1
Пешеходам в 11 микрорайоне запретили ходить по тротуару мимо медцентра. Так местные жители защищают территорию своего дома, а скоро перекроют проход забором 21.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Абсурдный знак о запрете прохода по тротуару всем, кроме посетителей медцентра, появился несколько дней назад возле корпуса 1130. Но медцентр оказался ни при чём — таким образом товарищество собственников жилья закрывает от чужих свою территорию. Знак уберут, чтобы не раздражать пешеходов, но ТСЖ скоро огородит этот участок тротуара и прилегающую к нему парковку забором.

Медцентр «Аксис» арендует нежилые помещения в пристройке к корпусу 1130, а дом управляется ТСЖ. В «Аксисе» «Зеленоград.ру» сказали, что появление знака стало для них неожиданностью, медцентру он не нужен. В ТСЖ сообщили, что запрет сквозного прохода вполне законен, потому что это частная территория. И тротуар с этой стороны дома, и парковка находятся на земельном участке, который входит в состав общего имущества дома. Собственники имеют право ограничить проход через придомовую территорию.

Речь идет об участке тротуара со стороны входов в «Аксис», аптеку и ресторан «Брецель». Здесь люди идут и просто мимо дома, вглубь микрорайона. В правлении ТСЖ отметили, что в нескольких шагах, слева от этого тротуара имеется общедоступная пешеходная дорожка. На запрещающий проход знак уже жалуются местные жители, поэтому его в ближайшие дни уберут. Однако забор возле дома планируется поставить 27 октября, так что проход в любом случае будет ограничен.

По данным Росреестра, ТСЖ принадлежит участок площадью 3940 квадратных метров. В его границы входит и парковка площадью 654 кв.м. Еще в 2015 году муниципальные депутаты согласовали установку шлагбаумов у корпуса 1130. За шлагбаумы проголосовало большинство собственников. Их поставили, но работает только один — он находится с другой стороны, где вход в подъезды и въезд на парковку. Но со стороны медцентра шлагбаум поднят и въезд на парковку свободный. «Нам четыре раза его [шлагбаум] ломали» , — сказали в ТСЖ и отметили, что вынуждены поставить преграды, чтобы жители дома и арендаторы помещений спокойно парковались.

Небольшой и не сплошной забор у корпуса 1130 уже имеется. Теперь его собираются замкнуть со стороны медцентра и парковки.

Позиция мэра Москвы — постепенно избавляться от всех заборов и приучать пешеходов и автомобилистов вести себя по правилам. В этом его поддержало 84% наших читателей, принявших участие в опросе. При этом в другом опросе 42% ответили, что хотели бы закрыть свой двор на замок.

Читайте также
Часть дворов в 17-м микрорайоне закрыли на замки. Это разделило жителей на два лагеря. Вот как они объясняют свою позицию
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
пешеходы, микрорайон 11, ворота и заборы, Корпус 1130
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Евгений Стрельцов
1 час назад
Тогда пусть эти участники ТСЖ не ходят по нашим дворам.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Локдаун с 28 октября по 7 ноября объявлен в Москве. Часть ограничений сохранится и потом Новости
Почему зеленоградский район называется Матушкино. Три версии имени исчезнувшей деревни Истории
Дворы корпусов 1110—1117: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Предприятие в пяти километрах от Зеленограда регулярно загрязняет воздух. Начался сбор подписей с требованием проверить его Новости
Пешехода-нарушителя сбили на улице Каменке в 18-м микрорайоне. Здесь десятки нарушителей и давно предлагают сделать переход со светофором Истории
На фасаде «Электрона» появилась вывеска DDX Fitness. Что это значит и почему это плохо? Истории
Дорогу из Андреевки в Зеленоград расширят и сделают выделенную полосу для автобусов и такси Новости
Спектакль «Один день из жизни маленького негодника» 6 ноября в КЦ «Зеленоград» — Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Афиша
Студия «Мангала» — йога, цигун, пилатес, стретчинг, занятия в гамаках. Для детей и взрослых Реклама
Улица архитектора Дашкова может появиться в Зеленограде. Вот как мы лоббируем увековечивание памяти человека, который сделал наш город зелёным Истории
Студент МИЭТа Дмитрий Буренок победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности Хайтек
Бургерная «премиум-класса» откроется на месте кафе «Андерсон» Новости
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
Пять преимуществ индивидуальных занятий иностранными языками в школе Bow-Wow Реклама
Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4 до 16 лет лет на занятия Реклама
В московском транспорте стали штрафовать за спущенную маску Новости
«Я всегда пел: и на войне, и дома, и на сцене». Как 97-летний зеленоградец стал звездой Первого канала Истории
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора Истории
Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в МФЦ Савелки Новости
Полис ОМС в Зеленограде — где и как получить Гид
Зеленоградцы дадут названия трём новым инженерным корпусам в промзоне Алабушево Новости
В медицинский центр «Норма-XXI» требуются администратор и медицинская сестра процедурного кабинета Реклама
Не могу ввести свой зеленоградский адрес для переписи населения на госуслугах. Что делать? Ответы
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру