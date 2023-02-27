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«Трамвай» против префектуры: как прошло первое заседание суда по оспариванию сноса забора дачного поселка. Репортаж «Зеленоград.ру» 27.02.2023 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградском суде дачный поселок «Трамвай» оспаривает решение префектуры о сносе заборе, которым собирались перегородить безопасный проход тысяч людей от Панфиловского проспекта к Дворцу Творчества в 9-м микрорайоне. Заседание уложилось в 20 минут и прошло бойко: «Трамвай» вбрасывал разные аргументы — от генплана 1961 года и закона о садоводстве до опасности пешеходных дорожек, — а представители префектуры и департамента имущества повторяли и повторяли свою позицию: по действующим документам, которые «Трамвай» не оспаривает, забор был установлен на территории общего пользования, перекрывать проход по которой запрещено. Перепробовав все козыри, «Трамвай» попросил отложить заседание, чтобы подготовить ответ на возражения департамента.

Генплан 1961 года: «и что вы хотите им сказать?»

В начале заседания представитель «Трамвая» попросил приобщить к материалам дела генеральный план Московской области 1961 года с нанесением контуров земельного участка «Трамвая» в текущих границах.

«И что вы хотите этим планом сказать?», уточнил судья Антон Абалакин.

По мнению «Трамвая», именно этот генплан установил границы земельного участка ДНТ (правда, тогда они не были внесены в реестр недвижимости, ЕГРН), но на плане видно, что спорная территория, где было установлено ограждение, на тот момент входила в территорию ДНТ.

Представители префектуры и департамента имущества (ДГИ) возразили — никакого отношения генплан 61-го года не имеет к сегодняшнему разбирательству: во-первых, это вообще документ для другого региона — Московской области, — а во-вторых, есть более позднее решение, устанавливающее границы «Трамвая».

Тем не менее, судья приобщил этот генплан к материалам дела.

Возражения ДГИ: «есть проект межевания, который вы не оспаривали»

Департамент тезисно пояснил свою позицию. Согласно проекту межевания есть две зоны — одна под строительство «Трамвая», другая — территория общего пользования. Забор, установленный «Трамваем» на территории общего пользования нарушает права неопределенного круга лиц на проход. Есть правила землепользования и застройки(ПЗЗ), есть действующий проект межевания территории, по которому территория, где был установлен забор, не относится к «Трамваю». Поэтому решение префектуры о сносе заборы полностью законно и обоснованно.

«То есть забор был установлен за пределами установленных границ?» , — уточнил судья. «За пределами границ, которые указаны в проекте межевании территории и в границах территориальной зоны, который подразумевает общее пользование, а московский закон „О благоустройстве“ запрещает огораживание территории общего пользования» , — пояснил представитель ДГИ.

Трансформация в садоводы

На это представитель «Трамвая» заявил, что забор они установили исключительно для «обозначения границ территории» (что разрешено законом о благоустройстве), но не для ограничения прохода. Но ДГИ возразил: «вы захватили большую часть территории общего пользования, нарушив права неограниченного круга лиц».

Следующий аргумент «Трамвая» удивительный — суть его в том, что эта территория общего пользования «трансформировалась и сейчас должна рассматриваться в ключе» закона о садоводстве и огородничестве (217-ФЗ), в котором установлено, что есть земли общего пользования, которыми пользуются исключительно землепользователи — «то есть садоводы» (вероятно, это жители «Трамвая»).

Представитель ДГИ снова напомнил, что по межеванию 2007 года эта территория не относится к «Трамваю». «А мы показываем план 61-го года…», снова начал «Трамвай». «Шестьдесят первого!» , — остановил его ДГИ и опять напомнил про утвержденное межевание и правила землепользования и застройки.

«Трамвай» возражал — мол, когда делали проект межевания не было точных границ. «Там есть графика, которая может быть неточной». Но ДГИ напомнил, что по Земельному кодексу участки образуются на основании как раз проекта межевания территории (статья 11.3 пункт 1). «Документация 61-го года, на которую вы ссылаетесь, никакого юридического значения не имеет. Если вы не были согласны с границами межевания, утвержденными в 2007 году, вы могли их оспорить, но ни одного судебного акта по оспариванию распоряжения об утверждении проекта межевания со стороны Трамвая не было».

Трамвай: а чем докажете?

«Вот вы говорите „территория общего пользования, территория общего пользования“, а чем докажете, кроме зонирования?» , — неожиданно спросил представитель «Трамвая» и попросил показать «красные линии» улично-дорожной сети.

«Но там не улично-дорожная сеть, тем пешеходная дорожка» , — возразил представитель ДГИ.

«А все говорят, что это улично-дорожная сеть», сказал представитель «Трамвая», непонятно кого имея в виду под «всеми» и получив в ответ повторение прежних тезисов от ДГИ.

Префектура: не вводите суд в заблуждение

«Мне кажется, логика нарушена, — начал очередной раунд выступлений представитель „Трамвая“. — Изначально были границы земельного участка, по которому ходили люди, была трассировка хождения пешеходов, но ни красных линий, ни каких-то документов, устанавливающих эти красные линии, показывающие существующие тротуарные дорожки, территории общего пользования — такого документа не существует…»

«Зачем вы суд вводите в заблуждение» , — тут же отозвалась молчавшая до сих пор представитель префектуры. И показала судье материалы утвержденного проекта планировки территории вокруг «Трамвая» со схемой движения, на котором основные пути передвижения к социальным объектам проходят как раз там, где «Трамвай» установил забор. «Зачем вы говорите, что это ничем не утверждено?»

«Это [просто] картинка» , — вмешалась в обсуждение председатель правления «Трамвая» и спросила, стоит ли на кадастровом учете «тот участок улично-дорожной сети, о котором вы говорите, его границы определены? Вы же говорите, что мы нарушаем что-то!». К чему был этот вопрос, похоже, никто не понял — представитель префектуры снова пояснила, что «Трамвай» нарушает право граждан на проход по территории общего пользования.

Трамвай: пешеходные дорожки опасны

В этот момент юрист «Трамвая» прервал странный спор председателя правления с представителями префектуры и резко сменил тему. Он попросил приобщить к материалам дела паспорт дорожной безопасности обсуждаемой территории, на котором видно, что действующие пешеходные дорожки «дважды пересекают опасные зоны движения», имея в виду выезды из «Трамвая» по улице Калинина и по улице Щерабкова, на которых нет пешеходных переходов.

Вероятно, тезис «Трамвая» был в том, что от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества есть альтернативный проход — по дорожке со стороны леса. Там и надо всем ходить. Почему для обеспечения выездов из «Трамвая» нужно перекрывать пешеходный проход, а не, наоборот, перекрыть эти выезды для безопасности пешеходов, непонятно было, кажется, никому.

«По проекту межевания есть два прохода [со стороны Трамвая, и со стороны леса]. Самый безопасный проход — это та территория, которую вы огородили. На этом вопрос закрыт», возразила представитель префектуры. «Опасен проход или безопасен не является объектом рассмотрения» , — добавил судья.

На этом заседание было отложено до конца марта — «Трамвай» за это время подготовит письменные возражения.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2900 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.

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Метки:
суд, сюжет: ограждение вокруг "трамвая", днт «итр трамвая»
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Обсуждение
Юрий Хотимский
Вчера, 20:20
Судя по обсуждению в комментариях, Трамвай - странная контора. Непоследовательность (скачки) аргументов в стиле идиомы "суд кенгуру". Мое мнение прежнее - это старательная политическая провокация социального недовольства в Москве в связи с СВО. Качество посредственное.
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