Абсурдный знак о запрете прохода по тротуару всем, кроме посетителей медцентра, появился несколько дней назад возле корпуса 1130. Но медцентр оказался ни при чём — таким образом товарищество собственников жилья закрывает от чужих свою территорию. Знак уберут, чтобы не раздражать пешеходов, но ТСЖ скоро огородит этот участок тротуара и прилегающую к нему парковку забором.
Медцентр «Аксис» арендует нежилые помещения в пристройке к корпусу 1130, а дом управляется ТСЖ. В «Аксисе» «Зеленоград.ру» сказали, что появление знака стало для них неожиданностью, медцентру он не нужен. В ТСЖ сообщили, что запрет сквозного прохода вполне законен, потому что это частная территория. И тротуар с этой стороны дома, и парковка находятся на земельном участке, который входит в состав общего имущества дома. Собственники имеют право ограничить проход через придомовую территорию.
Речь идет об участке тротуара со стороны входов в «Аксис», аптеку и ресторан «Брецель». Здесь люди идут и просто мимо дома, вглубь микрорайона. В правлении ТСЖ отметили, что в нескольких шагах, слева от этого тротуара имеется общедоступная пешеходная дорожка. На запрещающий проход знак уже жалуются местные жители, поэтому его в ближайшие дни уберут. Однако забор возле дома планируется поставить 27 октября, так что проход в любом случае будет ограничен.
По данным Росреестра, ТСЖ принадлежит участок площадью 3940 квадратных метров. В его границы входит и парковка площадью 654 кв.м. Еще в 2015 году муниципальные депутаты согласовали установку шлагбаумов у корпуса 1130. За шлагбаумы проголосовало большинство собственников. Их поставили, но работает только один — он находится с другой стороны, где вход в подъезды и въезд на парковку. Но со стороны медцентра шлагбаум поднят и въезд на парковку свободный. «Нам четыре раза его [шлагбаум] ломали» , — сказали в ТСЖ и отметили, что вынуждены поставить преграды, чтобы жители дома и арендаторы помещений спокойно парковались.
Небольшой и не сплошной забор у корпуса 1130 уже имеется. Теперь его собираются замкнуть со стороны медцентра и парковки.
Позиция мэра Москвы — постепенно избавляться от всех заборов и приучать пешеходов и автомобилистов вести себя по правилам. В этом его поддержало 84% наших читателей, принявших участие в опросе. При этом в другом опросе 42% ответили, что хотели бы закрыть свой двор на замок.