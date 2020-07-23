«Мысль как жизнь, требует движения…»

«…без движения она мертва» — говорил выдающийся советский авиаконструктор Семен Алексеевич Лавочкин. Своим мыслям он сумел дать настоящие крылья.

Он создал лучшие отечественные истребители времен Второй Мировой войны. Разработал первый советский сверхзвуковой самолет. Спроектировал первые зенитные комплексы (С-25), для системы ПВО Москвы. Под его руководством была создана первая в мире сверхзвуковая межконтинентальная крылатая ракета «Буря».

Лавочкин родился в 1900 году в Смоленске в патриархальной еврейской семье учителя городской гимназии. В 1908 году Лавочкины переехали в Рославль. Жизнь семьи, где кроме Семена подрастали еще младшие дети Яков и Хая, была нелегкой, родители с трудом сводили концы с концами, но не унывали. Тон в семье задавал отец, он любил рассказывать смешные истории, заимствуя сюжеты у Чехова и Шолом-Алейхема, уснащая их подробностями из жизни Рославля.