Ограждение поперек тротуара у корпуса 1130 простояло всего два дня. Его убрали после публикации «Зеленоград.ру» и возмущения жителей 24.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Ограждение поперек тротуара у корпуса 1130 убрали после публикации «Зеленоград.ру» и возмущения местных жителей. Его поставили всего два дня назад — таким образом ТСЖ в этом доме отгородило свою частную территорию. Сейчас часть забора срезали. Теперь снова можно ходить мимо медцентра, а не в обход. Совсем ли убрали фрагмент забора или временно, пока неизвестно.

Тротуар и парковка рядом с ним находятся на земельном участке, который входит в состав общего имущества дома. Участок находится в частной собственности. Жители других домов 11-го микрорайона считают, что их лишили нормального прохода — множество возмущенных сообщений появилось, в частности, в чате 11-го микрорайона. В правлении ТСЖ сначала возражали, говоря, что пешеходные дорожки вокруг дома есть, проход полностью не перекрыт, а чужую собственность надо уважать. Но на следующий день часть забора все-таки убрали.

Попытки перекрыть проход начались ещё в октябре прошлого года — тогда поставили знак, запрещающий проход пешеходов. Но после жалоб жителей его убрали, пообещав поставить забор — его надо было согласовать с управой.

Председатель ТСЖ Александр Обеднин сообщил «Зеленоград.ру», что согласовал установку ограждения в управе района Силино, конкретно с заведующей сектором по вопросам торговли и услуг Ниной Гуцеловской. В разговоре с «Зеленоград.ру» Гуцеловская отказалась устно прокомментировать ситуацию, попросив прислать официальный запрос.

Возможно, это временное решение, чтобы успокоить жителей. Если собственники участка действительно согласовали забор с властями и, как уверяют в ТСЖ, он не противоречит плану межевания микрорайона (квартала) и схеме территориального планирования, то этот кусок забора могут потом и восстановить. «Зеленоград.ру» продолжит следить за этой ситуацией.

Почти 70% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе считают, что частная собственность на земельный участок в городе ещё не дает права его огораживать.

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Метки:
микрорайон 11, ворота и заборы
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