Ворота, перекрывающие проход через лесопарк к Дворцу Творчества, должны быть открыты — так считают московские чиновники. Зеленоградские с ними не согласны, но рапортуют, что проход свободен 22.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Забор на дороге из лесопарка в 9-й микрорайон — по улице Рабочей вдоль дачного поселка «Трамвай» — демонтирован. По крайней мере так считают в департаменте имущества — ведь так им сказали в префектуре. На самом деле забор никуда не делся, а зеленоградские чиновники, похоже, ввели московские власти в заблуждение.

Позиция департамента имущества

Все транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды на территории ДНТ «ИТР Трамвая», в том числе улица Рабочая, определены как территории общего пользования — так считают в департаменте имущества на основании утвержденного проекта межевания территории (письмо департамента есть у редакции «Зеленоград.ру»). Согласно градостроительному кодексу РФ, «территории общего пользования» — это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы и проезды). По московскому закону «О благоустройстве» можно ставить забор для обозначения границ, но при этом ограничивать доступность, перекрывать проход — нельзя.

Однако «Трамвай» перекрыл проход по улице Рабочей ещё в ноябре — по ней из 12 и 4 микрорайонов люди ходили пешком в 9-й. Теперь им приходится пробираться по лесным тропам или идти в обход по Панфиловскому проспекту, или даже ехать на машине — путь в обход получается неблизким.

Инспекция по недвижимости зафиксировала нарушение — ограничение доступа и, как и полагается, передало материалы в префектуру, чтобы та организовала работы по демонтажу незаконных ограждений. Вероятно, это были общие материалы — на забор от Панфиловского проспекта к Дворцу Творчества и на перекрытие улицы Рабочей.

А префектура против

Дальше показания расходятся — в департаменте имущества считают, что префектура признала все ограждения незаконными, в том числе на улице Рабочей. Более того — префектура сообщила в департамент, что «территория общего пользования освобождена» (письмо департамента есть в редакции). Но фактически это не так — на момент публикации проход по улице Рабочая по-прежнему перекрыт.

Это и понятно — в отношении перекрытия улицы Рабочей у префектуры особое мнение. Заместитель префекта Дмитрий Морозов считает, что забор на улице Рабочей «не противоречит действующей градостроительной документации, правилам землепользования и застройки». Об этом чиновник сообщил редакции «Зеленоград.ру» и предложил жителям «использовать иные маршруты передвижения». Также известно, что управа просила правление «Трамвая» проходить по улице Рабочая, но «Трамвай» отказал.

Почему департамент имущества и инспекция по недвижимости считают, что проход должен быть открыт, а Морозов из префектуры считает иначе, неизвестно. Понять позицию префектуры сложно, а ответить на вопросы редакции в формате интервью её представители который месяц отказываются. «Зеленоград.ру» отправит письменный запрос.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2900 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.

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Метки:
ворота и заборы, сюжет: ограждение вокруг "трамвая", днт «итр трамвая», улица рабочая
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Ворота, перекрывающие проход через лесопарк к Дворцу Творчества, должны быть открыты — так считают московские чиновники. Зеленоградские с ними не согласны, но рапортуют, что проход свободен Новости
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