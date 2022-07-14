«Это был настоящий медвежий уголок. Кругом — лес. В поселке не было электричества, и непременным атрибутом вечерних посиделок была керосиновая лампа. За керосином ходили в лавку за Школьное озеро», — вспоминали старожилы «Трамвая» в давнишней статье газеты «41». Отсюда уходили на фронт в 1941-м, москвичи оставались здесь, когда враг подступил к самой столице, долетали снаряды.

На заре Зеленограда «Трамвай» был гораздо больше — в 1970-е, когда только построили 9 микрорайон, дачи стояли на месте Дворца творчества и дальше по опушке леса до самого корпуса 914, где сейчас строят ФОК — там еще до недавнего времени оставались фруктовые деревья и аллеи, бывшие улицы «Трамвая». Фундаменты домов попадались и в лесу между корпусом 921 и Панфиловским проспектов, и тамошние дорожки с тропинками тоже когда-то были дачными улочками.

Сегодня в «Трамвае» 45 домовладений, но старых — тех самых, дачных — домов почти не осталось.