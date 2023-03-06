Многочисленные нарушения нашли в пансионате на территории поселка «Трамвай» 06.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская прокуратура проверила работу пансионата для пожилых людей «Время жизни», расположенного на территории дачного поселка «ИТР Трамвая» в 9 микрорайоне. В результате нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности.

Возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, их рассмотрят в суде, сообщила в эфире радио «Зеленоград-сегодня» помощник зеленоградского прокурора Мария Мезенева. О приостановлении деятельности пансионата Мезенева не сказала. Связаться с пансионатом оперативно не удалось. Работает ли он сейчас, непонятно.

«Время жизни» — сеть частных пансионатов для пожилых людей в Московской области. Стоимость проживания в зеленоградском — от трех тысяч рублей за сутки.

Законность деятельности «Трамвая» привлекла пристальное внимание местных жителей из-за того, что ДНТ начал перекрывать проходы к Дворцу творчества — из 12-го микрорайона и со стороны Панфиловского проспекта, захватив территорию общего пользования. В частности, «Трамвай» огородил городскую землю со стороны Панфиловского проспект, устроив несогласованный выезд через тротуар и сливал канализационные стоки в реку Сходня. Хотя власти и заставили убрать забор со стороны Панфиловского, но правление «Трамвая» упорствует, оспаривая это решение в суде. А проход из 12-го микрорайона так и остается перекрытым. Вызывает вопросы и то, как «Трамвай» получил землю, которую пытается огородить.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2900 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.

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Метки:
микрорайон 9, сюжет: ограждение вокруг "трамвая", днт «итр трамвая»
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