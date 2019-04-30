В зеленоградских лесопарках в этом сезоне — 30 официальных пикниковых точек, на территории которых разрешено разведение огня в мангалах и приготовление шашлыков. К длинным майским праздникам Zelenograd.ru составил их актуальную карту, опираясь на данные Мосприроды. Там напомнили и о штрафах за разведение огня вне специальных площадок, а в управах призывали жителей сообщать о таких нарушениях.
Каждая пикниковая точка может комфортно принять до 10 отдыхающих. Площадки оборудованы столами и лавками, крытыми мангалами, информационными стендами, а некоторые — детскими и спортивными площадками. Точки расположены поблизости от лесных опушек или асфальтовых дорожек, чтобы их легче было контролировать и обслуживать.
Правила использования пикниковых точек от Мосприроды:
- При разведении огня и термической обработке пищи следует быть предельно осторожными и не допускать попадание углей и горящих частей на землю.
- Не допускается оставлять горящий уголь без присмотра, использовать для его разжигания легковоспламеняющиеся жидкости,
- После приготовления пищи горящий уголь нужно залить водой до полного прекращения тления, после чего его следует утилизировать в специально оборудованные контейнеры (они должны быть на каждой пикниковой точке).
За последние годы число официальных пикниковых точек в Зеленограде немного уменьшилось — в 2018 году их было 32, а теперь осталось 30. Две демонтировали в связи с ветхим состоянием, как сообщили в Мосприроде.
Разведение огня в черте города и городских лесопарков не допускается вне специально оборудованных мангалов, предупреждает Мосприрода. Костры и использование открытого огня, собственных мангалов и «иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня» вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях являются нарушением.
В соответствии с частью 1 статьи 3.2 КоАП Москвы, за это грозит административный штраф: гражданам — от 3000 до 4000 рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — от 150 до 200 тысяч рублей.
С 20 апреля в Зеленограде начались проверки лесопарковых зон по выявлению нарушений на пикниках, как сообщила префектура. Рейды комиссий, в которые входят представители управ, Москомприроды, МЧС и полиции, проходят каждые выходные. В майские праздники проверкам уделят особое внимание. С нарушителями проводят беседы. Акты о нарушениях направляются в Департамент природопользования для составления протоколов и наложения штрафа. Представители полиции могут составить административный протокол и прямо на месте происшествия.
На весенних встречах с населением в управах города призывали всех жителей сигнализировать о нарушениях.
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