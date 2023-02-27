Генплан 1961 года: «и что вы хотите им сказать?»

В начале заседания представитель «Трамвая» попросил приобщить к материалам дела генеральный план Московской области 1961 года с нанесением контуров земельного участка «Трамвая» в текущих границах.

«И что вы хотите этим планом сказать?», уточнил судья Антон Абалакин.

По мнению «Трамвая», именно этот генплан установил границы земельного участка ДНТ (правда, тогда они не были внесены в реестр недвижимости, ЕГРН), но на плане видно, что спорная территория, где было установлено ограждение, на тот момент входила в территорию ДНТ.

Представители префектуры и департамента имущества (ДГИ) возразили — никакого отношения генплан 61-го года не имеет к сегодняшнему разбирательству: во-первых, это вообще документ для другого региона — Московской области, — а во-вторых, есть более позднее решение, устанавливающее границы «Трамвая».

Тем не менее, судья приобщил этот генплан к материалам дела.