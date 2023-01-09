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Неизвестно точно, что решили. Заседание комиссии по пресечению самовольного строительства проходило в конце декабря в закрытом режиме — префектура отказалась допустить на него представителя СМИ или местных жителей, протестующих против перекрытия прохода. После этого редакция «Зеленоград.ру» запросила протокол заседания комиссии или в другом виде информацию по этом вопросу: решение комиссии, обоснование, кто докладывал и выступал. Вместо этого мы получили ответ заместителя префекта Дмитрия Морозова, где он описал «решение» своими словами.

Решение очень сомнительное. Морозов ссылается на постановление правительства Москвы 614-ПП, которое регулирует, как должны действовать органы власти, освобождая земельные участки от незаконно размещенных на них некапитальных объектов. По этому постановлению, «незаконные объекты» — это объекты, размещенные без документов. Один из документов, который узаконивает размещение — свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на которым размещен этот объект. Но у «Трамвая» такое свидетельство есть (как оно было получено — другой вопрос). Проект на установку ограждения и ордер на земляные работы у «Трамвая» тоже был (судя по ответу ОАТИ). Получается, в контексте 614-го постановления говорить о «незаконности» ограждения по меньшей мере странно.

Незаконный объект может быть только демонтирован — без вариантов. В 614-м постановлении и в законе Москвы о благоустройстве, на который также ссылается Морозов, нет такой санкции, как «недопущение перекрытия». Ограждение, установленное с нарушением должно быть демонтировано — и точка. Законы, на которые ссылается префектура, других вариантов не предполагают. Если принято решение о демонтаже, то об этом в течение трех рабочих дней должно быть объявлено публично в СМИ и на официальных сайтах. А раз этого не сделано, то значит ограждение так и не признано незаконным.

Обещание следить за свободным проходом — только слова. Префектура обещает, что будет ежедневно следить, чтобы «Трамвай» не перекрыл проход, а если это случится — демонтирует «запирающие устройства». Звучит неплохо, вот только непонятно, на каком основании префектура сделает это. Ведь ограждение так и не признано незаконным.

Если префектура так грозно выступила относительно перекрытия прохода от Панфиловского проспекта, то почему она молчит про перекрытый ещё в ноябре проход по улице Рабочей? Чем отличаются правовые основания перекрытия этих двух дорожек? Тем, что по одной ходит меньше людей и шум поменьше? Если так, то это ещё одно доказательство правовой ничтожности обещаний префектуры.

«Трамвай» не отказывается от планов перекрыть проход. В ответе Морозова сказано, что на комиссии присутствовал председатель «Трамвая». К чему эта фраза, непонятно. Однако источник «Зеленоград.ру», знакомый с ходом заседания комиссии, рассказал, что ДНТ намерено оформлять огораживаемый участок в собственность и добиваться перекрытия прохода, пусть даже и через суд.