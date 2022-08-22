Тротуар перекрыли забором. Так ТСЖ корпуса 1130 огородил свою частную территорию 22.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Ограждение поперек тротуара поставили у корпуса 1130 со стороны медцентра и бульвара. Собственники корпуса 1130 отгородились, поскольку это частная территория их ТСЖ. Тротуар и парковка находятся на земельном участке, который входит в состав общего имущества дома. Жители других домов микрорайона считают, что их лишили нормального прохода. В правлении ТСЖ возражают — проход есть, иначе ставить ограждение не разрешили бы.

«Мне с коляской как теперь до школы за ребенком ходить? Пешеходный переход теперь получается только там, где тропинка в лес, но там лестница-убийца», пишет в чате 11 микрорайона местная жительница. «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать, — комментирует другая. — Спилили хорошие большие деревья, ради этого забора, ради двух машиномест. Живу и хожу здесь уже мимо 32 года. Безобразие полнейшее».

Некоторые жители думают, что забор поставил медицинский центр «Аксис», но еще в прошлом году в руководстве медцентра это опровергли. В октябре на тротуаре появился знак запрета прохода по тротуару всем, кроме посетителей медцентра. Знак убрали после жалоб жителей. Тогда же ТСЖ корпуса 1130 планировало поставить ограждение «в скором времени».

Читайте также
Пешеходам в 11 микрорайоне запретили ходить по тротуару мимо медцентра. Так местные жители защищают территорию своего дома, а скоро перекроют проход забором

Задержку с установкой забора в правлении ТСЖ объяснили «Зеленоград.ру» необходимостью уточнения плана благоустройства территории и согласования установки ограждения с управой. Забор установлен согласно плану межевания и схеме территориального планирования. Общедоступная пешеходная дорожка по границе участка вокруг дома есть, — отметили в правлении, — правда, необходимо сделать небольшой кусок тротуара. Забор не сплошной, проход есть со стороны улицы Болдов ручей (шлагбаум открыт) и с боковой дорожки. «Никогда бы не закрыли эту часть территории, если бы забор действительно перегораживал проход к социальным объектам», отметил собеседник.

В администрации ТСЖ также добавили, что забор огораживает экопарковку, за эти парковочные места платят жители корпуса 1130. Устроить парковку было решено общим собранием собственников, она находится на участке товарищества. Парковка, как и забор, согласована со всеми положенными инстанциями.

«Я уже наслушался, „за сколько мы купили эту землю“ , — добавил председатель ТСЖ. -  Хотя по закону она предоставляется бесплатно. Надо уважать частную собственность».

Читайте также
Часть дворов в 17-м микрорайоне закрыли на замки. Это разделило жителей на два лагеря. Вот как они объясняют свою позицию
Что вы думаете об огораживании территории ТСЖ?
Нормально — это же их собственность, могут делать, что хотят
Факт частной собственности ещё не означает, что её можно огораживать
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 65 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 11, ворота и заборы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ради нескольких машиномест в проезде 5-го микрорайона удвоят максимальную скорость. Хотели повысить безопасность, но получилось наоборот. Разбор ошибок проекта, и как их исправить Истории
Хореографическая студия «Фортуна» из Зеленограда приняла участие в шоу Ильи Авербуха на открытии международного фестиваля фейерверков Истории
Тротуар перекрыли забором. Так ТСЖ корпуса 1130 огородил свою частную территорию Истории
Снова в школу! Букетики и композиции к 1 сентября в Зеленограде. Открыт предзаказ на осенние букетики Мяу Флауэрс от 1470 руб. Реклама
Главные по программистам: где и как учат программированию и другим ИТ-специальностям в МИЭТе Партнёрский материал
Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области вновь накрыл Зеленоград Новости
Большую парковку возле остановки 400-го автобуса открыли после реконструкции Новости
Скончался архитектор Феликс Новиков — автор зданий Научного центра, Флейты и МИЭТа Новости
Детский клуб «Достигайка» — выбор родителей, которым важно интеллектуальное и эстетическое развитие ребёнка Реклама
Какую школу выбрать в Зеленограде для первоклассника, чтобы он хотел учиться сам. И потом не пришлось бы нанимать репетиторов Реклама
На дорожку возле Школьного озера упал тополь — прямо перед пешеходами Новости
Иностранный студент утонул в городском пруду Новости
В Чёрном озере запретили купаться из-за плохого качества воды. А вот где ещё можно купаться и отдыхать возле воды: пляжи, пруды и озера Зеленограда Гид
Объявлен набор детей от четырёх лет в образовательный детский центр «Талант-клуб» в Зеленограде. Где он находится, как устроен, и чему там учат Партнёрский материал
Из жизни крюковского школьника в 1960-е: мир во всём мире, пионерские переживания, ложь комсомола и авторитет директора — в воспоминаниях местного жителя Николая Нибура Истории
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 27 и 28 августа в гастрономическом центре «Станция» Афиша
При благоустройстве дворов в Зеленограде начали отказываться от плитки Новости
Провожаем лето вкусно с новинками Sura Sushi Реклама
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: коробки для круглой и квадратной пиццы, печать на камне и стекле, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
В Северной промзоне возле полиции и пожарной части вводят одностороннее движение Новости
Семейная начальная школа по советским учебникам. Как она устроена, в чем её плюсы, и почему родителям не надо сидеть с детьми над домашними заданиями Партнёрский материал
Почему не работают usb-зарядки на автобусных остановках? Ответы
Пешеходную зону через 4-й микрорайон решили благоустроить вместе с прилегающими дорожками и дворами Новости
ЦКО МИЭТ открывает набор на учебный год 2022/2023 — занятия по техническим и творческим направлениям для детей от 7 лет Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру