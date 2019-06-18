Фонари на дорожках лесопарка между МИЭТом и 9 микрорайоном могут появиться в 2023 году. Также благоустроить предлагается территорию возле корпуса 914 — большую поляну с детскими площадками, бывшую дачу авиаконструктора Лавочкина, пикниковые точки и Голеневский ручей в лесу неподалёку. Эти проекты подал в программу «Мой район» на 2023 год столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
На опушке леса у корпуса 914 хотят провести комплексное благоустройство: отремонтировать дорожки с асфальтовым и другим покрытием, сделать бордюры, детские и спортивные площадки, установить малые архитектурные формы, очистить небольшой пруд и провести озеленительные работы, как сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ведомства.
За Дворцом творчества предполагается организовать семь пикниковых зон с твёрдым покрытием на месте существующих. Восстанавливать пикниковые площадки в лесу, вдоль Голеневского ручья, не собираются. Зато в планах — очистка самого Голеневского ручья, впадающего в Сходню со стороны 9 микрорайона, с устройством берегоукрепления и лестниц-сходов.
Рекультивация территории «дачи Лавочкина» — еще одно предложение ДПиООС. Что конкретно это означает, пока не известно: «Конкретные виды работ и объемы будут определены в процессе проектирования» , — прокомментировали в ДПиООС. Сегодня бывшая дача С.А.Лавочкина в лесу на высоком берегу реки Сходни — это просто остатки фундаментов и подвалов, поросшие молодыми деревьями. В построенном после войны доме на окраине дачного товарищества «Трамвай» семья знаменитого авиаконструктора, создателя истребителей «Ла», жила в 50-е годы прошлого века.
Фонари на дорожках от МИЭТа до корпусов 901 и 914 тоже могут появиться по программе «Мой район» в 2023 году. Ранее зеленоградские власти отвечали жителям, что установка фонарей вдоль пешеходных дорожек невозможна, так как Крюковский лесопарк является особо охраняемой природной территорией — но сами дорожки в 2013 году капитально отремонтировали с установкой бордюров. Осенью 2018 года управа Старое Крюково сообщила, что установку фонарей рассмотрят при перспективном планировании работ. А теперь планы об установке фонарей поддержали и в ДПиООС.
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