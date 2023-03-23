Судья Антон Абалакин отклонил иск дачного некоммерческого товарищества «ИТР Трамвая», который оспаривал решение префектуру о демонтаже забора от Панфиловского проспекте к Дворцу творчества. Этим забором «Трамвай» пытался перекрыть проход по городской земле, которой пользуются тысячи людей.

При рассмотрении дела представитель «Трамвая», как и в первом судебном заседании, приводил разнообразные доводы — обращал внимание суда на противоречивые решения разных органов власти и даже опровергал свидетельства жителей, что по огораживаемым дорожках люди ходили «десятилетия».

Представители префектуры и департамента имущества показывали, что участок, который «Трамвай» хотел огородить, при любых вариантах является территорией общего пользования и городской землей. Помимо градостроительных документов, они представили данные о том, что в среднем по этим дорожкам ходит тысяча человек ежедневно, что за их асфальтирование и освещение, а также уборку платит город.

Наконец, представитель префектуры напомнил, что «Трамвай» только пользуется своим земельным участком, а его собственник — город. А значит, в соответствии с Гражданским кодексом (статья 262), только собственник решает, разрешать гражданам свободный доступ на свой участок, или нет.

В итоге, после полутора часов слушаний и прений, суд отказал «Трамваю» — решение о демонтаже забора пока осталось в силе. Но «Трамвай» может обжаловать это решение — и скорее всего сделает это.

Если же решение зеленоградского суда устоит в апелляции, это создаст важную основу для открытия прохода и по улице Рабочая — из 12-го и 4-го микрорайона. По всем признакам это также территория общего пользования и, более того, улица, обозначенная на картах. И перекрытие прохода по ней, объяснению не поддается.

Подробный репортаж из зала суда читайте на «Зеленоград.ру» в ближайшее время.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2900 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.