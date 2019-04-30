Нарушения и штрафы

Разведение огня в черте города и городских лесопарков не допускается вне специально оборудованных мангалов, предупреждает Мосприрода. Костры и использование открытого огня, собственных мангалов и «иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня» вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях являются нарушением.

В соответствии с частью 1 статьи 3.2 КоАП Москвы, за это грозит административный штраф: гражданам — от 3000 до 4000 рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — от 150 до 200 тысяч рублей.

С 20 апреля в Зеленограде начались проверки лесопарковых зон по выявлению нарушений на пикниках, как сообщила префектура. Рейды комиссий, в которые входят представители управ, Москомприроды, МЧС и полиции, проходят каждые выходные. В майские праздники проверкам уделят особое внимание. С нарушителями проводят беседы. Акты о нарушениях направляются в Департамент природопользования для составления протоколов и наложения штрафа. Представители полиции могут составить административный протокол и прямо на месте происшествия.

На весенних встречах с населением в управах города призывали всех жителей сигнализировать о нарушениях.