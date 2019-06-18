На опушке леса у корпуса 914 хотят провести комплексное благоустройство: отремонтировать дорожки с асфальтовым и другим покрытием, сделать бордюры, детские и спортивные площадки, установить малые архитектурные формы, очистить небольшой пруд и провести озеленительные работы, как сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ведомства.

За Дворцом творчества предполагается организовать семь пикниковых зон с твёрдым покрытием на месте существующих. Восстанавливать пикниковые площадки в лесу, вдоль Голеневского ручья, не собираются. Зато в планах — очистка самого Голеневского ручья, впадающего в Сходню со стороны 9 микрорайона, с устройством берегоукрепления и лестниц-сходов.