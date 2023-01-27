Конфликту вокруг «Трамвая» уже несколько десятков лет. В советское время «дачники» боролись за выживание в условиях строящегося вокруг Зеленограда, а теперь сами наступают на город, уже второй раз пытаясь захватить территорию общего пользования, за фактическими границам поселка. Все материалы по этой теме здесь.

Как будет развиваться этот конфликт и почему он важен для всех жителей города — в прямом эфире расскажет главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих: 27 января, в 20:30, на телеграм-канале @zelenogradru — присоединяйтесь и задавайте вопросы: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. Потом будет доступна запись.