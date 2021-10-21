Медцентр «Аксис» арендует нежилые помещения в пристройке к корпусу 1130, а дом управляется ТСЖ. В «Аксисе» «Зеленоград.ру» сказали, что появление знака стало для них неожиданностью, медцентру он не нужен. В ТСЖ сообщили, что запрет сквозного прохода вполне законен, потому что это частная территория. И тротуар с этой стороны дома, и парковка находятся на земельном участке, который входит в состав общего имущества дома. Собственники имеют право ограничить проход через придомовую территорию.

Речь идет об участке тротуара со стороны входов в «Аксис», аптеку и ресторан «Брецель». Здесь люди идут и просто мимо дома, вглубь микрорайона. В правлении ТСЖ отметили, что в нескольких шагах, слева от этого тротуара имеется общедоступная пешеходная дорожка. На запрещающий проход знак уже жалуются местные жители, поэтому его в ближайшие дни уберут. Однако забор возле дома планируется поставить 27 октября, так что проход в любом случае будет ограничен.