие, тихие соседи. Свой вывоз мусора. Есть баки для обычного мусора и для раздельного сбора. Раз в месяц приезжает большой контейнер для строительного мусора», — пишут про посёлок в одном из объявлений.

По поводу участков сообщается, что проведено их межевание — идёт оформление, нужно просто подождать. Эта земля давно имеет спорный статус: в статье газеты «41» сообщалось, что она относится к природному комплексу, а часть — к водоохранной зоне речки Сходни. Одно время, при Алексее Ищуке, дачи планировали вывести и разбить здесь детский парк при Дворце творчества. Потом была длинная история с перерегистрацией и превращением дач в малоэтажную застройку. При образовании в 2020 году ООПТ границы природоохранной зоны аккуратно обошли территорию «Трамвая».

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Метки:
микрорайон 9, история зеленограда
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Обсуждение
A T
24 минуты назад
Если бы у меня были возможности, время и желание содержать частный дом и участок, а также опыт такого проживания, то, возможно, хотела бы: по-моему, неплохое место. Только не непосредственно у Панфиловского проспекта.
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