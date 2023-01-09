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Префектура запретила «дачникам из Трамвая» перекрывать проход к Дворцу творчества. Но это половинчатое решение не решает проблему 09.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Комиссия префектуры по пресечению самовольного строительства приняла решение о «недопущении перекрытия» пешеходной зоны, ведущей от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества в 9-м микрорайоне. Ограждение ставит дачное товарищество «ИТР Трамвая» на территории, которое оно считает своей. На первый взгляд — это победа жителей, но на самом деле нет, к этому решению есть много вопросов.

Коротко

  • префектура не решила проблему, а «заморозила» её
  • установленное «Трамваем» ограждение не признано незаконным — его не сносят
  • о перекрытом ещё в ноябре проходе через улицу Рабочая, по которому люди ходили из 12-го микрорайона, в решении префектуры ничего не сказано
  • правовые основания решения префектуры туманны — ситуация в любой момент может измениться, так как «Трамвай» от своих планов не отказывается
  • похоже, префектура хотела в первую очередь не решить вопрос в пользу жителей, а сбить общественный протест

Подробно

Неизвестно точно, что решили. Заседание комиссии по пресечению самовольного строительства проходило в конце декабря в закрытом режиме — префектура отказалась допустить на него представителя СМИ или местных жителей, протестующих против перекрытия прохода. После этого редакция «Зеленоград.ру» запросила протокол заседания комиссии или в другом виде информацию по этом вопросу: решение комиссии, обоснование, кто докладывал и выступал. Вместо этого мы получили ответ заместителя префекта Дмитрия Морозова, где он описал «решение» своими словами.

Решение очень сомнительное. Морозов ссылается на постановление правительства Москвы 614-ПП, которое регулирует, как должны действовать органы власти, освобождая земельные участки от незаконно размещенных на них некапитальных объектов. По этому постановлению, «незаконные объекты» — это объекты, размещенные без документов. Один из документов, который узаконивает размещение — свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на которым размещен этот объект. Но у «Трамвая» такое свидетельство есть (как оно было получено — другой вопрос). Проект на установку ограждения и ордер на земляные работы у «Трамвая» тоже был (судя по ответу ОАТИ). Получается, в контексте 614-го постановления говорить о «незаконности» ограждения по меньшей мере странно.

Незаконный объект может быть только демонтирован — без вариантов. В 614-м постановлении и в законе Москвы о благоустройстве, на который также ссылается Морозов, нет такой санкции, как «недопущение перекрытия». Ограждение, установленное с нарушением должно быть демонтировано — и точка. Законы, на которые ссылается префектура, других вариантов не предполагают. Если принято решение о демонтаже, то об этом в течение трех рабочих дней должно быть объявлено публично в СМИ и на официальных сайтах. А раз этого не сделано, то значит ограждение так и не признано незаконным.

Обещание следить за свободным проходом — только слова. Префектура обещает, что будет ежедневно следить, чтобы «Трамвай» не перекрыл проход, а если это случится — демонтирует «запирающие устройства». Звучит неплохо, вот только непонятно, на каком основании префектура сделает это. Ведь ограждение так и не признано незаконным.

Если префектура так грозно выступила относительно перекрытия прохода от Панфиловского проспекта, то почему она молчит про перекрытый ещё в ноябре проход по улице Рабочей? Чем отличаются правовые основания перекрытия этих двух дорожек? Тем, что по одной ходит меньше людей и шум поменьше? Если так, то это ещё одно доказательство правовой ничтожности обещаний префектуры.

«Трамвай» не отказывается от планов перекрыть проход. В ответе Морозова сказано, что на комиссии присутствовал председатель «Трамвая». К чему эта фраза, непонятно. Однако источник «Зеленоград.ру», знакомый с ходом заседания комиссии, рассказал, что ДНТ намерено оформлять огораживаемый участок в собственность и добиваться перекрытия прохода, пусть даже и через суд.

Что дальше

Почему префектура принимает такие странные решения, непонятно. Возможно, чтобы попытаться сбить общественный протест. Этот ответ про «недопущение перекрытия» попал и в сюжет телеканала «Россия 1». При поверхностном взгляде кажется, будто проблема решена, но для 2500 тысяч местных жителей, подписавших требование обеспечить свободный проход к Дворцу творчества, ни с формальной, ни с фактической точки зрения не изменилось буквально ничего.

Юристы префектуры прекрасно выступили в 2011 году, когда «Трамвай» попытался первый раз огородить территорию общего пользования — выиграли суд и забор был демонтирован. Сейчас префектуре следует как минимум потребовать установить публичный сервитут (право прохода) через территорию, якобы используемую «Трамваем», а лучше всего помочь зеленоградцам юридически — для возвращения «Трамвая» в границы, которые он фактически занимает.

С помощью префектуры или без неё, «Зеленоград.ру» продолжит вести общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу забора — навсегда, а не временно. Присоединиться к протесту против перегораживания пешеходных проходов к Дворцу творчества можно на странице zelenograd.ru/stoptram

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Метки:
сюжет: ограждение вокруг "трамвая"
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Человек с Земли
Вчера, 22:47
Мямлить будут долго-не хотят никого обидеть.Для всех мил не будешь и решение рано или поздно придется огласить,любое!Так что кота за хвост тянуть нечего)
Kill Digit
4 часа назад
ограждение так и не признано незаконным.
Похоже, что это некая многоходовка и сейчас перекрытие прохода не самое важное, т.к. передыдущий суд неким экспертом признал фактически занимаемые границы в отсутствии фактического присутствия трамвая на данной территории, теперь же в случае любого суда (инициированного самим трамваем, активными жителями или властями) на этот счёт уже не заряженный эксперт подтвердит, что территория фактически занята трамваем опираясь лишь по наличию забора (если не будет вдаваться в подробности как этот забор появился и лишь подтвердит фактическое на данный момент состояние территории, для антуражу можно даже домики картонные поставить, беседки и т.п. на вроде для благоустройства территории) и это подтвердит мнение первого эксперта отписавшего территории трамваю фактически "вилами на воде" (взглядом на общей земле). Тут бы привлечь первого эксперта к ответственности увидившего фактически занятую территорию сильно шире фактической, но ни кто это не заметил и опротестовывать не стал (протестное заседание суда на решение отдать территории просто слили, когда росреестр просто не явившись на суд - о чём писали ранее), а тут бы глянуть на коррупционные состовляющие, но компетентные органы так же отмалчиваются.
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