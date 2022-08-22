Ограждение поперек тротуара поставили у корпуса 1130 со стороны медцентра и бульвара. Собственники корпуса 1130 отгородились, поскольку это частная территория их ТСЖ. Тротуар и парковка находятся на земельном участке, который входит в состав общего имущества дома. Жители других домов микрорайона считают, что их лишили нормального прохода. В правлении ТСЖ возражают — проход есть, иначе ставить ограждение не разрешили бы.
«Мне с коляской как теперь до школы за ребенком ходить? Пешеходный переход теперь получается только там, где тропинка в лес, но там лестница-убийца», пишет в чате 11 микрорайона местная жительница. «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать, — комментирует другая. — Спилили хорошие большие деревья, ради этого забора, ради двух машиномест. Живу и хожу здесь уже мимо 32 года. Безобразие полнейшее».
Некоторые жители думают, что забор поставил медицинский центр «Аксис», но еще в прошлом году в руководстве медцентра это опровергли. В октябре на тротуаре появился знак запрета прохода по тротуару всем, кроме посетителей медцентра. Знак убрали после жалоб жителей. Тогда же ТСЖ корпуса 1130 планировало поставить ограждение «в скором времени».
Задержку с установкой забора в правлении ТСЖ объяснили «Зеленоград.ру» необходимостью уточнения плана благоустройства территории и согласования установки ограждения с управой. Забор установлен согласно плану межевания и схеме территориального планирования. Общедоступная пешеходная дорожка по границе участка вокруг дома есть, — отметили в правлении, — правда, необходимо сделать небольшой кусок тротуара. Забор не сплошной, проход есть со стороны улицы Болдов ручей (шлагбаум открыт) и с боковой дорожки. «Никогда бы не закрыли эту часть территории, если бы забор действительно перегораживал проход к социальным объектам», отметил собеседник.
В администрации ТСЖ также добавили, что забор огораживает экопарковку, за эти парковочные места платят жители корпуса 1130. Устроить парковку было решено общим собранием собственников, она находится на участке товарищества. Парковка, как и забор, согласована со всеми положенными инстанциями.
«Я уже наслушался, „за сколько мы купили эту землю“ , — добавил председатель ТСЖ. - Хотя по закону она предоставляется бесплатно. Надо уважать частную собственность».