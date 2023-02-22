Забор на дороге из лесопарка в 9-й микрорайон — по улице Рабочей вдоль дачного поселка «Трамвай» — демонтирован. По крайней мере так считают в департаменте имущества — ведь так им сказали в префектуре. На самом деле забор никуда не делся, а зеленоградские чиновники, похоже, ввели московские власти в заблуждение.
Все транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды на территории ДНТ «ИТР Трамвая», в том числе улица Рабочая, определены как территории общего пользования — так считают в департаменте имущества на основании утвержденного проекта межевания территории (письмо департамента есть у редакции «Зеленоград.ру»). Согласно градостроительному кодексу РФ, «территории общего пользования» — это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы и проезды). По московскому закону «О благоустройстве» можно ставить забор для обозначения границ, но при этом ограничивать доступность, перекрывать проход — нельзя.
Однако «Трамвай» перекрыл проход по улице Рабочей ещё в ноябре — по ней из 12 и 4 микрорайонов люди ходили пешком в 9-й. Теперь им приходится пробираться по лесным тропам или идти в обход по Панфиловскому проспекту, или даже ехать на машине — путь в обход получается неблизким.
Инспекция по недвижимости зафиксировала нарушение — ограничение доступа и, как и полагается, передало материалы в префектуру, чтобы та организовала работы по демонтажу незаконных ограждений. Вероятно, это были общие материалы — на забор от Панфиловского проспекта к Дворцу Творчества и на перекрытие улицы Рабочей.
Дальше показания расходятся — в департаменте имущества считают, что префектура признала все ограждения незаконными, в том числе на улице Рабочей. Более того — префектура сообщила в департамент, что «территория общего пользования освобождена» (письмо департамента есть в редакции). Но фактически это не так — на момент публикации проход по улице Рабочая по-прежнему перекрыт.
Это и понятно — в отношении перекрытия улицы Рабочей у префектуры особое мнение. Заместитель префекта Дмитрий Морозов считает, что забор на улице Рабочей «не противоречит действующей градостроительной документации, правилам землепользования и застройки». Об этом чиновник сообщил редакции «Зеленоград.ру» и предложил жителям «использовать иные маршруты передвижения». Также известно, что управа просила правление «Трамвая» проходить по улице Рабочая, но «Трамвай» отказал.
Почему департамент имущества и инспекция по недвижимости считают, что проход должен быть открыт, а Морозов из префектуры считает иначе, неизвестно. Понять позицию префектуры сложно, а ответить на вопросы редакции в формате интервью её представители который месяц отказываются. «Зеленоград.ру» отправит письменный запрос.
Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2900 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.