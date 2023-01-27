Дачный поселок «ИТР Трамвая» в 9-м микрорайоне подал иск к префектуре Зеленограда. Это произошло сразу после требования префектуры демонтировать забор от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества, которым собирались перекрыть удобный проход для нескольких тысяч зеленоградцев.
Предмет иска пока неизвестен, но, вероятно, «Трамвай» хочет оспорить решения префектуры по демонтажу забора.
Конфликту вокруг «Трамвая» уже несколько десятков лет. В советское время «дачники» боролись за выживание в условиях строящегося вокруг Зеленограда, а теперь сами наступают на город, уже второй раз пытаясь захватить территорию общего пользования, за фактическими границам поселка. Все материалы по этой теме здесь.
Как будет развиваться этот конфликт и почему он важен для всех жителей города — в прямом эфире расскажет главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих: 27 января, в 20:30, на телеграм-канале @zelenogradru — присоединяйтесь и задавайте вопросы: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. Потом будет доступна запись.
По второму забору в сторону 12 района такого судебного решения не было, возможно поэтому тот забор остался на своём месте, но возможно власти просто не захотели на него обращать внимание, т.к. о том заборе жалоб значительно меньше и вообще это где-то в лесу, где невидно...