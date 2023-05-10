Дачное некоммерческого товарищество «ИТР Трамвая» обжаловало решение зеленоградского суда о сносе незаконного забора — им «дачники» собирались перегородить пешеходные дорожки, по которым тысячи людей ходят во Дворец творчества, в школы и дома 9-го микрорайона, а теперь и в новый спорткомплекс «Спутник Арена».

Забор от автобусной остановки на Панфиловском проспекте до Дворца творчества «Трамвай» начал ставить в декабре. В рамках общественной кампании, которую организовал «Зеленоград.ру», более трех тысяч человек оставили подписи под требованием убрать забор. После этого инспекция по недвижимости признала забор незаконным, а префектура на основе этого решения предложила «Трамваю» добровольно снести забор, что тот и сделал. Однако почти сразу подал иск против префектуры, чтобы оспорить решение о сносе. Но зеленоградский суд требование «Трамвая» не поддержал. А «Трамвай» подал апелляционную жалобу, которая будет рассматриваться в Московском городском суде. Дата пока не назначена. «Зеленоград.ру» продолжит следить за этим делом.

Скорее всего «Трамвай» проиграет и в апелляции — аргументы у них довольно слабые (смотрите репортажи из зеленоградского суда: 1 и 2). Однако дело на этом не кончится — всё ещё закрыт проход по другой улице, которая формально находится в границах участка, который мэрия передала «Трамваю» в пользование. Улица Рабочая позволяет идти к Дворцу творчества и в 9-й микрорайон через лесопарк, из 12-го и 4-го микрорайонов. Городские власти отказались признать эту улицу территорией общего пользования и открыть проход и предложили жителям ходить через лес — по грязи и в темноте.