«Мне с коляской как теперь до школы за ребенком ходить? Пешеходный переход теперь получается только там, где тропинка в лес, но там лестница-убийца», пишет в чате 11 микрорайона местная жительница. «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать, — комментирует другая. — Спилили хорошие большие деревья, ради этого забора, ради двух машиномест. Живу и хожу здесь уже мимо 32 года. Безобразие полнейшее».

Некоторые жители думают, что забор поставил медицинский центр «Аксис», но еще в прошлом году в руководстве медцентра это опровергли. В октябре на тротуаре появился знак запрета прохода по тротуару всем, кроме посетителей медцентра. Знак убрали после жалоб жителей. Тогда же ТСЖ корпуса 1130 планировало поставить ограждение «в скором времени».