Позиция департамента имущества

Все транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды на территории ДНТ «ИТР Трамвая», в том числе улица Рабочая, определены как территории общего пользования — так считают в департаменте имущества на основании утвержденного проекта межевания территории (письмо департамента есть у редакции «Зеленоград.ру»). Согласно градостроительному кодексу РФ, «территории общего пользования» — это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы и проезды). По московскому закону «О благоустройстве» можно ставить забор для обозначения границ, но при этом ограничивать доступность, перекрывать проход — нельзя.

Однако «Трамвай» перекрыл проход по улице Рабочей ещё в ноябре — по ней из 12 и 4 микрорайонов люди ходили пешком в 9-й. Теперь им приходится пробираться по лесным тропам или идти в обход по Панфиловскому проспекту, или даже ехать на машине — путь в обход получается неблизким.

Инспекция по недвижимости зафиксировала нарушение — ограничение доступа и, как и полагается, передало материалы в префектуру, чтобы та организовала работы по демонтажу незаконных ограждений. Вероятно, это были общие материалы — на забор от Панфиловского проспекта к Дворцу Творчества и на перекрытие улицы Рабочей.