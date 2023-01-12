Дачный поселок «Трамвай» захватил часть земельного участка с Панфиловским проспектом. Теперь несколько построек могут снести 12.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Несколько строений дачного поселка «ИТР Трамвая» в 9-м микрорайоне непонятно как оказались на соседнем участке, на котором расположена часть Панфиловского проспекта. Получается, что «дачники из Трамвая» не только расширили свой участок за границы фактического использования и перекрывают проход тысячам зеленоградцев, идущим к Дворцу творчества, но и захватили часть соседнего участка.

Незаконное использование территории улично-дорожной сети со стороны Панфиловского проспекта (участок 77:10:0002004:9) подтвердили в инспекции по недвижимости в ответ на запрос «Зеленоград.ру».

Индивидуальные жилые дома, оформленные в собственность физических лиц, и расположенные на соседнем участке, рассматриваются инспекцией в рамках постановления правительства Москвы по выявлению и пресечению незаконного использования земельных участков.

Теперь инспекция должна составить акт о подтверждении факта незаконного использования земельного участка и направить его в префектуру и департамент имущества, который подаст иск в суд с требованием признать постройку самовольной и снести её. После решения суда незаконные постройки инспекция снесёт, а потом через суд взыщет расходы на эти работы.

Как будет на самом деле, неизвестно. Многое с «Трамваем» происходит вопреки очевидным фактам и закону. Например, префектура не стала сносить ограждение, которое «Трамвай» ставит, пытаясь перекрыть проход через территорию общего пользования, которая оказалась на участке «Трамвая» в результате сомнительной экспертизы.

Пристальное внимание ДНТ «ИТР Трамвая» привлек к себе из-за того, что начал перекрывать проходы к Дворцу творчества — сначала из 12-го микрорайона, а теперь — со стороны Панфиловского проспекта.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2500 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram

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Метки:
сюжет: ограждение вокруг "трамвая", днт «итр трамвая»
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