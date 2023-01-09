Комиссия префектуры по пресечению самовольного строительства приняла решение о «недопущении перекрытия» пешеходной зоны, ведущей от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества в 9-м микрорайоне. Ограждение ставит дачное товарищество «ИТР Трамвая» на территории, которое оно считает своей. На первый взгляд — это победа жителей, но на самом деле нет, к этому решению есть много вопросов.
- префектура не решила проблему, а «заморозила» её
- установленное «Трамваем» ограждение не признано незаконным — его не сносят
- о перекрытом ещё в ноябре проходе через улицу Рабочая, по которому люди ходили из 12-го микрорайона, в решении префектуры ничего не сказано
- правовые основания решения префектуры туманны — ситуация в любой момент может измениться, так как «Трамвай» от своих планов не отказывается
- похоже, префектура хотела в первую очередь не решить вопрос в пользу жителей, а сбить общественный протест
Неизвестно точно, что решили. Заседание комиссии по пресечению самовольного строительства проходило в конце декабря в закрытом режиме — префектура отказалась допустить на него представителя СМИ или местных жителей, протестующих против перекрытия прохода. После этого редакция «Зеленоград.ру» запросила протокол заседания комиссии или в другом виде информацию по этом вопросу: решение комиссии, обоснование, кто докладывал и выступал. Вместо этого мы получили ответ заместителя префекта Дмитрия Морозова, где он описал «решение» своими словами.
Решение очень сомнительное. Морозов ссылается на постановление правительства Москвы 614-ПП, которое регулирует, как должны действовать органы власти, освобождая земельные участки от незаконно размещенных на них некапитальных объектов. По этому постановлению, «незаконные объекты» — это объекты, размещенные без документов. Один из документов, который узаконивает размещение — свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на которым размещен этот объект. Но у «Трамвая» такое свидетельство есть (как оно было получено — другой вопрос). Проект на установку ограждения и ордер на земляные работы у «Трамвая» тоже был (судя по ответу ОАТИ). Получается, в контексте 614-го постановления говорить о «незаконности» ограждения по меньшей мере странно.
Незаконный объект может быть только демонтирован — без вариантов. В 614-м постановлении и в законе Москвы о благоустройстве, на который также ссылается Морозов, нет такой санкции, как «недопущение перекрытия». Ограждение, установленное с нарушением должно быть демонтировано — и точка. Законы, на которые ссылается префектура, других вариантов не предполагают. Если принято решение о демонтаже, то об этом в течение трех рабочих дней должно быть объявлено публично в СМИ и на официальных сайтах. А раз этого не сделано, то значит ограждение так и не признано незаконным.
Обещание следить за свободным проходом — только слова. Префектура обещает, что будет ежедневно следить, чтобы «Трамвай» не перекрыл проход, а если это случится — демонтирует «запирающие устройства». Звучит неплохо, вот только непонятно, на каком основании префектура сделает это. Ведь ограждение так и не признано незаконным.
Если префектура так грозно выступила относительно перекрытия прохода от Панфиловского проспекта, то почему она молчит про перекрытый ещё в ноябре проход по улице Рабочей? Чем отличаются правовые основания перекрытия этих двух дорожек? Тем, что по одной ходит меньше людей и шум поменьше? Если так, то это ещё одно доказательство правовой ничтожности обещаний префектуры.
«Трамвай» не отказывается от планов перекрыть проход. В ответе Морозова сказано, что на комиссии присутствовал председатель «Трамвая». К чему эта фраза, непонятно. Однако источник «Зеленоград.ру», знакомый с ходом заседания комиссии, рассказал, что ДНТ намерено оформлять огораживаемый участок в собственность и добиваться перекрытия прохода, пусть даже и через суд.
Почему префектура принимает такие странные решения, непонятно. Возможно, чтобы попытаться сбить общественный протест. Этот ответ про «недопущение перекрытия» попал и в сюжет телеканала «Россия 1». При поверхностном взгляде кажется, будто проблема решена, но для 2500 тысяч местных жителей, подписавших требование обеспечить свободный проход к Дворцу творчества, ни с формальной, ни с фактической точки зрения не изменилось буквально ничего.
Юристы префектуры прекрасно выступили в 2011 году, когда «Трамвай» попытался первый раз огородить территорию общего пользования — выиграли суд и забор был демонтирован. Сейчас префектуре следует как минимум потребовать установить публичный сервитут (право прохода) через территорию, якобы используемую «Трамваем», а лучше всего помочь зеленоградцам юридически — для возвращения «Трамвая» в границы, которые он фактически занимает.
С помощью префектуры или без неё, «Зеленоград.ру» продолжит вести общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу забора — навсегда, а не временно. Присоединиться к протесту против перегораживания пешеходных проходов к Дворцу творчества можно на странице zelenograd.ru/stoptram